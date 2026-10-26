Za jedinou aplikaci přes 25 tisíc korun. Nejdražší kousky App Store používají ladiči klavírů, zubaři a kavárny

Redakce Mobify dala dohromady čtveřici nejdražších aplikací, které se v App Store dají koupit. I ta nejlevnější z nich, zubařská DDS GP, stojí 399,99 dolaru, tedy asi 9 500 korun. Všechny míří na úzce vymezené profese: dvě slouží ladičům klavírů, jedna stomatologům a jedna provozovatelům restaurací a kaváren. Za cenou tedy stojí specializovaný nástroj pro lidi, kteří si ho zaplatí ze své práce.
Nejdražší aplikace světa ladí klavíry a chce ještě roční předplatné
CyberTuner stojí 999,99 dolaru (asi 25 500 korun) a na trhu je od roku 2012. Je určený technikům, kteří ladění klavírů dělají profesionálně, a nabízí jim pokročilé nástroje pro tuto práci. Klíčová funkce je paměť: aplikace si uloží konkrétní nástroj, takže když technik po čase přijde na revizi, nemusí znovu provádět tak rozsáhlá měření.
Pořizovací cenou to nekončí. Kvůli průběžným aktualizacím se k CyberTuneru platí roční předplatné, a dohromady z něj podle podkladu vychází nejdražší aplikace na světě. Kolik předplatné činí, ale zdroj neuvádí, takže skutečné náklady za několik let používání spočítat nejde.
Podobnou aplikací od jiného vývojáře je Verituner za 599,99 dolaru, tedy asi 14 200 korun. Proti CyberTuneru je o 400 dolarů levnější. Server OrangeSoft připouští, že může jít o jakousi „odlehčenou verzi" téhož typu nástroje. Co konkrétně Verituner umí jinak, ovšem v dostupných podkladech popsané není.
Roc. Kasse promění iPad v pokladnu za tisíc dolarů
Stejnou cenu jako CyberTuner, tedy 999,99 dolaru, má Roc. Kasse. Je to pokladní systém pro restaurace, kavárny a další provozy, který z běžného iPadu udělá digitální pokladnu. Podnik si díky tomu nemusí pořizovat samostatné zařízení.
Podle serveru SolveIt dává takové řešení provozovatelům v některých zemích větší smysl. O kterých zemích je řeč a jak si aplikace stojí na českém trhu, zdroj neupřesňuje.
Jak zubař pacientovi ukáže kořeny, které nejsou vidět
DDS GP za 399,99 dolaru je nástroj pro stomatology. Pomáhá jim nasimulovat stav zubů konkrétního pacienta a vysvětlit mu, jaké zákroky ho čekají. Ze čtveřice je to jediná aplikace, jejíž výstup sleduje i zákazník profesionála, a ne jen on sám.
Aplikace zobrazí celou dutinu ústní, včetně částí skrytých pod dásní, například kořenů. Vychází přitom z reálného rentgenového snímku, takže pacient uvidí, jak mu zuby rostou a jak vypadají. Lékař mu tak může názorně ukázat to, co by ze samotného popisu nemusel pochopit.
Co v cenících chybí: výše předplatného, kurz i rozdíly mezi aplikacemi
Korunové částky v podkladu nepočítají se stejným kurzem. U dvou levnějších aplikací vychází zhruba 23,7 koruny za dolar, u dvou dražších přes 25,5 koruny.
Kdyby se cena 999,99 dolaru přepočítala stejně jako u Veritunera, vyšlo by zhruba 23 700 korun místo uváděných 25 500. Pro představu o ceně je proto spolehlivější dolarová částka, kterou uvádí přímo App Store.
Otevřené zůstávají i další dvě otázky: kolik stojí roční předplatné CyberTuneru a čím se od něj liší o 400 dolarů levnější Verituner. Jisté je pořadí: CyberTuner a Roc. Kasse shodně za 999,99 dolaru, Verituner za 599,99 dolaru a DDS GP za 399,99 dolaru.