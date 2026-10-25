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YouTube vylepšuje navigaci a přidává AI kanály na míru

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Youtube patří mezi ty platformy, kde se nedělají velké a zásadní změny, jelikož by to mohlo mást velké množství uživatelů, což by mělo své následky....
YouTube vylepšuje navigaci a přidává AI kanály na míru

YouTube vylepšuje navigaci a přidává AI kanály na míru

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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