Verstappen znovu vítězí, ale titul mu uniká. Red Bull našel rychlost příliš pozdě

Jenže právě ve chvíli, kdy se Verstappen vrací na vrchol, může Kimi Antonelli už při příští Grand Prix získat titul mistra světa. Existuje ještě scénář, ve kterém by Nizozemec dokázal celý šampionát otočit?
Singapur byl poslední velkou položkou na Verstappenově seznamu
Max Verstappen měl před letošním závodem na okruhu Marina Bay na kontě 72 vítězství ve formuli 1, ale Singapur mezi nimi stále chyběl. Čtyřnásobný mistr světa dokázal vítězit na rychlých tratích, technických okruzích i v proměnlivých podmínkách, jenže úzké ulice Marina Bay mu dlouhodobě odolávaly.
Letos přijel s monopostem, který na začátku sezony rozhodně nevypadal jako kandidát na vítězství na takovém okruhu. A přesto nakonec předvedl jeden z nejpřesvědčivějších víkendů posledních měsíců.
V sobotu vyhrál sprint a následně získal pole position. V neděli si pak na startu pohlídal Charlese Leclerca, udržel vedení do první zatáčky a od té chvíle už prakticky nikomu nedovolil vážně ohrozit své vítězství.
Leclerc sice dokázal v úvodu držet odstup, který mu umožňoval využívat Overtake Mode, ale Verstappen postupně začal získávat náskok. Red Bull zvládl také zastávku v boxech a Nizozemec měl situaci pod kontrolou i ve chvíli, kdy mu komplikace s rádiovou komunikací přinutily tým předávat některé informace prostřednictvím tabule u cílové rovinky.
Po 62 kolech projel cílem o 7,335 sekundy před Leclercem. Třetí Kimi Antonelli ztratil více než 24 sekund.
Na papíře jde o další vítězství jednoho z nejúspěšnějších jezdců historie. V kontextu letošní sezony je však mnohem důležitější otázka, jak se Red Bull dokázal dostat do situace, kdy Verstappen znovu kontroluje závody od startu až do cíle.
Ještě před několika týdny ztrácel Red Bull na Mercedes téměř sekundu
Na začátku nové technické éry formule 1 se Red Bull nacházel v obtížné situaci. Zatímco Mercedes dokázal nová pravidla využít velmi dobře, stáj z Milton Keynes hledala optimální souhru aerodynamiky, podvozku a vlastní pohonné jednotky vyvíjené ve spolupráci s Fordem.
Problémy nebyly omezené na jednu konkrétní oblast. Moderní monopost totiž musí fungovat jako celek. Sebelepší výkon motoru nepomůže, pokud vůz ztrácí stabilitu v zatáčkách, a vysoký aerodynamický přítlak může být nevýhodou, pokud jeho dosažení znamená příliš velký odpor na rovinkách.
Nové technické předpisy navíc zvýšily význam elektrické části pohonné jednotky. Týmy musejí mnohem pečlivěji pracovat s dostupnou energií a její správné využití ovlivňuje nejen akceleraci, ale také výslednou rychlost během jednotlivých částí kola.
Red Bull dlouho nedokázal najít optimální kombinaci všech těchto faktorů. Verstappen sice pravidelně dokazoval, že umí z monopostu dostat maximum, ale často to nestačilo ani na boj o vítězství.
Šéf týmu Laurent Mekies později připomněl, že Red Bull na začátku sezony ztrácel na nejlepší přibližně sekundu na kolo. V takové situaci není možné spoléhat pouze na schopnosti jezdce nebo dokonale provedenou strategii.
Tým potřeboval skutečně zrychlit auto.
První výrazné výsledky systematického vývoje se postupně začaly objevovat během léta. V Rakousku pomohly rozsáhlejší úpravy podlahy a zadního zavěšení k druhému místu. Další pokrok Red Bull zaznamenal v Baku, kde Verstappen skončil pouhých 196 tisícin sekundy za vítězným Georgem Russellem.
Právě v Ázerbájdžánu přišla modernizace, která se nyní ukazuje jako jeden z důležitých kroků celého návratu.
Nová podlaha z Baku pomohla vyřešit problém, který Red Bull pronásledoval
Před Velkou cenou Ázerbájdžánu představil Red Bull balík pěti technických úprav. Nejvýznamnější byla přepracovaná podlaha, jejímž cílem bylo získat více aerodynamického přítlaku a současně zlepšit stabilitu proudění vzduchu pod monopostem.
U současných vozů představuje správné fungování podlahy jednu z rozhodujících oblastí. Pokud aerodynamický systém dokáže vytvářet vysoký přítlak při zachování stabilního chování, jezdec může později brzdit, rychleji projíždět zatáčky a lépe kontrolovat vůz při změnách zatížení.
Jenže získat vyšší přítlak samo o sobě nestačí. Důležité je také to, aby jeho charakteristika byla předvídatelná.
Vůz, který je mimořádně rychlý v jedné konkrétní situaci, ale při malé změně rychlosti nebo světlé výšky ztrácí stabilitu, může být pro jezdce velmi obtížně ovladatelný. To se projeví zejména na tratích s častým brzděním, změnami směru a pomalými zatáčkami.
Nová podlaha Red Bullu měla právě v této oblasti přinést zlepšení. Společně s ní tým upravil také některé části bočnic a geometrie uchycení zrcátek, aby lépe pracoval s prouděním vzduchu kolem vozu.
Mekies po závodě v Baku potvrdil, že novinky fungovaly a pokrok byl výsledkem společné práce specialistů na podvozek i pohonnou jednotku.
Nedělní Singapur pak poskytl další důležitý důkaz.
Baku totiž nabízí dlouhé rovinky a relativně specifickou kombinaci zatáček. Marina Bay naproti tomu vyžaduje dobrou trakci při výjezdech, stabilní brzdění a schopnost rychle měnit směr při nízkých a středních rychlostech.
Pokud Red Bull dokáže být konkurenceschopný na obou těchto tratích, naznačuje to, že jeho zlepšení není omezené pouze na jeden typ okruhu.
Zatím ovšem nelze tvrdit, že všechny problémy monopostu jsou definitivně vyřešené. Dva po sobě vyhrané hlavní závody jsou silným důkazem pokroku, ale skutečná univerzálnost vozu se potvrdí až na dalších tratích.
Mercedes mezitím řeší problémy, které ještě nedávno trápily Red Bull
Zajímavé je, že vývoj obou týmů se v posledních týdnech začal ubírat opačným směrem.
Zatímco Red Bull postupně nachází stabilnější nastavení a dokáže využívat svůj rostoucí výkon, Mercedes stále hledá ideální fungování posledního aerodynamického balíku.
V Singapuru dokonce nasadil dvě různé technické konfigurace. George Russell pokračoval se starším řešením, se kterým uspěl v Baku, zatímco Kimi Antonelli zůstal u novější specifikace.
Pro Mercedes šlo o způsob, jak získat přímé srovnání a zjistit, proč některé úpravy nepřinesly očekávané zlepšení. Antonelli během víkendu připustil, že se jeho vůz po změnách chová lépe, ale stále potřebuje další doladění. Russell naopak se starší specifikací nedokázal zopakovat rychlost z předchozích závodů.
Britovi navíc komplikovaly víkend další problémy. Ve sprintu havaroval a penalizace za výměnu motoru ho v neděli odsunula až na devatenácté místo startovního roštu.
Antonelli nakonec dojel třetí, což je z hlediska mistrovského šampionátu velmi dobrý výsledek. Samotný průběh závodu však ukázal, že Mercedes tentokrát neměl odpověď na Verstappenovo tempo.
Přesto by bylo předčasné označit Red Bull za jednoznačně nejrychlejší tým zbytku sezony. Mercedes má stále mimořádně konkurenceschopný základ a rozdíly mezi jednotlivými okruhy mohou pořadí znovu změnit.
Pro fanoušky je ale podstatné, že Verstappen už nemusí čekat na chyby soupeřů. Jeho monopost mu znovu umožňuje závody aktivně rozhodovat.
A právě teď přichází nepříjemná otázka, zda to všechno nepřišlo příliš pozdě.
Verstappen má na Antonelliho ztrátu 119 bodů. Ještě může být mistrem světa?
Po Singapuru vede Kimi Antonelli šampionát s 340 body. George Russell je druhý s 238 body, Lewis Hamilton třetí s 229 body a Verstappen se posunul na čtvrté místo s 221 body.
Na vedoucího Itala tedy ztrácí 119 bodů.
Do konce sezony zbývá šest velkých cen: Austin, Mexiko, Brazílie, Las Vegas, Katar a Abú Zabí. Jelikož poslední sprint ročníku už proběhl v Singapuru, může každý jezdec získat maximálně 150 dalších bodů.
Matematicky tedy Verstappen ještě vyřazený není. Jeho šance však vyžaduje scénář, který by patřil mezi nejnepravděpodobnější obraty v historii moderní formule 1.
Pokud by Nizozemec vyhrál všech šest zbývajících závodů, získal by dalších 150 bodů a sezonu dokončil s celkovým ziskem 371 bodů.
Antonelli by v takovém případě nesměl získat více než 30 bodů, aby ho Verstappen v celkovém pořadí jednoznačně překonal. Při zisku 31 bodů by oba skončili na 371 a o titulu by rozhodovalo porovnání počtu vítězství a případně dalších umístění.
Pro představu, třicet bodů odpovídá dvěma třetím místům nebo například jednomu vítězství a jednomu osmému místu.
Antonelli by tedy musel v šesti závodech zaznamenat mimořádně slabé výsledky. Pouhá ztráta dosavadní rychlosti Mercedesu by nestačila.
Co by se muselo stát, aby Verstappen získal titul?
Nejjednodušší matematický scénář předpokládá, že Verstappen už do konce roku neprohraje jediný závod a Antonelli začne opakovaně ztrácet velké množství bodů.
Modelový scénář: Verstappen vyhraje všech šest zbývajících Grand Prix
Verstappen nyní
221 bodů
Šest dalších vítězství
+150 bodů
Verstappen na konci
371 bodů
Antonelli nyní
340 bodů
Antonelli může získat nejvýše
30 bodů
Ani šest Verstappenových vítězství ale samo o sobě nestačí. Antonelli může dál pravidelně dojíždět na bodovaných pozicích a titul bez větších problémů získat.
Kdyby například ve všech zbývajících závodech skončil šestý, připsal by si 48 bodů a sezonu dokončil s 388 body. Verstappen by se svými hypotetickými 371 body stále prohrál.
A to hovoříme o situaci, kdy by Mercedes svého lídra v posledních šesti závodech pravidelně přivážel do cíle až na šestém místě, přestože Antonelli letos už osmkrát zvítězil.
Pro skutečný obrat by tedy bylo potřeba mnohem více než pouze výborná forma Red Bullu.
Mohla by přijít série technických poruch, několik kolizí, zdravotní komplikace nebo jiná neočekávaná událost, která by Antonelliho opakovaně připravila o body. Takový scénář je teoreticky možný, ale nic v dosavadním průběhu sezony nenaznačuje, že by se měl stát pravděpodobným.
Verstappen by navíc musel porazit nejen Antonelliho, ale také všechny ostatní jezdce před sebou. Russell a Hamilton sice mají podstatně menší náskok, ale pokud by se Verstappenovi nedařilo pravidelně vítězit, mohli by mu cestu k případnému titulu dále komplikovat.
Austin může rozhodnout dřív, než Verstappen dostane další šanci
Pro Verstappenovy naděje je nepříjemné i načasování dalšího závodu.
Ve Spojených státech může Antonelli získat titul už dva týdny po Singapuru. Po Austinu totiž zbude pouze pět závodů, v nichž bude možné získat maximálně 125 bodů.
Ital proto potřebuje odjet z Texasu s dostatečným náskokem před všemi soupeři, aby ho už nikdo nemohl předstihnout. Při přesné hranici 125 bodů by přitom ještě mohlo záležet na pomocných kritériích pro určení pořadí.
Z hlediska Verstappena je matematika nepříjemná. I kdyby v Austinu opět vyhrál, jeho maximální dosažitelný součet na konci sezony zůstane 371 bodů. Pokud Antonelli během zbývajícího programu získá dostatek bodů, může o titul definitivně rozhodnout bez ohledu na to, kolikrát ještě Red Bull zvítězí.
Antonelli tak není v pozici, kdy by musel riskovat nebo se za každou cenu pouštět do soubojů o vítězství.
Může si dovolit postupovat opatrněji, vyhýbat se zbytečným kolizím a sbírat body. Pro dvacetiletého jezdce, který má na dosah první titul mistra světa, to představuje obrovskou výhodu.
Verstappen naopak potřebuje téměř dokonalý závěr sezony a současně pomoc okolností, které sám nedokáže ovlivnit.
Právě proto je jeho návrat do vítězné formy tak pozoruhodný. V době, kdy se znovu stává jedním z největších favoritů jednotlivých závodů, už prakticky ztratil kontrolu nad vlastním bojem o šampionát.
Pro Red Bull může být důležitější rok 2027 než letošní titul
Ještě zajímavější pohled nabízí dlouhodobý vývoj Red Bullu.
Laurent Mekies už před Velkou cenou Ázerbájdžánu oznámil, že tamní modernizace bude pravděpodobně posledním velkým letošním vývojovým balíkem. Tým totiž přesunul většinu svých kapacit na přípravu monopostu pro rok 2027.
To je v kontextu posledních výsledků důležité.
Red Bull se totiž nezačal vracet mezi nejlepší díky tomu, že by každý víkend přivážel obrovské množství nových dílů. Jeho výkonnost roste také díky lepšímu pochopení techniky, kterou už má k dispozici.
Inženýři se postupně učí pracovat s chováním monopostu, využíváním elektrické energie a vzájemným působením jednotlivých aerodynamických prvků.
A právě tyto zkušenosti mohou být mimořádně cenné pro další sezonu.
Technická pravidla se mezi roky 2026 a 2027 nemají zásadně změnit. Red Bull proto nemusí příští rok začínat s úplně novou koncepcí, ale může stavět na znalostech, které získal během letošní obtížné sezony.
Samozřejmě neexistuje záruka, že současný pokrok automaticky povede k dominantnímu monopostu pro příští rok. Konkurence bude pokračovat ve vlastním vývoji a Mercedes, Ferrari ani McLaren nebudou čekat, až je Red Bull předjede.
Důležité však je, že tým z Milton Keynes dokázal vlastní problémy postupně identifikovat a najít technická řešení, která se již promítají do výsledků na trati.
Pokud podobným způsobem zvládne také přípravu dalšího monopostu, může být příští sezona výrazně odlišná od té letošní.
Verstappen možná přišel o titul, ale znovu získal něco velmi důležitého
Singapurské vítězství nebude mít na letošní šampionát pravděpodobně takový vliv, jaký by si Verstappen přál.
Antonelli má obrovský bodový náskok, Mercedes stále disponuje velmi silným vozem a do konce sezony zbývá příliš málo závodů na to, aby Nizozemec mohl situaci změnit pouze vlastními vítězstvími.
To ovšem nesnižuje význam toho, co Red Bull během posledních týdnů dokázal.
Z týmu, který na začátku nové technické éry výrazně ztrácel, se znovu stal soupeř schopný porážet nejlepší. Verstappen vyhrál dva hlavní závody za sebou a v Singapuru navíc dominoval na trati, která mu v minulosti způsobovala problémy.
Pro čtyřnásobného mistra světa je to důležitý signál. I když letošní titul s největší pravděpodobností nezíská, může se opět spolehnout na monopost, se kterým dokáže rozhodovat o vítězstvích vlastní rychlostí.
Zbývajících šest závodů tak může být pro Red Bull důležitých hned ze dvou důvodů. Nabízí příležitost potvrdit, že jeho technický návrat není krátkodobým výkyvem, a současně umožní připravovat co nejsilnější základ pro příští sezonu.
Kimi Antonelli má nyní cestu k titulu otevřenou. Max Verstappen však může závěr roku proměnit v nepříjemné varování pro Mercedes.
Pokud totiž Red Bull dokáže současnou rychlost přenést i do roku 2027, nebude už Antonellimu stačit náskok vybudovaný během první poloviny sezony. Bude muset Verstappena znovu porážet přímo na trati.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Formula 1 – Verstappen seals commanding Singapore Grand Prix victory from Leclerc and Antonelli [2], Formula 1 – Official 2026 Drivers' Standings [3], Formula 1 – Official 2026 Race Calendar [4], Motorsport.com – Red Bull confirms final major F1 upgrade of 2026 [5], Autosport – Red Bull won't deliver any more major F1 car upgrades in 2026 [6], Reuters – Mercedes' Antonelli says car in a better place but Russell takes step backwards [7], The Guardian – Resurgent Max Verstappen wins Singapore Grand Prix [8].