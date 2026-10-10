Mercedes prý sabotuje Russella? Wolff ztratil trpělivost a poslal kritiky sledovat Teletubbies

Russellův motor odešel, internet našel viníka
Kimi Antonelli má v letošním šampionátu formule 1 před svým týmovým kolegou Georgem Russellem náskok 84 bodů. Dvacetiletý Ital se přiblížil svému prvnímu titulu mistra světa, zatímco Russellovu sezonu opakovaně komplikovaly technické problémy.
Když britskému jezdci při předchozím závodním víkendu v Malajsii selhal motor a přišel o šanci na dobrý výsledek, část fanoušků začala hledat za poruchou něco víc než obyčejnou technickou smůlu.
Na sociálních sítích se objevily spekulace, že Mercedes záměrně upřednostňuje Antonelliho a Russellovi neposkytuje stejné podmínky. Podle této teorie má být mladý Ital favoritem vedení stáje, zatímco Brit se stal jeho nechtěnou překážkou v boji o titul.
Pro podobné tvrzení se však neobjevily věrohodné důkazy.
Toto Wolff se přesto rozhodl reagovat. A tentokrát si s diplomacií příliš starostí nedělal.
Má snad Wolff v garáži tlačítko na poruchu motoru?
Šéf Mercedesu označil podobná obvinění za nesmyslná a sarkasticky se ptal, jestli si jejich autoři skutečně představují, že má v garáži tlačítko, kterým může Russellovi na povel způsobit poruchu motoru.
Připomněl také, že Mercedes bojuje o Pohár konstruktérů, takže by úmyslné poškozování vlastního jezdce nedávalo smysl ani z pohledu týmových výsledků.
A potom přišla poznámka, která se okamžitě stala hlavním tématem jeho vystoupení. Lidem, kteří podobným konspiračním teoriím věří, doporučil, aby místo formule 1 raději sledovali Teletubbies nebo nějaký pořad s Mickey Mousem.
Wolff současně přiznal, že některé útoky na internetu čte a jejich absurdnost ho občas dokonce pobaví. Kritici ho podle jeho slov vykreslují téměř jako ďábla, přestože ve skutečnosti nemají představu o fungování týmu.
Mercedes už jednu válku vlastních jezdců zažil
Wolffova podrážděná reakce souvisí také se zkušeností, kterou Mercedes získal během souboje Lewise Hamiltona a Nica Rosberga.
Jejich rivalita v letech 2014 až 2016 přinesla stáji několik mimořádně vyhrocených situací. Oba závodníci bojovali o titul, několikrát se střetli přímo na trati a otázka rovného zacházení představovala pro vedení týmu neustálou výzvu.
Wolff nyní připomněl také rozhovor s Alainem Prostem o jeho slavné rivalitě s Ayrtonem Sennou v McLarenu. Podle Prostových zkušeností může vztahy mezi jezdci zásadně poškodit už samotný pocit, že vedení týmu jednomu z nich straní.
Rakouský manažer proto tvrdí, že spravedlivé zacházení s oběma piloty považuje za jednu ze základních povinností.
Mercedes přitom v Singapuru skutečně používá rozdílné aerodynamické konfigurace. Russell se vrátil ke starší specifikaci monopostu, se kterou už dříve vyhrál v Baku, zatímco Antonelli pokračuje s novějším vývojovým balíkem.
Nejde však o potvrzení jakéhokoliv zvýhodňování. Tým chce porovnáním obou variant zjistit, proč poslední úpravy nepřinesly očekávané zlepšení.
Páteční sprintová kvalifikace navíc ukázala zajímavý výsledek. Russell se starší konfigurací obsadil druhé místo, pouhých 0,120 sekundy za Maxem Verstappenem, zatímco Antonelli skončil sedmý. Ital následně přiznal, že se jeho monopost chová nepředvídatelně a že s novým balíkem stále hledá správné nastavení.
Antonelli míří za titulem, Wolff musí hlídat celý tým
Pro Mercedes je letošní situace složitá především proto, že má dva velmi rychlé jezdce v odlišných fázích kariéry.
Antonelli ve své druhé sezoně překonal očekávání a vytvořil si výrazný náskok v šampionátu. Russell je zkušenější, v některých závodech dokázal předvést výborné tempo, ale technické problémy ho připravily o důležité body.
Z pohledu fanoušků tak může vznikat dojem, že všechno hraje pro jednoho z nich. Ve skutečnosti však rozdílné výsledky automaticky neznamenají nerovný přístup.
Wolff navíc ví, že případný titul Antonelliho by byl obrovským úspěchem Mercedesu. Současně ale potřebuje Russella, pokud chce maximalizovat bodový zisk v Poháru konstruktérů.
Jeho podráždění proto není úplně překvapivé. Zatímco tým hledá řešení technických problémů a snaží se pochopit nové aerodynamické úpravy, část veřejné debaty se soustředí na domnělou sabotáž bez důkazů.
A tak jsme se dočkali situace, kdy jeden z nejvlivnějších mužů formule 1 doporučuje divákům místo závodních monopostů barevné televizní postavičky.
Na Wolffově doporučení je přitom nejzábavnější, že Teletubbies mají proti Mercedesu jednu nespornou výhodu: nikdo zatím neobvinil Tinky Winkyho, že úmyslně sabotuje motor Dipsymu.
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