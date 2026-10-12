Hamilton neposlechl Ferrari a přišel o pódium. Po závodě se omlouval a musel na lékařské vyšetření

Ferrari mělo na dosah dva jezdce na pódiu
Velká cena Singapuru dlouho vypadala pro Ferrari velmi slibně. Charles Leclerc bojoval na druhém místě za Maxem Verstappenem a Lewis Hamilton se držel třetí. Oba jezdci dokázali využívat rychlost svých monopostů a tým měl reálnou šanci získat dvě umístění na stupních vítězů.
Hamilton do závodu odstartoval na středně tvrdých pneumatikách a jako první z čelních jezdců absolvoval zastávku, při které přešel na měkkou směs. Ta mu umožnila držet vysoké tempo, ale zároveň bylo zřejmé, že její životnost bude během dlouhého singapurského závodu omezená.
Ve 39. kole přišla důležitá příležitost.
Lance Stroll odstavil svůj Aston Martin kvůli technickým potížím a ředitelství závodu vyhlásilo virtuální safety car. Monoposty musely zpomalit, což vytvořilo ideální podmínky pro výměnu pneumatik s menší časovou ztrátou.
Ferrari se rozhodlo povolat do boxů oba své jezdce. Leclerc pokyn splnil, Hamilton však minul vjezd do boxové uličky a následně se rozhodl pokračovat. Měl před sebou ještě více než dvacet kol, ale jeho měkké pneumatiky už za sebou měly značnou část závodní vzdálenosti.
Hamilton vsadil na vlastní úsudek. Pneumatiky mu vystavily účet
Britský jezdec věřil, že dokáže zbývající kola absolvovat bez další zastávky. Pokud by pneumatiky vydržely a jeho soupeři ztratili čas, mohl by si třetí místo udržet. Jenže právě Singapur představuje pro podobnou strategii velmi náročné prostředí.
Vysoké teploty, časté brzdění a opakované výjezdy z pomalejších zatáček zatěžují pneumatiky mimořádným způsobem. Jakmile začne jejich přilnavost klesat, jezdec musí dříve brzdit, opatrněji akcelerovat a postupně ztrácí čas prakticky v každém kole.
Hamilton přesně na tento problém doplatil. Kimi Antonelli, Lando Norris a Oscar Piastri se k němu postupně přiblížili a všichni tři ho dokázali předjet. Jezdec Ferrari, který ještě během závodu držel třetí místo, tak projel cílem až šestý. Leclerc naproti tomu druhou příčku uhájil a Ferrari si odvezlo alespoň jedno pódium.
Kdo má mít poslední slovo: jezdec, nebo strategové?
Hamilton po závodě nezpochybňoval rozhodnutí svého týmu. Přiznal, že za pokračování na trati nese odpovědnost, a označil celou situaci za bolestivou lekci.
Jeho chyba však otevírá starý problém moderní formule 1. Závodní inženýři a stratégové mají během závodu k dispozici velké množství informací. Sledují časy soupeřů, opotřebení pneumatik, možnosti zastávek i pravděpodobný vývoj závodu. Jezdec naproti tomu disponuje něčím, co počítačové modely nemohou dokonale nahradit: přímým pocitem z chování auta.
Ideální strategie proto vzniká spoluprací obou stran. Hamilton se tentokrát rozhodl věřit vlastnímu odhadu více než doporučení boxové zídky. V jeho případě navíc hrály roli okolnosti, které rozhodnutí výrazně zkomplikovaly. První možnost zajet do boxů už minul, a pokračování tak mohl vnímat jako příležitost zachránit pozici.
Jenže dostupná data nakonec dala za pravdu Ferrari. Šéf týmu Frédéric Vasseur potvrdil, že nešlo o nedorozumění v komunikaci. Hamilton dostal správný pokyn, ale rozhodl se postupovat jinak.
Po fyzicky náročném závodě přišly také zdravotní potíže
Hamiltonův nepříjemný večer neskončil průjezdem cílem. Po závodě se sedminásobný mistr světa necítil dobře a musel absolvovat vyšetření zdravotnickým personálem FIA. Kvůli nevolnosti byl omluven z běžných mediálních povinností. Podle následných informací se jeho stav zlepšil. Nebyla oznámena žádná konkrétní diagnóza, a proto by bylo nepřesné spojovat jeho potíže s určitou zdravotní příčinou.
Singapurská Grand Prix patří dlouhodobě k fyzicky nejnáročnějším závodům sezony. Kombinace vysoké teploty a vlhkosti, délky závodu a neustálé koncentrace představuje pro jezdce mimořádnou zátěž.
Pro Hamiltona tedy šlo o nepovedený den hned v několika ohledech. Ferrari přitom mělo rychlost na velmi dobrý výsledek. Leclercovo druhé místo ukázalo, že tým dokázal připravit konkurenceschopný monopost, a Hamilton sám dlouho směřoval na stupně vítězů.
Nakonec si ze Singapuru odvezl šesté místo a vlastní přiznání, že udělal špatné rozhodnutí. Pro Ferrari je alespoň pozitivní, že tentokrát nemusí hledat viníka ve strategickém oddělení. Jeho pokyn byl správný. Jen ho nejzkušenější jezdec týmu neposlechl.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Formula 1 – Hamilton apologises as he takes responsibility for strategy gamble [2], Reuters – Hamilton's pit-lane miss cost Ferrari double podium [3], Sky Sports – Hamilton apologises to Ferrari after Singapore strategy mistake [4].