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Hamilton neposlechl Ferrari a přišel o pódium. Po závodě se omlouval a musel na lékařské vyšetření

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Lewis Hamilton měl ve Velké ceně Singapuru na dosah své další pódium s Ferrari. Jenže ve 39. kole se rozhodl neposlechnout pokyn týmu k zastávce v boxech a pokračoval na trati s opotřebovanými pneumatikami. Sázka na vlastní úsudek mu nevyšla. Sedminásobný mistr světa postupně ztratil tři pozice, do cíle dojel šestý a po závodě převzal odpovědnost za chybu. Náročný večer navíc zakončil lékařským vyšetřením kvůli nevolnosti.
Hamilton neposlechl Ferrari a přišel o pódium. Po závodě se omlouval a musel na lékařské vyšetření

Hamilton neposlechl Ferrari a přišel o pódium. Po závodě se omlouval a musel na lékařské vyšetření

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.10.2026 10:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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