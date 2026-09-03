Anne Hathaway dostala drsný stěr: Tom Cruise chystá nářez pro IMAX, obsazení hlavní herečky ale budí vášně

Tom Cruise znovu sází na film, který výrazně připomíná jednu z jeho nejslavnějších hereckých etap. Jak jsme již psali, Paramount chystá pokračování závodního dramatu Days of Thunder, u nás známého jako Bouřlivé dny, a vedle Cruise se v něm objeví Anne Hathaway.
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Právě její obsazení ale vyvolalo nečekaně ostrou reakci Randyho Quaida, který si v původním filmu z roku 1990 zahrál majitele závodního týmu Tima Dalanda. Quaid podle magazínu
Variety označil Hathaway za „woke“ a „příšernou volbu“ a tvrdí, že se podle něj k publiku spojenému s NASCAR nehodí. Foto: Paramount Pictures Quaid chce místo Hathaway návrat Nicole Kidman
Quaid se přitom nezastavil jen u kritiky nové herecké posily. Tomu Cruisovi veřejně doporučil, aby do filmu raději přivedl zpět Nicole Kidman, která v původních Bouřlivých dnech ztvárnila doktorku Claire Lewicki a byla Coleovou romantickou partnerkou.
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Podle Quaida by právě návrat Kidman dával z marketingového hlediska větší smysl. Do své argumentace navíc zatáhl politiku. Tvrdí, že velkou část publika NASCAR tvoří příznivci hnutí MAGA a že Hathaway je pro ně údajně příliš liberální osobností. Jde však o Quaidův vlastní pohled na fanouškovskou základnu, nikoliv o potvrzený profil publika filmu.
Hathaway však ve filmu nemá převzít postavu Nicole Kidman. Půjde o zcela novou roli. Herečka má ztvárnit majitelku závodního týmu a zároveň inženýrku, zatímco Cruise se vrátí jako Cole Trickle. Variety, které její obsazení
oznámilo jako první zároveň uvádí, že Paramount stanovil americkou premiéru na 2. června 2028. Foto: Paramount Pictures Cruise se vrací k receptu, který mu už jednou dokonale vyšel
Není těžké pochopit, proč se Cruise k Bouřlivým dnům po tolika letech vrací. Herec už jednou ukázal, že správně pojaté pokračování desítky let starého filmu může místo laciné nostalgie přinést obrovský kinohit. Top Gun: Maverick dokázal znovu oslovit fanoušky originálu a zároveň přilákat úplně novou generaci diváků.
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Bouřlivé dny 2 mají potenciál postupovat podobným směrem. Snímek se navíc připravuje s důrazem na velkoformátové uvedení v kinech včetně IMAXu, Dolby Cinema či 4DX.
Zajímavostí je, že Anne Hathaway s Cruisem vytvoří hereckou dvojici úplně poprvé. Její postava majitelky týmu a inženýrky zároveň naznačuje, že pokračování nemusí pouze kopírovat vztahovou dynamiku originálu.
Foto: Paramount Pictures NASCAR o návratu filmu vědělo už dříve
Pokračování nevzniklo ze dne na den. Už v únoru 2025 bývalý šampion NASCAR a současný představitel Hendrick Motorsports Jeff Gordon pro
oficiální web NASCAR potvrdil, že s Cruisem o možnosti druhých Bouřlivý dnech osobně mluvil.
Hendrick Motorsports by se podle něj do případného projektu rád zapojil. Gordon tehdy upozornil také na to, jak výrazně se od natáčení původního filmu změnila kamerová technika. Záběry přímo ze závodních vozů, které byly v roce 1990 technicky velmi náročné, lze dnes díky miniaturním kamerám pořizovat mnohem snadněji.
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Autenticita tak může být jednou z největších zbraní pokračování. Cruise je známý snahou natáčet akční sekvence pokud možno prakticky a skutečné NASCAR tratě a vozy by mohly být pro Bouřlivé dny 2 obdobou reálných stíhaček a leteckých scén v
Top Gun: Maverick. Foto: Paramount Pictures Kontroverze může filmu pomoci
Quaidova ostrá slova zatím vypovídají především o samotném Quaidovi. Anne Hathaway byla oficiálně obsazena do nové role a tady žádný náznak toho, že by studio o jejím angažmá pochybovalo. Paramount ani zástupci Hathaway na Quaidovy výroky bezprostředně nereagovali.
Debata však pokračování zajistila publicitu dlouho předtím, než diváci uvidí jedinou scénu. A jestli Tom Cruise něco v posledních letech dokázal, pak to, že filmy postavené na rychlosti, skutečných strojích a jeho vlastní ochotě posouvat možnosti akčních scén dokáže proměnit v událost.
Na to, zda se mu podaří zopakovat efekt hitu Top Gun: Maverick také na oválu NASCAR, si však ještě počkáme.
Days of Thunder 2 mají do kin dorazit 2. června 2028. Do té doby bude kolem obsazení zřejmě ještě pořádně hlučno. Zdroje: Variety, NASCAR