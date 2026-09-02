Po 38 letech se vrací do své nejdivočejší role. Tom Cruise potvrdil pokračování legendárního hitu

Tom Cruise se vrací jako závodník Cole Trickle! O pokračování filmu Bouřlivé dny (Days of Thunder) se mluvilo už několik let, nyní je však projekt oficiální. Vedle Cruise se v připravovaném snímku objeví Anne Hathaway.
Paramount Pictures zároveň stanovil americkou premiéru na 2. června 2028, tedy téměř 38 let po uvedení původního filmu.
Foto: Paramount Pictures Anne Hathaway nebude závodnicí
První
informace naznačují, že Hathaway rozhodně nebude mít jen roli ženy stojící po boku hlavního hrdiny. Herečka má ztvárnit majitelku závodního týmu, která je zároveň inženýrkou. Podrobnosti o ději zatím tvůrci tají a není ani známo, v jaké pozici najdeme po téměř čtyřech desetiletích samotného Colea Tricklea.
Pro Cruise a Hathaway půjde překvapivě o vůbec první společný celovečerní film, přestože oba patří dlouhodobě k největším hollywoodským hvězdám.
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Novinku oznámili 29. srpna přímo na Daytona International Speedway, jednom z nejslavnějších míst amerického motorsportu. Cruise a aktuálně těhotná Hathaway se objevili před zelenožlutým závodním vozem odkazujícím na původní film. Hathaway ve videu s nadsázkou prohlásila, že nejprve porodí a potom se mohou pustit do natáčení. Cruise jí odpověděl, že je to dobrý plán, a připomněl divákům, že film dorazí v létě 2028.
Pokračování převezme nový režisér
Původní Bouřlivé dny natočil Tony Scott, který s Cruisem několik let předtím vytvořil také první
Top Gun. Scott zemřel v roce 2012, a pokračování tak převezme nový režisér. Za kameru se postaví Jonathan Levine, který má za sebou například romantickou komedii Srážka s láskou nebo film Mrtví a neklidní. Scénář píše Will Staples. Producenty budou Tom Cruise, Tommy Harper a především Jerry Bruckheimer, jenž produkoval už původní Bouřlivé dny.
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Spojení Cruise a Bruckheimera samozřejmě okamžitě připomíná
Top Gun: Maverick. I v jeho případě se filmaři po desítkách let vrátili k filmu Tonyho Scotta a výsledkem byl jeden z největších hitů Cruisovy kariéry. Není proto překvapivé, že se nyní pokusí podobným způsobem oživit i další slavný titul z přelomu 80. a 90. let.
Nové Bouřlivé
dny mají být navíc natáčeny přímo pro IMAX a počítá se také s uvedením v prémiových formátech Dolby Cinema a 4DX. Foto: Paramount Pictures Nápad na původní film vznikl díky NASCAR
Za vznikem prvních Bouřlivých dnů stojí poměrně zajímavý příběh. Cruise se v 80. letech díky Paulu Newmanovi dostal k závodění a během návštěvy Daytona International Speedway si vyzkoušel skutečný vůz
NASCAR týmu Ricka Hendricka.
Podle rozsáhlé retrospektivy
ESPN se Cruise po několika rychlých kolech do tohoto světa natolik zamiloval, že prohlásil, že o něm musí natočit film. Následně začal poslouchat příběhy jezdců, mechaniků a majitele týmu Ricka Hendricka a právě jejich zkušenosti se staly jedním ze základů scénáře.
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Cole Trickle přitom nebyl přímým portrétem jednoho konkrétního závodníka. Jeho postava byla volně inspirována mimo jiné skutečným jezdcem Timem Richmondem, jednou z nejvýraznějších osobností NASCAR 80. let. Postava zkušeného šéfa mechaniků Harryho Hoggea, kterého ve filmu ztvárnil Robert Duvall, zase čerpala ze skutečného legendárního crew chiefa Harryho Hydea.
Foto: Paramount Pictures Natáčelo se během skutečných závodů
Tvůrci se snažili dostat kamery co nejblíže skutečnému NASCAR. Část materiálu proto vznikala přímo na závodních tratích a produkce využívala speciálně upravené závodní vozy s kamerovou technikou.
Film nakonec výrazně ovlivnil způsob, jakým se automobilové závody později natáčely. Členové štábu po letech pro
ESPN vzpomínali, že se technická řešení vyvinutá pro Bouřlivé dny následně používala i při dalších hollywoodských produkcích a jejich principy se objevily například při natáčení Ricky Bobby: Nejrychlejší jezdec nebo Le Mans '66. Foto: Paramount Pictures Původní film dal dohromady Toma Cruise a Nicole Kidman
Bouřlivé dny mají zvláštní místo také v Cruiseově osobním životě. Právě během natáčení poznal Nicole Kidman, která ve filmu hrála neurochiruržku Claire Lewicki. Dvojice se následně dala dohromady a v prosinci 1990 se vzala.
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Vedle Cruise, Kidman a Duvalla si v původním filmu zahráli také Michael Rooker, Randy Quaid, Cary Elwes nebo John C. Reilly. Kromě Toma Cruise ale tvůrci dosud nepotvrdili návrat dalších postav z prvního filmu.
Foto: Paramount Pictures
Snímek
měl na svou dobu vysoký rozpočet okolo 60 milionů dolarů a celosvětově utržil přibližně 158 milionů dolarů. Přestože po premiéře nebyly kritické reakce nijak oslnivé, během let získal mezi fanoušky automobilových závodů kultovní status.
O pokračování se podle
The Hollywood Reporter poprvé vážněji začalo mluvit už v listopadu 2024, kdy se objevily informace, že Cruise jedná s Paramountem. V červenci 2026 už bylo zřejmé, že projekt skutečně nabírá konkrétní podobu a že se jedná s Jonathanem Levinem o režii. Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures Foto: Paramount Pictures
Zdroje: X/Tom Cruise, ESPN, Variety, AP, The Numbers, The Hollywood Reporter