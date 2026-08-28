Max Verstappen proti 100 jezdcům. Disney+ chystá šílenou závodní show, ve které mistr F1 odstartuje úplně poslední

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Disney+ ve spolupráci s ESPN a Red Bullem připravila závodní speciál Max vs 100, který se uskuteční 16. září 2026 na britském Silverstonu. Jak společnosti oznámily v oficiální tiskové zprávě Disney+, půjde o živě vysílanou akci, při níž se na start najednou postaví 101 motokár. Úplně na posledním místě bude Max Verstappen.
Aby ve výzvě uspěl, musí během závodu předjet všech 100 soupeřů, kteří před ním dostanou náskok v podobě lepší pozice na startovním roštu. Přesný čas začátku přenosu zatím oznámen nebyl.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Proti Verstappenovi nastoupí sportovci, streameři i fanoušci
Startovní pole nebude připomínat klasický profesionální motoristický závod. Organizátoři do něj namíchali sportovce, internetové tvůrce, streamery, mediální osobnosti i běžné fanoušky z různých koutů světa.
Mezi prvními potvrzenými jmény jsou například ultraběžec Arda Saatçi, basketbalový specialista Chris „Lethal Shooter“ Matthews nebo freestyle biker Matt Jones. Z internetové scény dorazí například streameři TheGrefg, Caedrel a TheDonato. Kompletní stovku účastníků zatím pořadatelé neodhalili. Magazín
Motorsport píše, že další jména mají být zveřejněna později.
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Samotný princip pořadu je přitom postavený na otázce, která zní skoro jako debata mezi kamarády po sledování závodu F1:
Dokázal by obyčejný člověk porazit Maxe Verstappena, kdyby měl dostatečně velkou výhodu? Tentokrát ji někdo skutečně otestuje! Speciální trať pro 101 motokár
Max vs 100 se sice odehraje v areálu legendárního Silverstonu, závodníci ale nebudou jezdit po běžné trati pro
Formuli 1. Pro akci vzniká speciální kartingový okruh navržený tak, aby na něm mohlo závodit všech 101 motokár současně.
Za jeho podobou stojí francouzský závodník, bývalý juniorský mistr světa v kartingu a ředitel závodu David Terrien. A podle prvních testů nebude Verstappenova úloha vůbec tak jednoduchá, jak by se při pohledu na jeho výsledky mohla zdát.
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Dvojnásobný mistr světa v iRacingu Sebastian Job při testování zkoušel podobný scénář s 50 motokárami. Už dostat se přes polovinu plánovaného startovního pole
bylo podle něj ve stanoveném čase náročné.
Verstappen se každopádně na chaos před sebou očividně těší. Na stránkách svého týmu
Oracle Red Bull Racing připomněl, že právě v motokárách se jezdec naučí základy závodění – starty, bránění pozice i předjíždění. Sám v nich strávil velkou část dětství a ke kartingu se tak vrací do velmi známého prostředí. Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Diváci uslyší i Verstappenovy rozhovory se soupeři
Disney+ a Red Bull samozřejmě chtějí z Max vs 100 udělat velkou televizní show než jen obyčejný přenos z motokárového závodu. Počítá se s grafikou inspirovanou videohrami, záběry z filmových dronů, živými závodními daty i dalšími informacemi přímo na obrazovce.
Zajímavou novinkou bude také komunikace mezi závodníky. Verstappen totiž dostane možnost během závodu mluvit přímo se svými soupeři. V klasické Formuli 1 jezdec komunikuje především se svou boxovou zdí, takže podobná otevřená komunikace mezi účastníky může přinést dost nečekané momenty.
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Celým živým přenosem bude provázet britský komik Mo Gilligan, trojnásobný držitel
ceny BAFTA, kterého doplní tým komentátorů a závodních expertů. Produkci zajišťuje společnost Whisper ve spolupráci s Red Bull Media House. ESPN ve svém oznámení zároveň potvrzuje, že Max vs 100 bude součástí rostoucí nabídky sportovního obsahu propojujícího ESPN a Disney+. Kdy bude Max vs 100 na Disney+?
Závodní show Max vs 100 se uskuteční ve středu 16. září 2026 a Disney+ jej má vysílat živě. V USA bude přenos dostupný také prostřednictvím aplikace ESPN pro předplatitele ESPN Unlimited a později během stejného dne jej odvysílá ESPN2 ze záznamu. Oficiální oznámení zároveň upozorňuje, že dostupnost streamu se může v jednotlivých zemích lišit.
A jestli se Verstappen skutečně prokouše přes všech sto soupeřů? Uvidíme!
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Zdroje: Tiskové materiály Disney+, ESPN, Motorsport, Oracle Red Bull Racing