ANKETA: Konec SPD na magistrátu, triumf STAN. Jste spokojeni s výsledkem voleb?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ANKETA: Konec SPD na magistrátu, triumf STAN. Jste spokojeni s výsledkem voleb?Zdroj: STAN
Článek byl publikován 11.10.2026 14:08
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