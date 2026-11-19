Na základce v centru Prahy někdo volal o pomoc, žáci se zabarikádovali ve třídách
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Na základce v centru Prahy někdo volal o pomoc, žáci se zabarikádovali ve třídáchZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 19.11.2026 09:50
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →