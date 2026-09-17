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Ani mléko, ani vitaminy. Před řídnutím kostí nejlépe chrání tento jednoduchý cvik

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Zapomeňte na doplňky stravy a sklenice mléka. Výzkumy ukazují, že proti řídnutí kostí pomáhá něco úplně jiného – a stačí k tomu pár vteřin denně.
Ani mléko, ani vitaminy. Před řídnutím kostí nejlépe chrání tento jednoduchý cvik

Ani mléko, ani vitaminy. Před řídnutím kostí nejlépe chrání tento jednoduchý cvik

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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