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Ani plyn, ani tepelné čerpadlo. Nejlevnější způsob vytápění v Česku je úplně jiný

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Majitelé domů řeší, jestli vsadit na moderní tepelné čerpadlo, nebo zůstat u plynu. Přitom existuje třetí cesta, která je dlouhodobě nejúspornější – a lidstvo ji zná tisíce let.
Ani plyn, ani tepelné čerpadlo. Nejlevnější způsob vytápění v Česku je úplně jiný

Ani plyn, ani tepelné čerpadlo. Nejlevnější způsob vytápění v Česku je úplně jiný

Zdroj: Shutterstock
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