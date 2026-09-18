Zapomeňte na leknutí. Infarkt dle lékařů nejvíce přichází v jiné, nečekané situaci

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Většina z nás si srdeční infarkt spojuje s extrémní zátěží nebo šokem. Filmové scény nás naučily, že k zástavě srdce dochází po obrovském leknutí, při hádce nebo fyzickém vypětí. Skutečnost je ale mnohem prozaičtější a zároveň děsivější.
Nejrizikovější okamžik pro vaše srdce nastává každé ráno, když se probouzíte. Statistiky kardiovaskulárních příhod ukazují jasný vzorec: mezi šestou hodinou ranní a polednem dochází k infarktu výrazně častěji než kdykoliv jindy během dne. V tomto časovém úseku se objevuje i nejvíce případů náhlé srdeční smrti.
Důvod není náhodný. Váš organismus prochází každé ráno brutálním biochemickým šokem, který zdravé srdce zvládne, ale oslabené může zabít. Celou noc vaše tělo odpočívá v úsporném režimu – tlak klesá, tep se zpomaluje, cévy relaxují. Pak zazvoní budík.
Když tělo spustí ranní startovací sekvenci
V okamžiku probuzení se váš organismus mění v hormonální továrnu na plné obrátky. Hladina kortizolu, stresového hormonu, dosahuje svého denního maxima právě v ranních hodinách. Současně se do krve valí adrenalin, který má jediný úkol: dostat vás co nejrychleji do plné bojové pohotovosti.
Výsledek? Krevní tlak během několika minut vystřelí nahoru, cévy se stáhnou a srdce začne bušit rychleji. Navíc se krev stává lepivější a náchylnější k tvorbě krevních sraženin. Pro člověka se zdravým kardiovaskulárním systémem žádný problém. Pro někoho s poškozenými cévami, skrytou hypertenzí nebo aterosklerózou může jít o smrtelnou kombinaci.
K fyziologickému stresu se přidává i ten psychický. Sotva otevřete oči, mozek už začíná plánovat denní povinnosti, řešit problémy a připomínat termíny. Ranní úzkost prohlubuje stresovou reakci a srdce dostává další ránu.
Zvlášť kritickým dnem je pondělí, kdy se k běžnému rannímu stresu přidává psychická zátěž návratu do práce po víkendu. Statistiky ukazují, že právě první pracovní den v týdnu vykazuje nejvyšší počet kardiovaskulárních příhod.
Cirkadiánní rytmus rozhoduje o životě
Za vším stojí vnitřní biologické hodiny, které řídí každý proces v těle včetně práce srdce a cév. Když jsou tyto hodiny dlouhodobě rozházené – kvůli nepravidelnému spánku, noční práci nebo neustálému vystavení umělému světlu – srdce ztrácí schopnost se v noci pořádně zregenerovat.
Kardiologové proto radí podpořit stabilitu cirkadiánního rytmu jednoduchými kroky: Hned ráno se vystavte na pár minut přirozenému slunečnímu světlu, které tělu jasně signalizuje začátek dne. Naopak večer omezte intenzivní umělé osvětlení, zejména modré světlo z obrazovek. Vyhněte se kofeinu a alkoholu před spaním a snažte se chodit spát i vstávat v podobný čas.
Praktické doporučení zní: Po zazvonění budíku nevyskakujte prudce z postele. Zůstaňte minutu či dvě v klidu ležet, protáhněte se a dejte tělu čas stabilizovat krevní tlak. Tento malý rituál může být rozdílem mezi běžným ránem a kardiovaskulární katastrofou.
Stres udeří kdykoliv, ale jinak než čekáte
I když ranní hodiny drží smutné prvenství, infarkt může přijít v jakoukoliv denní dobu. Silný akutní stres zůstává nebezpečným spouštěčem – během vteřin vyžene tlak i tep do extrémních hodnot a srdce náhle potřebuje masivní dávku kyslíku. Pokud má člověk cévy zúžené aterosklerózou nebo neléčenou hypertenzi, tělo takovou zátěž nemusí ustát.
Zásadní problém představuje rozpoznání příznaků, zejména u žen. Zatímco muži často pociťují klasickou drtivou bolest za hrudní kostí, ženský organismus vysílá mnohem tišší a klamavější signály.
U žen se typická bolest na hrudi nemusí objevit vůbec, nebo je tak mírná, že ji snadno zaměníte za zažívací potíže. Místo toho se infarkt u žen maskuje jako nevysvětlitelná úzkost a vnitřní neklid, výrazná dušnost, žaludeční nevolnost nebo tlak v břiše. Bolest může vystřelovat do zad, ramene či paží. Časté je také náhlé vyčerpání, které neodpovídá žádné předchozí námaze.
Mnoho lidí s návštěvou pohotovosti otálí v přesvědčení, že jde jen o únavu nebo virózu. Čas ale hraje přímo proti srdeční svalovině – každá minuta prodlevy znamená odumření dalších buněk srdečního svalu. Znalost netypických příznaků proto doslova zachraňuje životy.
Respekt k vlastnímu tělu, pravidelný spánkový režim a opatrnost při ranním vstávání nejsou žádné přepychové návyky. Jsou to základní kroky k tomu, aby vaše srdce zvládalo každodenní zátěž bez kritických výkyvů a abyste nebyli součástí ranní statistiky.
Zdroje článku: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, heart.org, ahajournals.org, novinky.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová