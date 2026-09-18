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Zapomeňte na leknutí. Infarkt dle lékařů nejvíce přichází v jiné, nečekané situaci

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Dramatické leknutí jako spouštěč infarktu? Kardiologové varují, že realita je jiná. Nejnebezpečnější chvíle pro vaše srdce nastává v situaci, kterou denně zažíváte.
Zapomeňte na leknutí. Infarkt dle lékařů nejvíce přichází v jiné, nečekané situaci

Zapomeňte na leknutí. Infarkt dle lékařů nejvíce přichází v jiné, nečekané situaci

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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