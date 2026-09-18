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Plata od vajec teď patří jinam. Kdo je vyhodí špatně, riskuje tučnou pokutu

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Kam s prázdnou krabičkou od vajec? Odpověď, kterou znáte z minulosti, už dnes neplatí. Moderní technologie změnily pravidla a tisíce domácností stále třídí špatně.
Plata od vajec teď patří jinam. Kdo je vyhodí špatně, riskuje tučnou pokutu

Plata od vajec teď patří jinam. Kdo je vyhodí špatně, riskuje tučnou pokutu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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