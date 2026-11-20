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1. Libuše: Jméno spojené s legendární českou kněžnou
Libuše je staré slovanské jméno, které se odvozuje od základu ľuby. Ten souvisí s láskou, náklonností a tím, co je člověku milé. V češtině se význam jména vykládá jako milá, milovaná nebo líbezná.
Jméno známe především díky kněžně Libuši, legendární postavě z českých pověstí, která podle tradice předpověděla slávu Prahy. Její příběh zachytil už kronikář Kosmas. Libuše tak patří k nejvýraznějším ženským jménům české mytologie a historie.
2. Liběna: Jméno, které znamená milá a příjemná
Liběna je další jméno slovanského původu, které má velmi blízko k Libuši. Jeho základem je české přídavné jméno „libý“, tedy příjemný, milý nebo líbezný. Ještě hlouběji sahá stejně jako Libuše ke slovanskému kořenu ľuby, který souvisí s láskou.
Liběna tedy neznamená doslova láska, ale označuje někoho, kdo je milý a příjemný. V češtině se používají také domácké podoby Líba, Libka nebo Liběnka. Jméno dnes nepatří k nejčastějším, takže může být volbou pro rodiče, kteří hledají tradiční, ale méně obvyklé české jméno.
3. Milena: Drahá a milovaná
Milena patří mezi slovanská jména, jejichž význam je poměrně snadno rozpoznatelný. Vychází ze základu mil, který ve starých slovanských jazycích označoval někoho milého, drahého nebo laskavého.
Jméno je ženskou podobou jména Milan. Jeho původní význam můžeme vyjádřit jako milá, drahá či laskavá. Stejný základ najdeme také v dalších slovanských jménech, například Milada nebo Miloslava. Milena se navíc používá nejen v Česku, ale také v dalších slovanských zemích.
4. Ludmila: Ta, která je milá lidu
Také Ludmila má slovanský původ, ale její význam je trochu jiný než u předchozích jmen. Vznikla spojením dvou slovanských základů: ľud, tedy lid, a mil, což znamená milý nebo drahý. Výsledkem je význam „lidu milá“ či „milá svému lidu“.
Jméno je neodmyslitelně spojené se svatou Ludmilou, českou kněžnou z 9. století a babičkou svatého Václava. Patří k nejstarším doloženým ženským jménům českých dějin. Přestože dnes může působit trochu starosvětsky, jeho význam je stále velmi krásný.
5. Ljuba: Jméno, které znamená přímo lásku
Pokud hledáte jméno, jehož význam je s láskou spojen opravdu bezprostředně, Ljuba je jedním z nejlepších příkladů. Opět pochází ze slovanského základu ľuby, který znamená lásku. Používá se v několika slovanských zemích a podle jazykové oblasti může být ženským i mužským jménem.
V češtině se s ním setkáme především jako se ženským jménem. Příbuzná jména jsou například Ljubica či Ljuběna. Je krátké, zvučné a jeho význam se neztrácí ani při překladu.
6. Amanda: Ta, kterou je třeba milovat
Amanda má latinský původ a její význam je velmi půvabný. Vychází z latinského slova amanda, které znamená „hodná lásky“ nebo „ta, kterou je třeba milovat“. Souvisí se slovesem amare, tedy milovat.
Zajímavé je, že jméno nebylo ve středověku příliš rozšířené. V 17. století ho znovu oživili spisovatelé a básníci, kteří ho používali ve svých dílech. Do běžného užívání se výrazněji dostalo až v 19. století. Dnes je známé v mnoha zemích a patří k mezinárodně srozumitelným ženským jménům.
7. Aimée: Francouzské jméno pro milovanou dívku
Aimée je francouzské ženské jméno, které se vyslovuje přibližně „eme“. Jeho význam je jednoduchý a krásný: milovaná.
Pochází ze starofrancouzského jména Amée, které je ženskou podobou slova označujícího milovaného člověka. Jeho starší kořeny vedou k latinskému jménu Amata. Právě z této jazykové rodiny pochází také anglické jméno Amy.
Aimée působí elegantně a ve francouzštině má velmi romantický zvuk.
8. Carys: Velšské jméno vyjadřující lásku
Carys patří k méně obvyklým jménům, která mají překvapivě přímý význam. Pochází z Walesu a vychází z velšského slova caru, které znamená "milovat" nebo "láska".
Jméno se začalo výrazněji používat až ve 20. století, především od jeho poloviny. Ve Walesu a dalších anglicky mluvících zemích je známější než v Česku.
Je to zajímavá alternativa pro rodiče, kteří hledají krátké, neotřelé jméno s opravdu krásným významem. Na rozdíl od mnoha jiných jmen na našem seznamu se jeho základ vztahuje přímo k samotnému slovu láska.
9. Amata: Starověké římské jméno s něžným významem
Amata je ženské jméno ze starověkého Říma. Je ženskou podobou latinského jména Amatus, které znamená milovaný. Samotné latinské slovo amatus souvisí se slovesem amare, tedy milovat.
Jméno se objevuje také v římské mytologii. Amata byla manželkou krále Latina a matkou Lavinie, postavy známé z Vergiliova eposu Aeneis. Nejde tedy o žádný novodobý výmysl, ale o jméno s opravdu dlouhou historií.
Amata je dnes poměrně neobvyklá, ale právě její jednoduchost a starobylý původ jí dodávají osobité kouzlo.
10. Esmée: Milovaná nebo vážená
Esmée je jméno francouzského původu, které se dnes používá především v anglicky mluvících zemích a v Nizozemsku. Vychází ze starofrancouzského slova esmer, které znamenalo vážit si, oceňovat nebo milovat. Jeho hlubší jazykový původ sahá k latinskému aestimare, tedy hodnotit či oceňovat.
Význam jména se proto vykládá jako vážená, ceněná nebo milovaná. Není tedy přesným synonymem slova láska, ale nese v sobě význam někoho, kdo je pro druhé důležitý a vzácný.
Jméno se objevuje také v podobách Esmé a Esmee. Je poněkud neobvyklé, ale pro svou jemnost si v posledních letech získává oblibu.
Jméno jako krásný začátek
Ať už rodiče nakonec vyberou tradiční české jméno, nebo se inspirují v zahraničí, jeho význam může být příjemným bonusem. Libuše, Milena, Amanda nebo Carys mají sice odlišný původ, ale spojuje je podobné poselství. Připomínají lásku a vyjadřují, jak důležitý je pro nás někdo blízký. A právě takové přání mohou rodiče své dceři symbolicky předat už při narození.
Zdroje článku: behindthename.com, babyweb.cz, fajntip.cz
Autor článku: Hanka Šimoníková, Dis.