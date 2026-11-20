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Víte, co kupujete? Objevte tajemství potravinářských obalů
Nakupování potravin je každodenní rutinou pro většinu z nás. Stojíme v uličkách supermarketů, házíme do košíků oblíbené dobroty a často ani nezkoumáme, co se ve skutečnosti skrývá na zadní straně obalů. Přitom čtení etiket je naprostým klíčem k tomu, abychom přesně věděli, co dáváme svému tělu, jakou energii přijímáme a zda svému zdraví spíše neškodíme. Moderní potravinářský průmysl nabízí nepřeberné množství produktů, ale ne všechny jsou pro naši kondici ideální. Někdy nás lákají pestrobarevné obaly a nápisy jako „fit“, „light“, „bio“ nebo „domácí“, které však s realitou mají často společného jen velmi málo a slouží jako lákadla pro nepozorné zákazníky. Právě proto je nesmírně důležité umět číst mezi řádky, sledovat tabulky výživových hodnot a nenechat se oklamat promyšlenými marketingovými triky velkých výrobců.
Velkým a neustále diskutovaným tématem dnešní doby jsou takzvaná éčka neboli přídatné látky. Mnoho lidí z nich má zbytečný strach, přestože některé konzervanty, barviva nebo stabilizátory jsou naprosto neškodné přírodní složky a v jídle mají své opodstatnění, například prodlužují trvanlivost nebo chrání před nebezpečnými bakteriemi. Zásadním pravidlem při čtení složení je fakt, že suroviny jsou řazeny sestupně podle jejich množství v produktu, takže složka uvedená na prvním místě má v potravině největší podíl. Na pozoru bychom se měli mít před nadmíru průmyslově zpracovanými potravinami, kde se to skrytými rafinovanými cukry, nezdravými nasycenými tuky a sodíkem jen hemží. Cukr se dnes totiž záludně skrývá i tam, kde bychom ho vůbec nečekali, například v celozrnném pečivu, uzeninách, kečupech nebo hotových omáčkách na těstoviny.
Tento zábavný a poučný kvíz podrobně prověří, jak moc jste zběhlí v oblasti složení potravin a jejich etiket. Vyzkoušejte si, zda spolehlivě poznáte rozdíl mezi různými druhy tuků, zda víte, co znamená pořadí surovin ve složení, nebo jak se správně vyznat v doporučených denních dávkách. Tak neváhejte a pusťte se s chutí do testování.
KVÍZ
Zdroje článku: eur-lex.europa.eu, efsa.europa.eu, food.ec.europa.eu, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská