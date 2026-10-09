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Alenka nemůže najít Grolicha. Trapné video špatné herečky

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Dennívýzva
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Jihomoravský hejtman Jan Grolich to s natáčením videí zkrátka umí. Nezapře se ani jeho herecká praxe a vlohy pro toto povolání. Pokud se někdo snaží svými videi nějakým způsobem Grolichovi podobat nebo ho předčít, většinou se ztrapní. Jestliže navíc rýpe do něčeho, v čem má sám máslo na hlavě, je to ještě horší. Přesně takto dopadla ministryně financí Alena Schillerová, když na sítích zveřejnila své video, které se přímo samotného Grolicha dotýkalo. Vyznělo trapně a smutně.
Alena Schillerová a její grafy

Alena Schillerová a její grafy

Zdroj: Úřad vlády
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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