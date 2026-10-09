Alenka nemůže najít Grolicha. Trapné video špatné herečky

Jihomoravský hejtman Jan Grolich to s natáčením videí zkrátka umí. Nezapře se ani jeho herecká praxe a vlohy pro toto povolání. Pokud se někdo snaží svými videi nějakým způsobem Grolichovi podobat nebo ho předčít, většinou se ztrapní. Jestliže navíc rýpe do něčeho, v čem má sám máslo na hlavě, je to ještě horší. Přesně takto dopadla ministryně financí Alena Schillerová, když na sítích zveřejnila své video, které se přímo samotného Grolicha dotýkalo. Vyznělo trapně a smutně.
Je tady pan hejtman Grolich?
Alena Schillerová se s rádoby utrápeným a podřízeným výrazem přišla přímo zeptat do kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje, zdali je přítomen pan hejtman. Samozřejmě fiktivně. Cedulka na dveřích je vytištěná v tiskárně jako kulisa a Alena Schillerová se snaží vžít do role.
Je na komisi pro digitalizaci, nebo brousí kolem senátu?
Schillerová pak v druhém záběru již za stolem vyjmenovává mnohé funkce, které by hejtmana Grolich chtěl zastávat, případně je již vykonává. Očividně naráží na kumulaci funkcí, která je u tohoto politika podobně jako u ostatních vcelku viditelná. Nakonec si odpoví sama za úředníky ve smyslu, že úředníci neví a že to tak na Moravě chodí. Je až prazvláštní, kde bere vůbec ministryně financí tu drzost navážet se do kumulací funkcí hejtmana Grolicha, když jich zastává doslova mraky sama.
Jan Grolich: Foto Jan Grolich/Meta
Sama Schillerová enormně kumuluje funkce
Stačí se podívat na internet a lehce se zjistí, že Alena Schillerová kumuluje funkce dokonale. Jen pro představu jsme vytvořili jejich výčet. Málo jich není. Konkrétně jde o tyto funkce:
- Ministryně financí ČR,
- vicepremiérka ČR,
- poslankyně,
- místopředsedkyně poslaneckého klubu,
- místopředsedkyně hnutí ANO,
- krajská předsedkyně hnutí v Jihomoravském kraji,
- členka Bezpečnostní rady státu,
- členka Výboru pro Evropskou unii,
- členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí,
- členka Rady vlády pro duševní zdraví
- členka Rady pro využití výnosů z dražeb povolenek,
- členka vládní delegace Rady hospodářské a sociální dohody ČR – tripartity,
- členka Rady guvernérů Evropské investiční banky (EIB) za ČR,
- guvernérka za Českou republiku v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD).
Snad jsem na některé funkce nezapomněl… Jaj, paní Schillerová, není to málo? Kde vás vlastně zastihneme? Kázat vodu a pít víno umí každý. Tedy pardon, všichni ví, že Alena Schillerová alkohol nepije.
Zdroje info: Autor, X, https://vlada.gov.cz/cz/vlada/clenove-vlady/alena-schillerova-223970/,https://vlada.gov.cz/cz/clenove-vlady/alena-schillerova-167019/
Alena Schillerová: Náhledové foto Alena Úřad vlády České republiky
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