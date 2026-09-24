Adobe Premiere konečně dorazilo na Android. Nabízí 4K střih i generativní AI

Adobe Premiere, jeden z nejznámějších nástrojů pro střih videa, konečně přichází také na Android. Po loňském uvedení na iPhonech a iPadech tak Adobe otevírá svou mobilní videoeditorovou platformu i uživatelům zařízení s Androidem. A první verze rozhodně nepůsobí jako nějaký osekaný editor pro rychlé sestříhání videa na sociální sítě. Adobe se snaží nabídnout nástroje, které se blíží klasickému desktopovému střihu.
Střih videa přímo v telefonu
Premiere pro Android je v současnosti k dispozici zdarma a nabízí poměrně širokou sadu funkcí. Základem je přesný střih videa, více stop na časové ose a možnost kombinovat obraz, hudbu, namluvený komentář i různé efekty. Adobe přitom zdůrazňuje především funkci Enhance Audio, která dokáže pomocí AI vylepšit kvalitu zvuku. Hodit se může například při natáčení videí v horších akustických podmínkách nebo při použití mikrofonu přímo v telefonu. Samozřejmostí je také práce s přechody, efekty a dalšími kreativními prvky. Uživatel může využít obsah z Adobe Stock, vlastní soubory nebo například extrahovat zvuk z jiného videa.
Nechybí ani 4K
Jednou z nejzajímavějších vlastností mobilního Premiere je podpora střihu a exportu až ve 4K rozlišení. Adobe tak evidentně necílí pouze na uživatele, kteří potřebují rychle vytvořit krátké video pro Instagram nebo TikTok. Editor umožňuje pracovat s více vrstvami a přesněji kontrolovat výsledný projekt. Pro někoho, kdo natáčí například na moderní telefon a nechce kvůli každému videu usedat k počítači, může jít o poměrně zajímavou alternativu ke klasickému desktopovému workflow.
Adobe překvapuje absencí otravných omezení
Možná ještě zajímavější než samotné funkce je způsob, jakým Adobe první verzi Premiere pro Android nabízí. Aplikace podle Adobe umožňuje vytvářet a upravovat videa bez nuceného přihlášení a bez neustálého přesvědčování uživatele k upgradu. Výsledná videa navíc nejsou opatřena vodoznakem a prostředí neobsahuje reklamy.
To je u mobilní aplikace poměrně podstatný detail. Adobe totiž v minulosti nebylo zrovna známé tím, že by své produkty nabízelo bez různých omezení a pobídek k přechodu na placenou verzi.
Do Premiere se dostává také generativní AI
Adobe samozřejmě nemohlo vynechat umělou inteligenci. Mobilní Premiere využívá technologie Adobe Firefly a nabízí několik generativních funkcí. Patří mezi ně například:
- Generative Fill pro generativní úpravy obrazu,
- Image-to-Video pro vytváření videa z obrázků,
- generování zvukových efektů pomocí AI.
AI tak není pouze doplňkem pro automatické úpravy, ale začíná být přímo součástí pracovního procesu při tvorbě videa.
Pomoci mají i šablony
Pokud nechcete začínat každý projekt od úplného začátku, můžete využít šablony vytvořené jinými tvůrci. Ty lze následně upravit podle vlastních potřeb. Adobe tím míří i na uživatele, kteří nejsou profesionálními střihači, ale chtějí vytvářet vizuálně propracovanější obsah bez dlouhého učení.
Adobe už má připravený také další vývoj aplikace. V budoucích aktualizacích mají dorazit například Adobe Fonts, pokročilejší titulky, keyframy, ořezávání nebo automatická detekce rytmu hudby. První verze tedy představuje spíše základ, na kterém chce Adobe dále stavět.
Premiere v kapse
Příchod Premiere na Android je důležitý především tím, že Adobe přináší na mobilní platformu nástroj, který se nesnaží být pouze jednoduchou alternativou k desktopovému editoru. Kombinace více stop, přesného střihu, 4K exportu, práce se zvukem a generativní AI ukazuje, že ambice jsou výrazně vyšší. A zatímco základní verze je zdarma, Adobe samozřejmě počítá i s možností placeného upgradu a dalšími funkcemi.
Pro uživatele Androidu, kteří chtějí stříhat video přímo v telefonu a zároveň nechtějí dělat kompromisy v možnostech editoru, tak Premiere představuje novou a poměrně výraznou možnost.
Zdroj: droid-life.com