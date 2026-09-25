Sbohem věčnému čekání, 74 sekund pro 3DBenchy. YouTuber ukazuje, jak postavit vysokorychlostní 3D tiskárnu

Co je 3DBenchy? Malá lodička, kterou si komunita 3D tiskařů za léta zvolila jako univerzální test kvality a rychlosti. Má převisy, oblé plochy, komínek i drobné detaily, a právě proto dokáže odhalit každou slabinu stroje. Když YouTuber Jan Roetz pod značkou Roetz 4.0 v únoru 2026
publikoval video, ve kterém jeho tiskárna Minuteman vytiskla hotovou lodičku za 74 sekund, nebyl to trik se zmenšeným modelem ani sestřih. Šlo o plnohodnotný výtisk podle pravidel komunitního závodu SpeedBoatRace, s předepsaným materiálem, šířkou stopy, počtem stěn, výplní a nepřerušeným videem s časomírou. Výsledek navíc naskenoval průmyslovým 3D skenerem, aby ukázal, že nejde jen o beztvarou hromádku plastu. Březnová vlna mediálního ohlasu pak číslo 74 sekund roznesla po internetu a z Minutemanu se stal pojem. Kdo je YouTuber Jan Roetz
Jan Roetz se sám představuje prostě jako „Jan, který staví věci“. Nemá za sebou korporátní laboratoř ani univerzitní grant. Projekt Minuteman více než rok dokumentoval na YouTube v sérii epizod, kde každá ukazovala konkrétní iteraci: nový hotend, přepracované chlazení nebo další pokus o rychlejší čas. Na svém
Patreonu výslovně uvádí, že veškeré technické informace poskytuje zdarma na Discordu. Část know-how navíc oddělil do samostatného open-source projektu Roetz-End, jehož stavební návod, seznam dílů i licence jsou veřejně na GitHubu. Není to tedy uzavřený projekt, jehož principy by zůstaly pouze u autora; část technického řešení je veřejně dostupná a reprodukovatelná. Co dělá Minuteman tak rychlým
Tajemství neleží v jedné kouzelné součástce. Jde o kombinaci čtyř vzájemně provázaných principů, z nichž každý řeší jiný limit běžného FDM tisku:
Obrácená kinematika. Tisková hlava stojí na místě a pohybuje se pouze v ose Z. Veškerý pohyb v osách X a Y obstarává lože, které jezdí na vzduchovém ložisku místo klasických lineárních vedení. Výsledkem je nižší setrvačnost pohyblivých částí a možnost dosahovat velmi vysokých akcelerací. Čtyřnásobná extruze jednou tryskou. Čtyři spřažené extrudery Bondtech LGX PRO tlačí nezávislé filamenty do společné tavné komory. Ven jde materiál jedinou tryskou, ale systém dokáže dosáhnout výrazně vyššího průtoku než konvenční řešení s jedním extruderem. Slicer přitom generuje standardní dráhy pro jednu trysku, mění se především množství materiálu, které dokáže systém za sekundu protlačit. Extrémní chlazení. Při 74sekundovém tisku trvá jedna vrstva zhruba 0,4 až 0,6 sekundy. PLA tak nemusí stihnout dostatečně ztuhnout, než na něj dorazí další vrstva. Roetz proto použil kruhový vzduchový kanál, který chladí výtisk a trysku ze všech stran, a stlačený vzduch ochlazovaný suchým ledem, který dokáže odvést podstatně více tepla než běžný axiální ventilátor. Dlouhá iterace. Devatenáct veřejně zdokumentovaných epizod. Každá přinesla úpravu, selhání nebo nový pokus. Minuteman není výsledkem jednoho víkendu, ale měsíců ladění mechaniky, firmwaru a extruze.
Pro srovnání: Prusa MINI s experimentálním firmwarem a komunitním SpeedBoatRace G-kódem tiskne stejnou lodičku za 26 minut. Minuteman je proti tomu zhruba jednadvacetkrát rychlejší.
Postaví si to běžný člověk?
Upřímně, ne. Minuteman není hobby stavebnice s kompletním návodem v jednom balíku. Veřejně dostupný je open-source hotend Roetz-End včetně seznamu dílů a stavebního průvodce a technické diskuse na Discordu jsou otevřené. Kompletní seznam dílů celé tiskárny v jednom repozitáři ale neexistuje.
A pak je tu cena. Jen čtyři extrudery Bondtech LGX PRO vyjdou v české nabídce e-shopu NA3D na necelých 20 000 Kč. Vzduchová ložiska jsou průmyslová disciplína; výrobce New Way uvádí distributory pro střední Evropu v Německu a Nizozemsku, nikoli v běžném českém hobby obchodě. K tomu je potřeba připočítat motory, elektroniku, řízení a mechaniku lože. Přesnou cenu celé sestavy se z veřejných zdrojů nepodařilo dohledat, ale jde jednoznačně o projekt pro velmi zkušeného makera se strojařským zázemím, ne pro člověka, který si právě koupil první tiskárnu.
Co přišlo po 74 sekundách
Sedmdesát čtyři sekund nebylo finále. Roetz pokračoval v iteracích, přepracoval pohybový systém lože a v květnu 2026 ve finální epizodě projektu ukázal 3DBenchy za 59 sekund. Hranice jedné minuty, která dala tiskárně jméno, skutečně padla. Podle
Tom’s Hardware šlo o nový rychlostní rekord v rámci komunitního závodu.
Pro běžného domácího uživatele to neznamená, že si zítra koupí tiskárnu, která zvládne totéž. Dílčí principy, jako vyšší průtok, agresivnější chlazení a lehčí pohyblivé části, se ale postupně mohou přelévat do komerčních strojů. Bondtech sám rámuje LGX PRO jako extruder vhodný i pro průmyslové aplikace. Směr je jasný.
Minuteman není produkt. Je to důkaz, že limity FDM tisku neleží jen v softwaru, ale také v mechanice, průtoku materiálu a chlazení, a že je dokáže výrazně posouvat i jeden člověk s kamerou a Discordem.
VIDEO
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík