Plastová lahev zabodnutá do záhonu udrží rostliny naživu i dva týdny. Příprava trvá minutu a nestojí ani korunu

Gravitace tlačí vodu dolů, jenže uzavřený prostor uvnitř lahve po odtoku malé dávky ztratí tlak, a další kapky se uvolní teprve tehdy, až dovnitř pronikne vzduch. Vzniká pomalý, samoregulační cyklus, který posílá vlhkost rovnou do kořenové zóny, kde se neodpařuje tak rychle jako na povrchu. Celé to připravíte z materiálu, který už doma máte, bez jediného nákupu.
Proč voda z obrácené lahve neuteče naráz: fyzika za pár korun
Klíč k celému triku spočívá ve vyrovnávání tlaků. Když z uzavřené nádoby odteče trocha kapaliny, objem vzduchu uvnitř se zvětší a jeho tlak klesne pod atmosférický. Vyšší vnější tlak pak další odtok přibrzdí, dokud se malou škvírou neprotlačí bublinka vzduchu a cyklus se nezopakuje. Univerzita v Delaware tento jev popisuje jako
jednoduchý ventilový mechanismus, který z obyčejné lahve udělá dávkovač.
Jakmile voda opustí hrdlo, v půdě ji dál rozvádí dvojí síla: gravitace stahuje vlhkost hlouběji a kapilární vzlínavost ji rozprostírá do stran skrz jemné póry substrátu. V písčité zemině prosakuje rychleji a svisle, v jílovitější se šíří pomaleji a do širšího okruhu. Proto záleží na tom, kam lahev umístíte, ideálně těsně vedle kořenového balu, kde voda nemusí putovat daleko.
Kolik dní vydrží půllitr, litr a dvoulitrová lahev
Přesný univerzální vzorec neexistuje, protože výdrž závisí na objemu lahve, počtu a velikosti otvorů, teplotě, slunečním svitu, druhu rostliny i složení substrátu. Orientační rozpětí na základě komerčních analogů a poradenských zdrojů vypadá takto:
0,5 l — víkendová rezerva, typicky 2–3 dny za mírného počasí. 1 l — podle výrobce terakotového zavlažovacího hrotu Plant Nanny vydrží až dva týdny, ovšem za příznivých podmínek a u nenáročné rostliny. 2 l — největší běžně dostupný PET objem; prodlužuje interval, ale v plném slunci a u žíznivého rajčete se může vyprázdnit za pár dnů.
Dva týdny jsou tedy horní hranice dosažitelná spíš ve stínu, u menší pokojové rostliny a v chladnějším prostředí. Na balkoně v plném červencovém žáru počítejte s výrazně kratší dobou.
ČHMÚ v červnu 2026 zaznamenal denní maxima přes 30 °C nepřetržitě od 18. do konce měsíce a 27.–28. června teploty překročily 40 °C; při takových extrémech mohou kontejnerové rostliny spotřebovat veškerou zásobu za jediný den. Jak lahev připravit a kam ji správně zapíchnout
Celý postup zabere jednotky minut:
Otvory ve víčku — špendlíkem nebo tenkým hřebíkem propíchněte 1–3 drobné dírky. Začněte raději jedním otvorem; průtok vždy snáze zvýšíte dalším propíchnutím, než zpomalíte příliš velký. Odvzdušnění — u pokojových květin doporučuje MU Extension udělat malý otvor i do dna lahve, aby se uvnitř nevytvořilo vakuum, které tok úplně zastaví. Naplnění a obrácení — lahev naplňte vodou, přišroubujte víčko a rychle otočte dnem vzhůru. Hrdlo zasuňte do substrátu co nejblíže ke kořenům, ale ne přímo na stonek. Opora — větší dvoulitrová lahev se může v měkké zemině naklonit. Pomůže krátký kolík nebo opřít ji o okraj truhlíku. Kontrola — den před odjezdem ověřte, zda hladina skutečně klesá. Pokud stojí na místě, otvor je ucpaný zeminou; pomůže nový průpich nebo kousek síťky přes hrdlo.
Doplňková opatření, která výdrž citelně prodlouží: přesuňte nádoby z přímého slunce, seskupte rostliny k sobě (vzájemně si stíní a zvyšují vlhkost okolního vzduchu) a na povrch substrátu rozprostřete tenkou vrstvu mulče.
PET lahev versus komerční zavlažovací koule a hroty: co se vyplatí
Zahradnické obchody nabízejí skleněné zavlažovací koule, terakotové hroty i plastové špičky s regulací průtoku. Jak si stojí vedle domácího řešení?
Varianta Objem Uváděná výdrž Regulace Orientační cena Domácí PET lahev 0,5–2 l 2 dny až cca 2 týdny Počtem otvorů 0 Kč Skleněná koule (Lee Valley) cca 0,4 l Až týden Žádná Od 200 Kč Terakotový hrot + 1l lahev 1 l Až 2 týdny (výrobce) Žádná Od 100 Kč Nastavitelný hrot (Lee Valley) Dle lahve (do 2 l) Variabilní Otočný ventil Od 150 Kč
Domácí PET lahev vychází nejlevněji a dovoluje pracovat s největším objemem. Chybí jí ovšem jemná regulace průtoku, kterou nabízí nastavitelný hrot s ventilem. Pro jednorázovou víkendovou pojistku je plastová lahev plně dostačující; kdo odjíždí pravidelně na delší dobu, ocení předvídatelnější chování komerčního hrotu nebo knotového systému.
Kdy domácí kapková závlaha z PET lahve skutečně zachrání úrodu
Největší přínos tohoto triku nespočívá v rekordní délce zásobování. Tkví v tom, že za pár minut přesunete vodu z povrchu rovnou ke kořenům, tam, kde ji rostlina potřebuje a kde se ztrácí nejpomaleji. Pro víkendový výlet, prodloužený svátek nebo krátkou služební cestu je to nejrychlejší a nejlevnější pojistka, jakou můžete svým truhlíkům, květináčům i záhonům dopřát. U pokojových květin funguje stejně dobře jako venku, jen s drobnějším odvzdušňovacím otvorem navíc.
Pozor ale na přemokření: v nádobách se slabým odtokem hrozí hniloba kořenů, zvláště u druhů, které preferují sušší substrát. A v extrémních vedrech, jaká Česko zažilo letos v červnu, počítejte s tím, že dvoulitrová lahev na rozpáleném balkóně vydrží podstatně kratší dobu než v chládku obývacího pokoje.
Zkuste to ještě dnes večer s jednou lahví u nejžíznivějšího květináče; ráno uvidíte, o kolik hladina klesla, a přesně budete vědět, na jak dlouho vám zásobník vystačí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková