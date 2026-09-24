Nové Xiaomi Watch S5: Elegantní 41mm varianta a unikátní průhledný modelPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nové Xiaomi Watch S5: Elegantní 41mm varianta a unikátní průhledný model
Adobe Premiere, jeden z nejznámějších nástrojů pro střih videa, konečně přichází také na Android. Po...
Nová generace tabletů z dílny společnosti Xiaomi právě teď vstupuje na trh a hned v úvodu si čínský gigant...
Společnost Amazfit si udělala jméno v oblasti chytrých hodinek a dalšího příslušenství a dnes spadá spíše...
Po nějaké době zde máme nové top modely od Xiaomi. Firma představila zatím dva smartphony, konkrétně tedy...
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