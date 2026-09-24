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Nové Xiaomi Watch S5: Elegantní 41mm varianta a unikátní průhledný model

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Společnost Xiaomi představila již hodinky Xiaomi Watch S5 (recenze), ale jednalo se o 46mm verzi. Nyní zde máme 41mm variantu a také jednu speciální 47mm....
Nové Xiaomi Watch S5: Elegantní 41mm varianta a unikátní průhledný model

Nové Xiaomi Watch S5: Elegantní 41mm varianta a unikátní průhledný model

Zdroj: Xiaomi
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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