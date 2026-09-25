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Agresivní muž utekl před policisty do potoka. Házel po nich kameny a vyhrožoval

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Dennívýzva
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Výhrůžky sousedům a útěk do potoka. Agresivní muž v Budějcích ohrožoval baseballovou pálkou obyvatele domu, před zasahujícími hlídkami skočil do vody a házel po nich kameny. Policisté proti muži zakročili slzným sprejem.
Agresivní muž utekl před policisty do potoka. Házel po nich kameny a vyhrožoval

Agresivní muž utekl před policisty do potoka. Házel po nich kameny a vyhrožoval

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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