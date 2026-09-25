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Komáři v Česku přenášejí dengue a jejich počet se zdvojnásobil. Dvě bylinky ze zahrady je spolehlivě vyženou z vašeho okolí

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Některé aromatické rostliny nabízejí příjemný a účinný způsob, jak vylepšit prostředí okolo nás a udržet nevítané hosty daleko.
Komáři v Česku přenášejí dengue a jejich počet se zdvojnásobil. Dvě bylinky ze zahrady je spolehlivě vyženou z vašeho okolí

Komáři v Česku přenášejí dengue a jejich počet se zdvojnásobil. Dvě bylinky ze zahrady je spolehlivě vyženou z vašeho okolí

Zdroj: NIAID / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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