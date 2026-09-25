Komáři v Česku přenášejí dengue a jejich počet se zdvojnásobil. Dvě bylinky ze zahrady je spolehlivě vyženou z vašeho okolí

Každý, kdo strávil večer venku, ví, že komáři nejsou jen drobnou nepříjemností. Jsou neúprosní a s rozšířením invazivních druhů po celé Evropě
může mít jejich štípnutí mnohem vážnější následky než svědivý červený flek. Nedávné údaje podle odborníků ECDC ukazují alarmující výskyt nemocí, jako je horečka dengue a západonilský virus, které tito otravní vetřelci přenášejí. Vzestup invazivních komárů
Výskyt komára tygrovaného v mnoha evropských regionech přinesl zvýšené riziko onemocnění přenášených komáry.
Státní zdravotní ústav jen v letošním roce zaznamenal zdvojnásobení počtu případů horečky dengue. A to rozhodně není legrace. Pokud tedy jen trochu můžete, snažte se poštípání vyhnout. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Výskyt komára tygrovaného v mnoha evropských regionech přinesl zvýšené riziko onemocnění přenášených komáry. Na pomoc si vezměte přírodu
Existuje však voňavý a účinný způsob, jak se jim bránit: síla máty, bazalky a dalších aromatických bylinek. Pojďme se ponořit do toho, jak tyto přírodní prostředky mohou zajistit klidné letní noci bez komárů. Je to jednodušší, než si myslíte.
Svěží mátový repelent proti komárům
Máta není jen na mojito! Tato všestranná rostlina je mocným spojencem i v boji proti komárům. Předpokládá se, že silné aroma mátových listů,
zejména máty peprné, tento hmyz účinně odrazuje. Navíc jde o bylinku proslulou svou odolností a snadným pěstováním, a to i pro ty, kteří nemají onen pověstný zelený palec. Daří se jí v květináčích, což pomáhá omezit její invazivní růst a je proto ideální na balkony a terasy. Zdroj fotografie: Freepik Užívejte si letos v létě venkovní prostory naplno tím, že se obrátíte na přírodní řešení problému s komáry. Je to snadné. Repelentní spreje s mátou, které si vyrobíte sami
Domácí repelent proti komárům si můžete vyrobit namáčením rozdrcených mátových lístků v alkoholu nebo lihu. Tento roztok můžete nastříkat kolem míst k sezení nebo na oblečení, abyste udrželi komáry na uzdě. A podobně působí i bazalka.
Citronová a skořicová bazalka mají nejintenzivnější vůni a jsou proto při odpuzování komárů nejúčinnější. Vysaďte bazalku do květináčů v blízkosti dveří a oken nebo na záhony, kde trávíte hodně času. Její vůně umocní atmosféru a zároveň udrží vaše okolí bez komárů. Repelent si můžete vyrobit i z ní, stačí dodržet postup uvedený u máty.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři