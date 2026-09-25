Naši předkové vyráběli ocet ze slupek, které dnes vyhazujeme. Recept ze skanzenu zvládne každý a výsledek stojí pár korun

Když se v září na Turnovsku rozjede moštování a zavařování, zbývají po jablkách hromady slupek. Většina domácností je hodí do kompostu. Málokdo ale ví, že se skvěle hodí i na výrobu jablečného octa. Recept pochází z Pojizeří a váže se k Dlaskovu statku v Dolánkách, národopisné expozici, kde se dodnes uchovávají tradice zdejšího venkovského hospodaření. Celý proces zvládne kdokoli s okurkovou sklenicí a kusem papíru. Nejdražší ingrediencí přitom nejsou jablka, ale startovací vinný ocet.
Přesný postup: co potřebujete a jak na to krok za krokem
Suroviny jsou prosté a levné:
1 kg čerstvých jablečných slupek 1/8 litru vinného octa (startovací kultura) 3 kostky cukru 3 dkg chlebové kůrky studená voda na dolití
Slupky naskládejte do větší sklenice, historický recept mluví přímo o „okurkové láhvi“. Přilijte vinný ocet, přidejte cukr i chlebové kůrky a dolijte studenou vodou. Hrdlo převažte papírem a propíchněte ho, aby směs mohla dýchat. Sklenici postavte do teplé místnosti. Každý den obsah promíchejte. Po čtyřech týdnech by měla tekutina vyčistit, to je signál, že fermentace doběhla. Scezením přes čisté plátno získáte hotový ocet, který nalijete do lahví a pečlivě zazátkujete.
Disciplína v denním míchání a čistotě nádobí je klíčová. Žádné speciální vybavení recept nevyžaduje, ale čtyřtýdenní režim bez vynechání vyžaduje důslednost.
Proč celá várka vyjde levněji než jediná lahev z obchodu
Orientační kalkulace z aktuálních maloobchodních cen ukazuje pozoruhodnou úspornost. Půllitrová lahev vinného octa stojí v českém e-shopu kolem 69 korun; osminka z ní vychází přibližně na 17 korun. Tři dekagramy chlebové kůrky, odřezek z bochníku za 27 korun, představují zhruba korunu a půl. Tři kostky cukru jsou haléřová položka. A jablečné slupky? Ty jsou v logice receptu odpad, surovina s nulovou pořizovací cenou.
Celá várka tak vyjde na přibližně 18 až 20 korun bez započtení nádoby, vody a vlastní práce. Pro srovnání: lahvička hotového jablečného octa v obchodě stojí od třiceti korun výš a její objem bývá menší, než kolik vyprodukuje kilogram slupek. Nejdražší složkou celého procesu tedy zůstává vinný ocet, paradoxně kupovaný produkt, který pomáhá vyrobit produkt domácí.
VIDEO Chlebová kůrka a vinný ocet: tajemství staré fermentace
Moderní univerzitní návody na domácí ocet z ovocných zbytků, třeba postup
University of Saskatchewan, pracují pouze s jablečnými odřezky, cukrem a vodou. Ani startovací ocet, ani chlebovou kůrku nepřidávají. Pojizerský recept je v tomhle ohledu specifický.
Vinný ocet plní roli startovací kultury: okysličí prostředí a nastaví podmínky příznivé pro octové bakterie hned od začátku. Spontánní kvašení bez něj sice funguje, ale trvá déle a výsledek bývá méně předvídatelný. Chlebová kůrka zase podle sekundárních zdrojů podporuje fermentační proces, podobný princip znají i staré recepty na kvašenou zeleninu. Přesný mechanismus její funkce v octové fermentaci ovšem dohledané akademické zdroje nerozebírají. Starý recept si tak proces „pojišťuje“ dvěma přísadami, které moderní praxe považuje za postradatelné.
Bezpečnost domácí fermentace: na co starý recept zapomíná
Historický postup končí lakonickým pokynem „scedit a zazátkovat“. O bezpečnosti nepadne ani slovo. Doplňme proto to, co naše babičky řešit nemusely, nebo spíš řešily intuitivně.
Klíčovým ukazatelem zdařilé fermentace je pokles pH na hodnotu 4,6 nebo nižší. Při této kyselosti se výrazně omezuje riziko růstu nežádoucích mikroorganismů. Kdo nemá pH metr, může se orientovat podle vůně (výrazně kyselá, octová) a podle zastavení bublání. Pracujte vždy s čistou nádobou a čerstvými slupkami, plesnivé nebo nahnilé kousky do směsi nepatří. A pozor: domácí ocet má proměnlivou aciditu, takže pro konzervování potravin, kde záleží na přesné kyselosti, ho
odborné zdroje nedoporučují.
Pokud byste hotový ocet chtěli prodávat, vstupuje do hry česká legislativa. Podle ministerstva zemědělství se pro čistě soukromou domácí potřebu potravinové předpisy neuplatňují. Jakmile ale činnost získá kontinuitu (orientační hranice je „jednou a vícekrát za měsíc“), nastupují hygienické požadavky, informační povinnosti a registrace. Kvasný ocet má navíc v českém právu vlastní výrobkovou vyhlášku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková