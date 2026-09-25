Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Naši předkové vyráběli ocet ze slupek, které dnes vyhazujeme. Recept ze skanzenu zvládne každý a výsledek stojí pár korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kilogram jablečných slupek, osminka vinného octa, tři kostky cukru a měsíc trpělivosti: starý pojizerský recept proměňuje kuchyňský odpad v plnohodnotný ocet za necelých dvacet korun.
Domácí jablečný ocet

Domácí jablečný ocet

Zdroj: Foto: Freepik
Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Prababičky zapletly česnek do copů a vydržel jim čerstvý i dva roky. Stačí dodržet tři pravidla, která většina lidí nezná
Prababičky zapletly česnek do copů a vydržel jim čerstvý i dva roky. Stačí dodržet tři pravidla, která většina lidí nezná
Soused nesekl trávu celé léto a teď dluží obci desítky tisíc. Zákon, o kterém většina majitelů zahrad neví, ale platí pro každého
Soused nesekl trávu celé léto a teď dluží obci desítky tisíc. Zákon, o kterém většina majitelů zahrad neví, ale platí pro každého

Sekání trávy je poměrně příjemnou činností. Pokud ji ale neděláte dostatečně často, koledujete si o opravdu...

Kdo loupá brambory škrabkou, přichází o vrstvu plnou vitamínů. Kuchaři používají metodu, po které slupka spadne sama
Kdo loupá brambory škrabkou, přichází o vrstvu plnou vitamínů. Kuchaři používají metodu, po které slupka spadne sama

Kdo někdy loupal kilo brambor na salát, zná tu monotónní práci: škrabka v ruce, hromádka slupek v dřezu a s...

Kdo trpí opary, ať nesahá hned po masti. Rozdrťte pomocníka z kuchyně, přiložte na 10 minut a virus nemá šanci se šířit
Kdo trpí opary, ať nesahá hned po masti. Rozdrťte pomocníka z kuchyně, přiložte na 10 minut a virus nemá šanci se šířit

Rozdrcený stroužek česneku dokáže v laboratoři zlikvidovat virus herpes simplex dřív, než pronikne do...

Baterie v koupelně se pokrývá vodním kamenem za pár hodin. Jeden trik se svíčkou způsobí, že kapky po ní stékají jako po autě
Baterie v koupelně se pokrývá vodním kamenem za pár hodin. Jeden trik se svíčkou způsobí, že kapky po ní stékají jako po autě

Stačí se podívat na chromovou páku umyvadla hodinu po ranní hygieně. Kapky zaschnou, minerály zůstanou a na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.