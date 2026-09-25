Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Fury a Joshua si mají rozdělit 5,7 miliardy. Za jediný zápas mohou dostat astronomické honoráře

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Oficiální částky zveřejněné nejsou, britská média ale mluví o celkovém balíku 200 milionů liber. Při dělení 50 na 50 by si Tyson Fury i Anthony Joshua přišli zhruba na 2,8 miliardy korun.
Fury a Joshua si mají rozdělit 5,7 miliardy. Za jediný zápas mohou dostat astronomické honoráře

Fury a Joshua si mají rozdělit 5,7 miliardy. Za jediný zápas mohou dostat astronomické honoráře

Zdroj: World Boxing Association
Reklama
Další články z MMAMAG.cz
Ondřej Novotný zkritizoval zápas Gelnarové s Popowicz. Vadí mu, že KSW podle něj české bojovníky spíš testuje, než buduje
Ondřej Novotný zkritizoval zápas Gelnarové s Popowicz. Vadí mu, že KSW podle něj české bojovníky spíš testuje, než buduje
OKTAGON 94 pod lupou. Kozma je favorit, na Vémolu je kurz 1,87
OKTAGON 94 pod lupou. Kozma je favorit, na Vémolu je kurz 1,87

Sobotní turnaj ve Frankfurtu nabízí několik vyrovnaných duelů. Kurzy z hlavní karty favorizují Davida...

Novotný tlumí Vojčákovy oslavy. Prozatímní titul podle něj není skutečný titul
Novotný tlumí Vojčákovy oslavy. Prozatímní titul podle něj není skutečný titul

Štefan Vojčák po vítězství nad Marcinem Wójcikem drží prozatímní pás KSW v těžké váze. Ondřej Novotný však...

OKTAGON 94: Vémola splnil váhový limit. Staredown Kozmy s Eckerlinem přinesl napětí
OKTAGON 94: Vémola splnil váhový limit. Staredown Kozmy s Eckerlinem přinesl napětí

Karlos Vémola zvládl před návratem do klece důležitou část příprav a na oficiálním vážení splnil limit....

Vémola chce Vosgrönemu poděkovat. Jeho výzva ho vytáhla zpět do klece
Vémola chce Vosgrönemu poděkovat. Jeho výzva ho vytáhla zpět do klece

Karlos Vémola už byl s koncem kariéry smířený. Výzva Frédérica Vosgröneho mu však dala nový cíl a příprava...

Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

Všechny články tohoto autora →
MMAMAG.cz
Další články z kategorie Bojové sporty
Zobrazit více
SportBojové sporty
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.