Anthropic nabízí bezplatný kurz pro Claude Code i s certifikátem. Stačí 15 lekcí a hodina videa, zvládne to i neprogramátor

Kurz je dostupný na Claude Academy a aktuálně ho oficiální stránka uvádí jako kurz o 12 lekcích, s jedním kvízem a přibližně hodinou a půl obsahu; parametry se od prvního spuštění mírně posunuly. Po úspěšném splnění kvízu získá absolvent tzv. odznak (completion badge) s veřejným ověřovacím odkazem, který lze připnout třeba na LinkedIn. Kurz cílí na nové vývojáře vstupující do softwarového inženýrství i na lidi, kteří s AI programovacími agenty dosud nepracovali. Stačí základní orientace v editoru kódu a příkazové řádce. Plnohodnotného programátora z vás za hodinu a půl neudělá, ale vstupní bariéru k jednomu z rychle se rozvíjejících nástrojů na trhu srazí na minimum.
Co je Claude Code a proč ho Anthropic učí zdarma
Claude Code není chatbot, se kterým si píšete o receptech. Je to agentní nástroj, který funguje v terminálu nebo v prostředí editoru (VS Code, JetBrains), čte celý repozitář, upravuje soubory, spouští testy a příkazy a dokáže otevřít pull request, tedy navrhnout změnu kódu ke schválení. Anthropic ho na produktové stránce popisuje jednoduše: „Vytvářejte, laďte a nasazujte z terminálu, IDE, webu i mobilu.“
Proč ho firma učí zadarmo? Oficiální odpověď zní vzdělávání. Claude Academy Anthropic prezentuje jako bezplatný katalog kurzů od vlastního vzdělávacího týmu. Pragmatický pohled je přímočařejší: čím víc lidí se naučí nástroj používat, tím větší je potenciální základna uživatelů placených služeb. A právě tady je háček, ke kterému se ještě vrátíme.
Co se v kurzu naučíte, a co ne
Kurz je rozdělen do čtyř tematických bloků:
- Co je Claude Code a jak funguje – rozdíl mezi klasickým AI chatem a agentním nástrojem, který aktivně zasahuje do kódu.
- Instalace a první prompt – praktický setup napříč prostředími, autentizace a první zadaný úkol.
- Každodenní workflow – cyklus Explore → Plan → Code → Commit, tedy orientace v cizím kódu, plánování změn, samotné kódování a odeslání výsledku.
- Přizpůsobení – konfigurační soubor CLAUDE.md, subagenti, MCP servery (otevřený standard pro napojení AI na externí systémy, Anthropic ho přirovnává k „USB-C pro AI“) a hooky, tedy pravidla, která hlídají formátování nebo blokují nebezpečné příkazy.
Z praktických úloh Anthropic uvádí opravu padajících testů, pochopení cizího modulu, dohledání zdroje chování v kódu, rozbor chybového výpisu, plánovaný refaktor, doplnění testů a review pull requestu. Samostatnou aplikaci od nuly z toho jako výstup nečekejte. Kurz je onboarding do nástroje, ne bootcamp.
Certifikát, nebo odznak? Důležitý rozdíl
Slovo „certifikát“ zní lákavě, ale je potřeba rozlišovat. To, co absolvent Claude Code 101 získá, je completion badge, tedy doklad o dokončení kurzu a splnění kvízu. Má veřejný ověřovací odkaz, dá se sdílet a kvíz lze opakovat bez omezení. FAQ Claude Academy ale výslovně odděluje tyto bezplatné odznaky od placených proctored certifikací, které Anthropic provozuje v samostatném programu.
Pro srovnání: Google za certifikaci Generative AI Leader účtuje 99 dolarů (zhruba 2 300 Kč), zkouška trvá 90 minut a má 50–60 otázek s tříletou platností. Microsoft nabízí pro GitHub Copilot samostatnou certifikační zkoušku. OpenAI Academy funguje podobně jako Anthropic: bezplatné kurzy s odznaky, které firma sama neprezentuje jako certifikace.
Odznak z Claude Academy je tedy spíš vizitka zájmu a základní orientace než profesní kvalifikace. Na LinkedIn profilu ale pořád může být užitečným dokladem, že jste kurz absolvovali.
Zdarma, ale ne úplně: skrytá cena za Claude Code
Samotný kurz nestojí ani korunu. Jenže praktické používání Claude Code už ano. Oficiální dokumentace jasně říká, že bezplatný plán na claude.ai přístup ke Claude Code nezahrnuje. Potřebujete minimálně plán Pro za 20 dolarů měsíčně (asi 465 Kč), nebo API klíč s předplacenými kredity.
Česko je na seznamu podporovaných zemí, takže technická dostupnost problém není. Jazyková bariéra ale může být: kurz i celá Academy jsou v angličtině a čeština v oficiálním seznamu podporovaných jazyků nefiguruje. Bez alespoň pasivní technické angličtiny to bude náročnější.
Jak si kurz stojí vedle konkurence
Claude Code 101 je krátký a úzce zaměřený: hodina a půl, jeden nástroj, jeden workflow. GitHub Copilot Fundamentals na Microsoft Learn zabere přes pět hodin a pokrývá i odpovědné používání nebo organizační nasazení. OpenAI Academy rozkládá téma do více samostatných kurzů v délce 80–100 minut.
Výhoda kurzu od Anthropicu je v tom, že jde rovnou k věci. Nevysvětluje, co je AI, předpokládá, že to víte, a místo toho učí konkrétní postup: nainstalovat, zadat úkol, projít workflow a vytvořit commit. Workshop Anthropicu slibuje, že účastník dojde od instalace k opravenému bugu za jednu hodinu.
Anthropic zdarma zpřístupňuje vstup do svého ekosystému. Kurz snižuje bariéru vstupu, odznak dá absolventovi něco hmatatelného do ruky a firma zároveň získává uživatele, který už ví, jak nástroj používat, a může mít důvod přejít na placený plán.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík