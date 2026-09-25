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Muž z Bermud navrhl IPv8 a chce přeskočit IPv6. Odborníci jsou v šoku, jak absurdní nápad prošel až do IETF

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Jamie Thain z Bermud podal do IETF návrh nového internetového protokolu IPv8. Síťová komunita ho rozebrala na kusy během několika dnů.
První internetový router

První internetový router

Zdroj: Steve Jurvetson / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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