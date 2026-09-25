Ondřej Novotný zkritizoval zápas Gelnarové s Popowicz. Vadí mu, že KSW podle něj české bojovníky spíš testuje, než budujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ondřej Novotný zkritizoval zápas Gelnarové s Popowicz. Vadí mu, že KSW podle něj české bojovníky spíš testuje, než buduje
Sobotní turnaj ve Frankfurtu nabízí několik vyrovnaných duelů. Kurzy z hlavní karty favorizují Davida...
Štefan Vojčák po vítězství nad Marcinem Wójcikem drží prozatímní pás KSW v těžké váze. Ondřej Novotný však...
Karlos Vémola zvládl před návratem do klece důležitou část příprav a na oficiálním vážení splnil limit....
Karlos Vémola už byl s koncem kariéry smířený. Výzva Frédérica Vosgröneho mu však dala nový cíl a příprava...
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