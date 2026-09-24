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Tim Cook se setkal se šéfkou Evropské komise. Hlavním tématem byla ochraně dětí na internetu

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Tim Cook se v New Yorku setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen. Jedním z hlavních témat byla ochrana dětí na internetu a...
Tim Cook se setkal se šéfkou Evropské komise. Hlavním tématem byla ochraně dětí na internetu

Tim Cook se setkal se šéfkou Evropské komise. Hlavním tématem byla ochraně dětí na internetu

Zdroj: 9to5Mac
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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