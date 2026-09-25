Apple u nového MacBooku Neo škrtl podsvícení klávesnice. Vychytávka z IKEI za 50 Kč řeší problém lépe, než byste čekali

Když Apple 4. března 2026 představil MacBook Neo jako svůj historicky nejlevnější notebook, v tiskové zprávě mluvil o „průlomové ceně“ a zpřístupnění Macu širšímu publiku. Co už tisková zpráva nerozváděla, prozradily až
technické specifikace: u klávesnice stojí jen „Magic Keyboard“. Žádné podsvícený. MacBook Air i Pro přitom podsvícenou klávesnici mají výslovně v základu. A právě tady přichází na scénu IKEA HÖSTULOTA, třiceticentimetrová LED lampička s USB-C konektorem, ohebným ramenem a stmíváním. Na české IKEA stojí 39 Kč, v Německu 1,99 eura. Zastrčíte ji do portu, ohnete rameno směrem ke klávesám a máte cílené světlo přesně tam, kde ho Neo postrádá. Bez aplikace, bez adaptéru, bez zbytečného nastavování. Co všechno Apple u MacBooku Neo osekal
Chybějící podsvit není ojedinělý škrt. Je součástí celé řady vědomých kompromisů, kterými Apple vytvořil cenový odstup mezi Neo a zbytkem řady. Přímé vysvětlení, proč zrovna podsvícení vypadlo, firma nikdy neposkytla, ale stačí se podívat na specifikace vedle sebe, aby byly rozdíly zřejmé.
Parametr MacBook Neo MacBook Air MacBook Pro Čip A18 Pro M5 M5 Pro / M5 Max RAM v základu 8 GB 16 GB 18 GB SSD v základu 256 GB 512 GB 512 GB Podsvícená klávesnice ❌ ✅ ✅ MagSafe ❌ ✅ ✅ Thunderbolt ❌ 4 4 / 5 Externí displeje 1× 4K/60 Hz 2× 2–3× Výdrž baterie 16 / 11 h 18 / 15 h až 24 h Cena od (ČR, září 2026) 19 990 Kč 34 990 Kč 54 990 Kč
Neo má dva USB-C porty, dva reproduktory, 13″ Liquid Retina displej a 1080p kameru. Hliníkové tělo zůstává. Základní prvky Macu tedy nechybí, ale komfort vyšších modelů ano.
Proč zrovna HÖSTULOTA funguje tak dobře
Lampička za necelých čtyřicet korun by na první pohled neměla být tak praktickým řešením. Jenže přesně to nabízí. USB-C konektor pasuje rovnou do portu MacBooku Neo, ohebné rameno nasměrujete na klávesnici a jas lze regulovat. Příkon činí 0,7 W. Při 36,5Wh baterii Neo to teoreticky znamená spotřebu přibližně 1,9 % kapacity za hodinu při nepřetržitém provozu, pokud bychom zanedbali ztráty a další spotřebu notebooku. Při ztlumení bude spotřeba nižší. Není to tedy nula, ale ani něco, co by samo o sobě zásadně zkrátilo výdrž baterie.
MacBook Neo má dva USB-C porty: levý USB 3 a pravý USB 2. Apple v
příručce doporučuje nabíjet spíše pravým portem a levý nechat pro rychlejší příslušenství nebo displej. Lampička tedy jeden port zabere, druhý zůstane volný. Kdo chce současně nabíjet a svítit, může lampičku zapojit do jednoho portu a nabíječku do druhého, případně použít USB-C rozbočovač.
IKEA deklaruje životnost LED kolem 25 000 hodin. Při třech hodinách denního svícení by to teoreticky vycházelo na téměř 23 let. Jde samozřejmě o katalogový údaj, nikoli o záruku, že konkrétní kus vydrží přesně tak dlouho, ale i tak je to více, než pravděpodobně vydrží samotný notebook.
Alternativy existují, ale HÖSTULOTA vede
Na trhu jsou i jiné USB lampičky. V samotné IKEA najdete starší model JANSJÖ za 79 Kč, jenže ten používá klasické USB-A, takže k MacBooku Neo potřebujete redukci, a má příkon 0,3 W. PremiumCord na Alze stojí 139 Kč, ale opět používá USB-A a má vyšší příkon 0,9 W. Retlux RNL 111 za zhruba 75 Kč sice nabídne USB-C, ale jde spíše o miniaturní lampičku než o směrovatelné světlo. Chybí jí ohebné rameno, takže klávesnici nelze tak snadno cíleně nasvítit.
HÖSTULOTA kombinuje USB-C, stmívání, směrovatelnost a nízkou cenu. Proto v této rešerši vychází jako praktická volba.
Pro koho Neo dává smysl, a pro koho ne
MacBook Neo startoval v březnu 2026 na 16 990 Kč, dnes je na českém Apple Storu od 19 990 Kč. I po zdražení je to o 15 tisíc méně než Air. Pro studenty, rodiče kupující první Mac dítěti nebo lidi pracující přes den v osvětlené místnosti je to dostupný vstup do ekosystému macOS. Lampička za 39 Kč může večerní psaní vyřešit.
Kdo ale pravidelně pracuje po tmě, cestuje s notebookem v letadle nebo pracuje na přednáškách v zatemněných sálech, měl by chybějící podsvit brát jako reálný argument pro MacBook Air. Rozdíl v ceně přinese mimo jiné dvojnásobek RAM, Thunderbolt 4, MagSafe a právě podsvícenou klávesnici Magic Keyboard, která u Neo chybí.
Nejzajímavější na celém příběhu není samotná lampička. Je to fakt, že Apple ušetřil právě na detailu, který lze obejít za cenu jednoho espressa. Čtyřicet korun, ohebné rameno a USB-C konektor – víc není potřeba.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda