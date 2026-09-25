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Apple u nového MacBooku Neo škrtl podsvícení klávesnice. Vychytávka z IKEI za 50 Kč řeší problém lépe, než byste čekali

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MacBook Neo nemá podsvícenou klávesnici. Drobná USB-C lampička z IKEA za 39 Kč ji dokáže zastoupit s překvapivě malými kompromisy.
Otevřený laptop MacBook Neo na prodejně

Otevřený laptop MacBook Neo na prodejně

Zdroj: Locke Cole / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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