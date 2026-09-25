Microsoft odhalil speciální Xbox Series X s průhledným tělem a zelenou z roku 2001. Bude jen v omezeném počtu kusů

Na červnovém Xbox Games Showcase Microsoft představil konzoli s oficiálním názvem Xbox Series X25 Limited Edition, speciální výroční verzi stávající Series X oblečenou do průsvitného zeleného plastu v odstínu OG Green, tedy přesně té zelené, kterou si hráči pamatují z prvního Xboxu uvedeného na trh 15. listopadu 2001. Nejde o novou generaci ani o výkonový upgrade. Jde o sběratelský kus, individuálně číslovaný, prodávaný v režimu „dokud zásoby vydrží“ s limitem jednoho kusu na zákazníka. Předobjednávky na vybraných trzích se otevřely 27. srpna 2026, vydání je naplánované na 13. listopadu 2026, tedy přesně 25 let po americkém uvedení první generace.
Průhledné tělo plné odkazů na rok 2001
Když Microsoft říká „OG Green“, myslí tím doslova: průsvitný plast nechává nahlédnout dovnitř konzole a na vrchu svítí zelené „X“ připomínající ikonickou startovací animaci původního Xboxu. Na čelní straně je vyražené logo 25th Anniversary. Tvar zůstává stejný jako u současné věže Series X, Microsoft nereplikoval objemnou siluetu první generace. Hold původnímu designu se odehrává v materiálu a detailech, ne v proporcích.
Ještě výrazněji je to vidět na přibaleném ovladači X25 Special Edition. Tlačítka A, B, X, Y se vracejí k původním barvám z roku 2001, černobílé bumpery odkazují na legendární ovladač Duke a zadní část je průhledná s klasickým logem Xboxu viditelným skrz plast. Microsoft navíc slibuje „skrytá překvapení“ ukrytá přímo v hardwaru, kompletní seznam ale zatím nezveřejnil. Mezi potvrzené narážky patří zelené tlačítko Xbox, výroční gravírování a průhledný kryt baterie.
Co je v balení a co pod kapotou
Hardwarově je X25 stále Series X: 1TB SSD, rozlišení True 4K a až 120 snímků za sekundu. Žádný nový čip ani výkonový skok. Přidaná hodnota je designová a obsahová:
- Konzole Xbox Series X25 Limited Edition v průsvitné zelené OG Green
- Bezdrátový ovladač X25 Special Edition
- Individuální gravírované číslo konzole
- Digitální kód na Halo: Campaign Evolved
Právě přibalené Halo je detail, který pro fanoušky značky dává smysl. První Halo bylo jedním z důvodů, proč si v roce 2001 vůbec někdo Xbox kupoval.
Cena, dostupnost a otázka českého trhu
V americkém Microsoft Store stojí X25 899,99 dolaru, tedy o 100 dolarů víc než standardní 1TB Series X v černé. V německém a francouzském Store je cena 899,99 €, opět se stodolarovým příplatkem oproti běžné verzi. Orientační přepočet evropské ceny vychází na zhruba 22 000 Kč, jde ale jen o redakční odhad bez lokální marže.
A tady přichází klíčová otázka: dostane se X25 vůbec do Česka? Microsoft komunikuje pouze „vybrané trhy“ a veřejná česká produktová stránka konzole v době psaní článku neexistovala, přímá adresa na českou verzi Store vracela chybu 404. Česká lokalizace stránky ovladače X25 přitom existuje, což naznačuje, že příslušenství by se k nám dostat mohlo. U samotné konzole ale nebyl dohledatelný žádný český prodejce ani oficiální potvrzení distribuce.
Kdo chce mít jistotu, bude podle nás muset sledovat německý nebo rakouský Microsoft Store, případně počítat s tím, že přeposílací služby a příplatky za dopravu cenu vyšroubují ještě výš.
Proč jubilejní edice, a ne nová generace?
Nabízí se otázka, proč Microsoft slaví čtvrtstoletí upravenou stávající konzolí místo toho, aby ukázal nástupce. Odpověď je pragmatická. Nová generace s kódovým označením Project Helix je stále v rané fázi vývoje, alfa hardware má putovat k vývojářům až od roku 2027 a datum spotřebitelského vydání Microsoft neoznámil. Výroční X25 je rychlejší způsob, jak jubileum proměnit v událost a udržet pozornost kolem značky, aniž by firma musela uspěchat nedokončený hardware.
Samostatný ovladač X25 Special Edition půjde koupit i bez konzole od 20. října 2026 za 79,99 dolaru, respektive 79,99 € v Evropě. I ten je ale v americkém i německém Store už vedený jako nedostupný.
Dvacet pět let poté, co první Xbox vstoupil na trh jako třetí velká konzolová platforma vedle Sony a Nintenda, Microsoft nesází na nový hardware, ale na nostalgii. A podle rychlosti, s jakou se předobjednávky vyprodaly, má výroční edice o pozornost rozhodně postaráno.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík