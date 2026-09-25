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Microsoft odhalil speciální Xbox Series X s průhledným tělem a zelenou z roku 2001. Bude jen v omezeném počtu kusů

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Průsvitná zelená, svítící „X“ na vrchu a gravírované pořadové číslo. Microsoft slaví 25 let Xboxu limitovanou konzolí, která se vrací ke kořenům.
Microsoft Xbox Series X

Microsoft Xbox Series X

Zdroj: Microsoft
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