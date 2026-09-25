Dvě dekády trvající dobývání Mount Everestu. Apple představuje dechberoucí životopis Tenzing

Mezi horolezci, jimž se připisuje prvenství v dosažení kdysi bájného vrcholu Mount Everestu, figuruje nepálský šerpa Tenzing Norgay, o jehož životě pojednává celovečerní snímek od Apple TV s výstižným názvem Tenzing. První ukázka, doprovázená prvními reakcemi ze zahraničních festivalů, přibližuje až spirituální cestu člověka, jenž nejvyšší horu světa znal jako nikdo jiný – a nakonec ji spolu s novozélandským horolezcem Edmundem Hillarym (Tom Hiddleston) také pokořil.
„Na tu horu se snažíme vylézt 30 let. Británie spoléhá na to, že se tam dostaneme jako první,“ prohlašuje v traileru plukovník John Hunt v podání Willema Dafoeho, kterého jeho krajané musí přesvědčovat, aby Tenzinga (Genden Phuntsok) zařadil do britského horolezeckého týmu jako plnohodnotného člena, nikoli pouze jako pomocnou sílu. Různé britské expedice se o zdolání himálajského velikána marně pokoušely už od 30. let, přičemž snímek režisérky Jennifer Peedom zachycuje strastiplně dosažený úspěch z roku 1953.
Tenzing, povzbuzený svou ženou Dawou (Thinley Lhamo) a od dětství upínající zrak ke zdánlivě nedosažitelnému vrcholu Everestu, nachází spojence také v sekretářce expedice Jill Henderson (Caitriona Balfe). Zatímco západní horolezci vnímají Everest prostě jako horu, kterou je třeba zdolat, Tenzing uctívá Čomolungmu jako posvátnou bohyni-matku. Výstup tak provázejí nejen nebezpečí samotného terénu a převýšení, ale také napětí mezi různými kulturami, společenskými třídami a soupeřícími ambicemi. Pro někoho je to závod o mezinárodní prestiž, pro jiného duchovní poslání – tak jako tak se dočkáme dobrodružného finále s panoramatickými záběry, v němž se společné úsilí váže na jediný cíl a dva outsideři si mezi sebou vytvoří nezlomné pouto prostřednictvím vzájemného respektu a důvěry.
Režie se podle scénáře Lukea Daviese (Lion, Hlava 22) ne náhodou ujala v tomto formátu debutující Jennifer Peedom, která už roku 2015 natočila na cenu BAFTA nominovaný dokument Šerpa. O rok dříve pracovala na dokumentu o šerpech působících na Mount Everestu, když horu zasáhla obrovská lavina, která zabila šestnáct nepálských horských průvodců. Tvůrkyně si tak dobře uvědomuje nepředvídatelnou moc masivního zemského útvaru, jehož pokořením si lidstvo nadále dokazuje, že fyzické hranice pro něj minimálně na Zemi neexistují, respektive jsou od toho, aby se zpochybňovaly. Trailer nám přitom zřetelně sděluje, že lokální hrdina (ale také Hiddlestonův vnímavý parťák) pozbývá egoistických pohnutek a řídí se oduševnělými pohnutkami, které jsou přesnou opozicí springfieldského snažení Homera Simpsona při zdolávání Hory smrti.
Film na Apple TV doputuje 16. října poté, co dokončí aktuální festivalový výstup a týdenní táboření v amerických kinech. Tenzing měl premiéru na festivalu Telluride, uváděl se také v Torontu a tento týden se představí v Curychu. Máme tak k dispozici hrstku čtrnácti recenzí, které na Rotten Tomatoes hodnotí ve všech případech pozitivně, byť s individuálními výhradami. Podle webu Collider dostaneme „portrét víry a vytrvalé práce, zároveň ale i příběh lidí, kteří váš sen nesou spolu s vámi. A když Tenzing konečně dorazí na vrchol, všechno, co v tu chvíli přichází, si bez výhrad zaslouží každou emoci.“ Pro jiné se snímek naopak svými emocemi míjí účinkem a je žánrově příliš standardní. S tím nicméně nesouhlasí recenze od Awards Watch, podle níž je Tenzing v nejlepších momentech „osobním příběhem a fascinujícím průzkumem vztahu rozmanitých místních kultur k dosud nezkrocenému božstvu.“
To přesně bychom podle ukázky očekávali, a přestože některé hlasy varují před důstojným životopisným průměrem, jiné jsou neskrývaně nadšené. „Tenzing je horolezeckým Oppenheimerem a pro Tenzinga Norgaye představuje totéž, co První člověk pro Neila Armstronga,“ nepochybuje Alex Billington z FirstShowing.net. Přesvědčíte se na streamu od 16. října sami? Podívejte se na žebříček nejlepších dobrodružných životopisných filmů na Kinoboxu.
Zdroje: Deadline, Apple TV, FirstShowing.net, Rotten Tomatoes