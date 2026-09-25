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Dvě dekády trvající dobývání Mount Everestu. Apple představuje dechberoucí životopis Tenzing

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Mezi horolezci, jimž se připisuje prvenství v dosažení kdysi bájného vrcholu Mount Everestu, figuruje nepálský šerpa Tenzing Norgay, o jehož životě pojednává celovečerní snímek od Apple TV s výstižným názvem Tenzing. První ukázka, doprovázená prvními reakcemi ze zahraničních festivalů, přibližuje až spirituální cestu člověka, jenž nejvyšší horu světa znal jako nikdo jiný – a nakonec ji spolu s novozélandským horolezcem Edmundem Hillarym (Tom Hiddleston) také pokořil.
Dvě dekády trvající dobývání Mount Everestu. Apple představuje dechberoucí životopis Tenzing

Dvě dekády trvající dobývání Mount Everestu. Apple představuje dechberoucí životopis Tenzing

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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