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Připálený hrnec nedrhněte, ale povařte. Dvě lžíce jedlé sody udělají za pár minut víc než drátěnka za hodinu drhnutí

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Stačí zalít dno vodou, vsypat pár lžic hydrogenuhličitanu sodného a nechat roztok krátce probublat na plotně.
Na připálený hrnec skvěle pomůže soda, musíte ji ale povařit

Na připálený hrnec skvěle pomůže soda, musíte ji ale povařit

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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