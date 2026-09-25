Připálený hrnec nedrhněte, ale povařte. Dvě lžíce jedlé sody udělají za pár minut víc než drátěnka za hodinu drhnutí

Teplo společně s mírně zásaditým prostředím naruší přischlou vrstvu a přesune těžiště práce z vašich rukou na chemii a fyziku. Výrobci nádobí, od Tefalu přes All-Clad po Lodge, tento postup doporučují ve svých oficiálních návodech péče, a to i u citlivých nepřilnavých povrchů, kde kovová drátěnka hrozí trvalým poškozením. Pojďme si rozebrat, jak přesně na to.
Proč povaření se sodou funguje lépe než okamžité drhnutí
Připálené jídlo drží na dně hrnce díky zuhelnatělé vrstvě tuků a bílkovin, která se při vysoké teplotě doslova zapekla do povrchu. Mechanické odstraňování drátěnkou sice zabírá hrubou silou, jenže zároveň rýhuje kov nebo nepřilnavý povlak. Jedlá soda nabízí elegantnější cestu.
Hydrogenuhličitan sodný je mírně alkalický, rozpouští mastnotu a při teplotách nad 50 °C se rozkládá na uhličitan sodný, vodu a oxid uhličitý, jak uvádí Kaufland ve svém lexikonu potravin. Právě uvolňující se plyn a zásadité prostředí společně podrývají přischlý nános zevnitř. Horká voda mezitím změkčuje zuhelnatělou krustu. Výsledek: po vychladnutí stačí měkká houbička a zbytky se seškrábou prakticky samy.
American Cleaning Institute doporučuje u připálenin nejprve máčení nebo převaření roztoku sody s vodou, teprve potom jemné setření. Stejnou logiku razí Arm & Hammer, All-Clad i Tefal. Důvod je prostý: přenesení práce na teplo a čas šetří povrch nádoby i vaše klouby. Kolik sody, kolik vody a jak dlouho vařit: dávkování podle výrobců
Populární český tip zní „dvě polévkové lžíce na hrnec“. Na lehčí čerstvou připáleninu to může stačit. Jenže návody výrobců pracují s vyššími dávkami a delšími časy:
Zdroj Dávkování Doba působení American Cleaning Institute 3 lžíce na cca 1 litr vody Převařit, nechat vychladnout Arm & Hammer 4 lžíce na 120 ml vody (pasta) Hodiny až přes noc u silných nánosů Lodge (smaltovaná litina) 4 lžíce na 2 hrnky vody Několik minut varu Tesco Hello (smalt) Soda + voda 15–20 minut zahřívání Prima Living 2 polévkové lžíce Krátký var, případně opakovat
Praktický recept pro většinu situací vypadá takto: odstraňte volné zbytky, zalijte dno teplou vodou tak, aby pokryla připáleninu, vsypte tři až čtyři lžíce jedlé sody, přiveďte k mírnému varu a nechte bublat pět až patnáct minut. Po vychladnutí setřete měkkou houbičkou nebo nylonovým kartáčem. U tvrdohlavé zaschlé vrstvy počítejte s opakováním, nebo nechte roztok působit přes noc.
Důležitá bezpečnostní poznámka: do rozpáleného hrnce nikdy nelijte studenou vodu. Tefal, All-Clad i Zwilling/Demeyere shodně varují před teplotním šokem, který může zdeformovat dno. Postup zahajujte až po částečném zchlazení nádoby, ideálně s vlažnou vodou.
Které hrnce soda zvládne a kde raději opatrně
Metoda funguje spolehlivě na nejrozšířenějších materiálech v české kuchyni:
Nerez – All-Clad přímo doporučuje sodu s vodou přivést k varu a po vychladnutí setřít. Na minerální skvrny a zabarvení pak radí doplnit octem. Smalt – Lodge uvádí sodu jako první volbu pro smaltovanou litinu. Plastová či nylonová škrabka poslouží jako bezpečný doplněk. Nepřilnavý povrch – Tefal ve svém oficiálním návodu doporučuje sodovou pastu s neabrazivní houbičkou. Kovové drátěnky výslovně zakazuje; poškrábání nepřilnavého povlaku navíc záruka nekryje a domácí oprava neexistuje. Litina bez smaltu – Arm & Hammer radí vynechat kyselé přísady (ocet, citron) a po vyčištění povrch znovu ošetřit olejem, aby se obnovila ochranná patina. Holý hliník – zde chybí jednotné doporučení výrobců. Bezpečnější cestou je vyzkoušet postup nejprve na malé ploše. Osm korun versus šedesát: soda vs. komerční odmašťovače v českých obchodech
Jedlá soda patří k nejlevnějším položkám v regálu. Stogramové balení v Tescu vyjde na 7,90 Kč, kilové balení v Dr. Max na 62 Kč a v dm stojí kilová BIKA soda 87,50 Kč. Kaufland potvrzuje celoroční dostupnost, žádné sezónní zboží, žádné speciální objednávky.
Pro srovnání: kuchyňské čisticí spreje v dm se pohybují od 59,50 do 139 Kč za 500–650 ml a některé nesou výstražné štítky o dráždivosti či korozivitě. Kilogram jedlé sody vydrží desítky čištění a kromě hrnců poslouží i při pečení, odstraňování pachů nebo úklidu trouby. Z hlediska poměru ceny a univerzálnosti jí konkuruje máloco.
Kdy soda sama nestačí a co zkusit dál
U opravdu zapečených nánosů, které odolají i opakovanému povaření, přichází na řadu kombinace. American Cleaning Institute navrhuje po varu doplnit do roztoku kapku prostředku na ruční mytí nádobí. Arm & Hammer doporučuje nanést hustou pastu ze sody a nechat ji působit přes noc. U nerezu All-Clad a Tefal připouštějí i specializovaný čistič na nerezové povrchy, vždy ovšem s měkkou houbičkou, nikdy s drátěnkou. A pokud jde o vodní kámen nebo barevné skvrny na nerezovém dně, ocet je silnější partner než soda.
Celkový čas u čerstvé připáleniny? Patnáct až třicet minut včetně ohřevu a chladnutí, z toho aktivní práce rukou sotva pár minut. U staré zaschlé vrstvy se horizont protáhne na hodiny, někdy přes noc, ale i tehdy odpadá agresivní drhnutí, které ničí povrch a vyčerpává trpělivost.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková