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V úterý ve 20:00 se zblázní detektivové i mafie: Nova Cinema nasazuje nadupaný nářez plný zběsilých hlášek

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Studio vsadilo astronomických 140 milionů dolarů na projekt, který měl podle kritiků skončit fiaskem. Hlavní hvězda bojových scén byla tak rychlá, že musela své pohyby záměrně zpomalovat, jinak by je tehdejší filmová technika vůbec nezachytila. Dnes večer uvidíte finále série, které nakonec vyneslo čtvrt miliardy a vyvrátilo všechny pochybnosti.
V úterý ve 20:00 se zblázní detektivové i mafie: Nova Cinema nasazuje nadupaný nářez plný zběsilých hlášek

V úterý ve 20:00 se zblázní detektivové i mafie: Nova Cinema nasazuje nadupaný nářez plný zběsilých hlášek

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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