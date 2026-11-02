V úterý ve 20:00 se zblázní detektivové i mafie: Nova Cinema nasazuje nadupaný nářez plný zběsilých hlášek

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Rozpálené ulice Los Angeles. Dva detektivy čeká rutinní zásah, který se během vteřin změní v hon na mezinárodní síť pašeráků lidí a padělatelů bankovek.
Martin Riggs a Roger Murtaugh najednou čelí protivníkovi, jehož chladnokrevnost a bojové schopnosti daleko přesahují cokoliv z jejich dosavadní kariéry. V sázce není jen spravedlnost, ale životy jejich rodin.
Vizuálně snímek sází na syrovost pouličních přestřelek, explozivní kaskadérské kousky a brutální souboje zblízka. Hudební kulisa od Michaela Kamena a Erica Claptona graduje napětí v každé akční sekvenci.
Teprve nyní přichází odhalení: Režisér Richard Donner dokončil v roce 1998 čtvrtý a závěrečný díl kultovní série Smrtonosná zbraň 4 (Lethal Weapon 4). Mel Gibson se vrátil jako neřízená střela Martin Riggs po boku Dannyho Glovera v roli věčně opatrného Rogera Murtaugha.
Příběh dvou parťáků a smrtící hrozba z Asie
Scénář Channinga Gibsona staví na původních postavách Shanea Blacka. Detektivní duo tentokrát vyšetřuje pašeráckou síť řízenou bezohledným čínským gangsterem Wah Sing Kuem.
Sestavu doplňují Joe Pesci jako komický informátor Leo Getz, Rene Russo v roli těhotné Lorny Cole a Chris Rock coby detektiv Lee Butters. Hlavního antagonistu ztvárnil mistr bojových umění Jet Li ve svém hollywoodském debutu.
Původně měl roli záporáka hrát Jackie Chan, ten ji však odmítl z principu – nechce ztvárňovat negativní postavy. Tím otevřel dveře právě Jetu Li, který dostal příležitost ukázat své schopnosti americkému publiku.
Když technika nestačí na lidské tělo
Natáčení provázely technické komplikace nevídaného druhu. Jet Li prováděl bojové údery tak bleskově, že tehdejší filmové kamery nedokázaly jeho pohyby čistě zaznamenat. Režisér Donner ho musel osobně požádat, aby své akční kreace pro potřeby záběru záměrně zpomalil.
Obrovský prostor dostala spontánní improvizace. Chris Rock měl na place značnou volnost a většina jeho vtipných dialogů či slovních přestřelek s Joe Pescim vznikla bez scénáře přímo během natáčení.
Producent Joel Silver dohlížel na rozpočet, který nakonec dosáhl 100 až 140 milionů USD. V přepočtu na dnešní ceny po započtení inflace to odpovídá částce přesahující 260 milionů USD – jeden z nejdražších akčních projektů devadesátek.
Čtvrt miliardy proti internetovému mýtu
Kolem snímku se rozšířil masivní mýtus, že kvůli vysokým nákladům skončil jako komerční propadák. Realita je přesně opačná.
Celosvětové tržby dosáhly 285,4 milionu USD, což z filmu udělalo 10. nejvýdělečnější snímek roku 1998. V českých kinech si ho nenechalo ujít 76 400 diváků a tržby přesáhly 4,64 milionu korun.
Na portálu Kinobox.cz si drží hodnocení 75 %. IMDb mu přisoudilo 6,6/10 z více než 190 000 hlasů.
MTV Awards a paradoxní Zlatá malina
Úspěch potvrdily nominace na MTV Movie Awards: Jet Li za nejlepší průlomový výkon, Chris Rock za komediální výstup a celkově nejlepší akční scéna. Vtipným paradoxem je nominace Joea Pesciho na Zlatou malinu v kategorii nejhoršího herce ve vedlejší roli.
Zdroj: youtube.com
Jeden z věrných diváků shrnul: „Parádní tečka za jednou legendární akční buddy sérií, takovou chemii už možná nikdy na plátně neuvidíme, a to je sakra škoda.“
Dobová kritika v časopise Filmový přehled zdůraznila, že příznivce série snímek rozhodně nezklame. Režisér udělal maximum pro zachování strhujícího tempa a nadsázky, zatímco asijská hvězda dodala finálnímu střetu potřebnou dramatickou syrovost.
Smrtonosná zbraň 4 běží na stanici Nova Cinema v úterý 3. 11. 2026 od 20:00 do 22:35. Ideální volba pro fanoušky klasických akčních buddy filmů s humorem, explozemi a nezapomenutelnou chemií hlavních hrdinů. Dokázal Donner důstojně uzavřít legendární sérii, nebo měla zůstat u třetího dílu?
Zdroje článku: Kinobox, csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Kristýna Pokorná