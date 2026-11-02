Češky přestávají kupovat potravinovou fólii. Nahrazují ji věcí, která vydrží roky a jídlo pod ní zůstane čerstvé

Zbytek bramborového salátu čeká v misce a z roličky fólie se zase odmotal jen zmačkaný proužek, který se lepí sám na sebe. Čím dál víc lidí proto v kuchyni zkouší kus voskované látky, kterou stačí opláchnout a použít znovu. Svá pravidla ale má a s některými potravinami se nesnese.
Stačí teplé dlaně
Voskovaný ubrousek je bavlněná látka napuštěná včelím voskem a olejem, nejčastěji jojobovým nebo kokosovým, a často i pryskyřicí. Přiložíte ho na misku nebo kolem půlky citronu a chvíli ho podržíte v dlaních. Teplo rukou vosk změkčí a po vychladnutí látka drží tvar.
Čerstvé déle? Spíš méně oschlé
Čtyři včelaři v srpnu 2021 popsali v časopise American Bee Journal malý pokus s plátky sýra, chleba a jahod. Jídlo leželo mimo lednici asi při 18 °C. Vzorky v ubrousku i ve voskovaném papíru byly navíc v uzavíracím sáčku. V 87 % srovnání nenašli žádný rozdíl proti samotnému sáčku nebo voskovanému papíru a ve zbylých 13 % dopadl ubrousek nejhůř.
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S pověstí antibakteriálního pomocníka je to podobné. Včelí vosk sice v laboratoři na agarových miskách brzdí růst bakterií a plísní, ochranu skutečného jídla to ale nedokládá. Několik menších novějších studií má smíšené výsledky. Laboratorní test organizace Consumer NZ ze září 2019 zkoumal dva ubrousky ošetřované přesně podle návodu výrobce. Potenciálně škodlivé mikroby našel na jednou použitém i na zhruba půl roku používaném, starší byl osídlený mnohem víc.
Ubrousek tedy hlavně chrání před vysycháním. Hodí se na načatý chléb, půlku okurky nebo misku se salátem. Ovoce a zeleninu za vhodné považuje i německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR), i když ani u nich riziko přenosu zárodků není nulové.
Voskovaný ubrousek chrání načatý chléb nebo zeleninu hlavně před vysycháním. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kam ubrousek nedávat
S ubrouskem se nevyplatí:
balit syrové maso, ryby a jiné syrové živočišné potraviny, zakrývat teplé jídlo, krájet na něm, dávat ho do myčky, mikrovlnky nebo do trouby k ohřevu jídla. Přečtěte si také: Ani pomeranč, ani jablko. Na svatomartinskou husu patří 1 surovina, díky které je maso měkké a kůže křupe
U syrových živočišných potravin BfR upozorňuje, že by se případné choroboplodné zárodky přes nedokonale umytý ubrousek dostaly na další jídlo. Je to preventivní doporučení německého úřadu a rozumné je ho dodržet.
Do mastných potravin mohou přejít složky vosku. U čistého potravinářského včelího vosku to BfR považuje za zdravotně neškodné, ubrousky s olejem nebo pryskyřicí na tučné jídlo ale nedoporučuje. Consumer NZ v roce 2019 radila ubrousky vynechat u jídla pro kojence a pro lidi s oslabenou imunitou.
Jak ubrousku prodloužit život
Obvykle se uvádí, že ubrousek vydrží zhruba rok, podle toho, jak často ho používáte. Vosk pak řídne a látka přestane přilnout. Slovenský výrobce Peelo uvádí jeden až dva roky, potom radí ubrousek převoskovat. Při dobré péči ho podle jiných zdrojů jde používat i několik let.
Přečtěte si také: Rakušané skupují tyhle plechové formy na cukroví z dob ČSSR, sada vyjde až na 350 Kč. Češi je mají zaprášené na půdě Zhruba po roce používání vosk na ubrousku řídne a látka už tolik nepřilne, pomoct může převoskování. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Jeden z českých výrobců radí ubrousek, který přestal chytat, krátce nahřát v troubě na pečicím papíru, aby se vosk znovu rozlil po látce. Na hodně ošoupaná místa předtím přisypte trochu nastrouhaného včelího vosku. Hlídejte jen, aby látka nezačala hnědnout.
Včelí vosk taje zhruba při 62 °C, takže horká voda ani vyvařování nepřipadají v úvahu. Stačí ubrousek oklepat, otřít nebo opláchnout studenou až vlažnou vodou s jemným prostředkem a sušit volně na vzduchu, mimo topení a slunce. Vysloužilý ubrousek z přírodních materiálů rozstříhejte na proužky a dejte do kompostu.
Co hlídat při koupi a čím ho doplnit
Při koupi se vyplatí hledat ubrousek z čistého potravinářského včelího vosku a nebarvené bavlny. Příměs levnějšího parafínu může do jídla zanést složky minerálních olejů. Laboratoř navíc v některých ubrouscích našla zbytky pesticidů nebo přípravků, kterými včelaři léčí včelstva proti kleštíkovi. Z barvené a potištěné látky se zase mohou do jídla uvolňovat barviva, což platí i pro ubrousky šité doma.
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Berlínský potravinový dozor v letech 2021 až 2023 zjistil, že 13 z 19 zkoumaných ubrousků výrazně změnilo pach či chuť jídla, hlavně toastového chleba. Konkrétní výrobky a výsledky najdete ve zdrojích pod článkem.
Pro potraviny, kterým ubrousek nesvědčí, existují jiné náhrady fólie na roky. Syrové maso a ryby patří do uzavřené nádoby, kterou jde vydrhnout horkou vodou, a do nejstudenější části lednice. Zbytkům poslouží nerezová dóza nebo krabička s těsnicím víkem.
Zdroje: https://cc.cz/voskove-ubrousky-jako-nahrada-plastovych-sacku-slovenske-peelo-bojuje-proti-jednorazovym-obalum/, https://www.consumer.org.nz/articles/how-hygienic-are-beeswax-cloths, https://ucanr.edu/node/113857, https://www.verbraucherzentrale.nrw/schadstoffe/kueche/bienenwachstuecher-gibt-es-bedenken-43438, https://americanbeejournal.mydigitalpublication.com/articles/food-spoilage-in-beeswax-impregnated-cotton-cloth-wraps-compared-to-standard-storage-methods, https://www.apotheken-umschau.de/gesund-bleiben/ernaehrung/lebensmittel-in-wachstuechern-was-sie-beachten-muessen-775903.html, https://www.bfr.bund.de/cm/343/bienenwachstuecher-worauf-sollten-sie-achten.pdf, https://www.pleva.cz/en/p/beeswax-wraps-38×38-various-patterns, https://utopia.de/ratgeber/bienenwachstuecher-besser-als-frischhaltefolie_109711/, https://peelo.store, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-meni-potravinovou-folii-za-tuhle-opakovane-pouzitelnou-vec-jidlo-v-ni-vydrzi-cerstve-mnohem-dele-a-usetri-stovky-rocne