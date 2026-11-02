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Nejšikmější věž na světě stojí u Mladé Boleslavi. Naklonili ji hledači pokladů, kteří podkopali skálu pod zdivem silným tři metry

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Geodeti letos v červenci naměřili Michalovické Putně sklon 7,315 stupně. Zřícenina u Mladé Boleslavi tak výrazně předčí Pisu i německý rekord z Guinnessovy knihy.
Nejšikmější věž na světě stojí u Mladé Boleslavi. Naklonili ji hledači pokladů, kteří podkopali skálu pod zdivem silným tři metry

Nejšikmější věž na světě stojí u Mladé Boleslavi. Naklonili ji hledači pokladů, kteří podkopali skálu pod zdivem silným tři metry

Zdroj: RadekS / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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