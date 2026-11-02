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Městský logoped, opravy i větší zapojení dětí. Matonohová popsala plány pro Brno

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Přáním budoucí náměstkyně primátora Brna pro školství, mládež a participaci Ireny Matonohové (STAN) je, aby školy byly pro děti především bezpečným místem. V příštích čtyřech letech chce proto klást důraz na duševní zdraví dětí, vzdělávání pedagogů či modernizaci školních budov.
Městský logoped, opravy i větší zapojení dětí. Matonohová popsala plány pro Brno

Městský logoped, opravy i větší zapojení dětí. Matonohová popsala plány pro Brno

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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