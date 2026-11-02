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Porušení zákazu vjezdu bylo zdaleka to nejmenší, co řidič udělal. Má pořádný malér

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Dennívýzva
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Zvláštní přitažlivost pro některé typy řidičů má Šumavská ulice v Plzni. Nedokáže je totiž odradit ani zákaz vjezdu. Naposledy se tam do zákazu vypravil řidič (29) vozu značky Opel. A zadělal si tak na nemalé problémy. Fakt, že vjel s autem do zákazu vjezdu, bylo zdaleka to nejmenší, co udělal.
Porušení zákazu vjezdu bylo zdaleka to nejmenší, co řidič udělal. Má pořádný malér

Porušení zákazu vjezdu bylo zdaleka to nejmenší, co řidič udělal. Má pořádný malér

Zdroj: Městská policie Plzeň
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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