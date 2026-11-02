Koupelna v paneláku může vypadat dvakrát větší. Architekti vyhazují sprchové kouty a nahrazují je řešením s jednou skleněnou stěnou

Představte si typické panelákové jádro o ploše necelé čtyři metry čtvereční. V rohu stojí sprchový kout s vaničkou vysokou na dlaň, kolem něj bílé profily, dveře se zašlým těsněním a matné sklo, které místnost rozkrojí na dvě poloviny. Když tohle všechno zmizí a zůstane souvislá dlažba, po které se dá dojít až k obkladu na protější stěně, mozek najednou vnímá úplně jiný prostor. Půdorys se ani o centimetr nezmění, oko však přestane narážet na hranice. Právě na tomto triku stojí walk-in sprcha s jednou skleněnou zástěnou. V paneláku ale její kouzlo funguje jen tehdy, když technické detaily udrží vodu tam, kam patří.
Kam se ztratí hranice: proč walk-in sprcha opticky zvětší malou koupelnu
Prostor působí stísněně hlavně kvůli předělům. Každý práh, rám a lišta vytváří linku, kterou oko registruje jako konec místnosti. Klasický sprchový kout jich nabízí celou sbírku: okraj vaničky, svislé profily, vodorovná vedení dveří a často i mléčné sklo, přes které není nic vidět.
Otevřená sprcha tuto mozaiku smaže. Podlaha běží v jedné rovině od dveří koupelny až pod sprchovou hlavici, dlažba se nikde nepřerušuje a jediná průhledná tabule propustí pohled i světlo. Výrobce Geberit ve svém přehledu otevřených sprch v úrovni podlahy uvádí, že velké průhledné skleněné plochy místnost rozjasní a opticky zvětší. Za největší přínos označuje právě malé koupelny.
Dojem zdvojnásobení vzniká z několika drobností, které se sčítají:
chybějící práh: podlaha neláme pohled na dvě úrovně, čiré sklo bez rámu: zástěna téměř zmizí a stěna za ní zůstává vidět, méně kovových profilů: ubyde svislých čar, které místnost opticky dělí, souvislá dlažba: velkoformátové dlaždice bez přerušení prodlouží perspektivu.
Kdo se do koupelny podívá ode dveří, uvidí najednou celou zadní stěnu. A celá stěna znamená celou místnost.
Bez prahu a bez rámů: důvody, proč projektanti volí otevřenou sprchu
Vzhled hraje roli, jenže za odklonem od uzavřených kabin stojí i ryze praktické motivy. Prvním je přístupnost. Do sprchy bez vaničky se vchází krokem, nikoli překračováním. Pro seniory, lidi po úrazu nebo rodiče s malými dětmi znamená absence prahu menší riziko pádu a pohodlnější pohyb. Geberit zdůrazňuje bezpečnější vstup a větší volnost, kterou otevřené řešení přináší.
Druhým argumentem bývá úklid. Rámové kabiny mají spoustu záhybů, drážek a těsnění, kde se usazuje vodní kámen i plíseň. Jedna skleněná tabule se otře stěrkou za pár vteřin. Podlahovým žlabům se často vyčítá, že se špatně čistí, moderní kanálky s tím ale počítají: například řada CleanLine má vyjímatelnou hřebenovou vložku, která zachytí vlasy a dá se vypláchnout pod kohoutkem.
Třetím důvodem je pružnost. Otevřený kout lze přizpůsobit tvaru i velikosti místnosti, nabízí se i odtok ve stěně, takže podlaha zůstane bez mřížky a působí ještě čistěji. Projektanti tak walk-in sprchu stále častěji navrhují všude, kde to dispozice dovolí. Pro byt, ve kterém chce rodina zůstat i ve vyšším věku, jde podle nás o jednu z nejrozumnějších investic celé rekonstrukce.
Panelákové jádro klade podmínky: stavební výška, spád a hydroizolace
Tady začíná česká realita. Panelák má své mantinely a sprcha v rovině podlahy je musí respektovat. Rozhodující je stavební výška. Pod žlab nebo vpusť se musí vejít sifon a odpadní potrubí se spádem ke stoupačce. Geberit u kanálků CleanLine uvádí instalační výšku zápachové uzávěrky nejméně 6,5 cm, u jiné varianty 9 cm. V původním umakartovém jádře se často teprve po odkrytí podlahy ukáže, kolik místa v její skladbě opravdu je. Realizační firmy z Prahy upozorňují, že stoupačka se běžně nepřesouvá a sprchu lze posunout jen tak daleko, kolik dovolí spád odpadu.
Druhou klíčovou položkou je spád podlahy. Voda musí sama stéct do vpusti, nikoli se rozlévat po místnosti. Interpretace bezbariérové normy ČSN 73 4001 pracuje se sklonem nejvýše 1:50, tedy 2 %, a s výškovým rozdílem mezi podlahou a dnem sprchy maximálně 20 mm. Prodejce Sanitino doporučuje sklon v rozmezí 1,5 až 2 %.
Třetí a nejdůležitější vrstvu nikdo neuvidí. Dlažba ani spárovací hmota vodu nezastaví; tu drží stěrková hydroizolace pod obkladem, ideálně ve dvou vrstvách nanesených do kříže. V koutech a na přechodu stěny s podlahou patří těsnicí pás, kolem prostupů manžety. Cech obkladačů ČR v
technické informaci ke sprchám v úrovni podlahy zdůrazňuje, že každý odvodňovací systém musí být napojený na hydroizolaci a odtok musí přitékající vodu odvádět okamžitě. V bytovém domě to není akademická poznámka. Šetření na izolaci se obvykle projeví flekem na stropě sousedů o patro níž. Délka skla a ventilátor rozhodnou, jestli zůstane sucho
Otevřený vstup má jednu daň: voda se může dostat ven. Cech obkladačů výslovně uvádí, že u sprchy s otevřeným vstupem je nutné počítat s vlhkostí na podlaze mimo sprchovou zónu a podle toho navrhnout sklon i ochranu navazujících ploch.
Rozstřik nejvíc ovlivňuje délka zástěny. Sanitino radí volit hlavní skleněnou stěnu o délce nejméně 120 cm, ideálně 140 až 160 cm. Pokud se do jádra vejde jen sklo o šířce 90 až 100 cm, vyplatí se doplnit otočný panel o šířce 30 až 40 cm. Stejně podstatné je umístění hlavice: proud by měl mířit směrem od otevřeného vstupu, nikoli k němu.
Druhým strážcem je větrání. Uzavřená kabina drží páru uvnitř, kdežto otevřená sprcha ji vypouští do celé místnosti. Podle přehledu
TZB-info k ČSN EN 15665/Z1 potřebuje koupelna nárazové odsávání minimálně 50 m³/h, doporučená hodnota činí 90 m³/h. U walk-in sprchy v malém jádře bychom mířili spíš k horní hranici a přidali ventilátor s doběhem nebo vlhkostním čidlem. Zrcadlo se pak nezamlží a v rozích se neuchytí plíseň.
Kontrolní seznam před objednáním obkladače:
dostatečná výška pro sifon a žlab, spád podlahy směrem k odtoku, kapacita odtoku odpovídající průtoku hlavice, celoplošná hydroizolace mokré zóny, zástěna aspoň 120 cm nebo doplňkový panel, výkonný odtah vlhkosti, ochrana dveří a jejich zárubně před stříkající vodou. Kolik stojí walk-in sprcha v paneláku v roce 2026
Samotná sprcha tvoří jen část rozpočtu. Běžná paneláková koupelna o ploše 3 až 4 m² vyjde při současných cenách zhruba na 180 až 250 tisíc Kč, širší modelové rozpětí sahá od 115 do 270 tisíc Kč. Malou koupelnu bez přesunu rozvodů lze zvládnout za 80 až 150 tisíc, s novými rozvody a hydroizolací se cena posouvá ke 150 až 200 tisícům.
Položka Orientační cena Klasický sprchový kout od 8 000 Kč Walk-in sprcha od 25 000 Kč Dvouvrstvá hydroizolace 600 až 860 Kč/m² Hydroizolace a obklady u běžné koupelny 35 000 až 80 000 Kč Práce bez materiálu, jádro do 4 m² 60 000 až 86 000 Kč
Rozdíl mezi koutem a walk-in řešením tedy činí minimálně sedmnáct tisíc, reálně víc, protože k ceně přibude pečlivější izolace, kvalitnější žlab a silnější ventilátor. Kdo stejně bourá jádro, měl by otevřenou sprchu zvážit hned v projektu: dodatečné předělávání podlahy vyjde mnohem dráž. Kompletní přestavba umakartového jádra trvá podle pražských realizátorů 12 až 18 pracovních dnů, tedy zhruba tři až čtyři týdny včetně technologických přestávek.
Úřady obvykle nevstupují do hry. Podle
stavebního zákona nevyžadují povolení drobné stavební úpravy, které neovlivní stabilitu stavby, požární bezpečnost ani vzhled domu. Běžnou rekonstrukci koupelny je ovšem vhodné oznámit SVJ. Zásah do nosné zdi nebo společných stoupaček už potřebuje souhlas společenství i stavebního úřadu, u družstevního bytu pak rozhodují stanovy družstva.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková