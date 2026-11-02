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Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silnici

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Turnov v Českém ráji chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut. Po dobu jejich konání proto letos poprvé uzavře frekventovanou silnici, která vede přes centrum města na Semily. Denně po ní projede v pracovních dnech kolem 15.000 aut, o víkendech méně.
Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silnici

Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silnici

Zdroj: Město Turnov
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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