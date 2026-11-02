Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silnici

Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silniciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Turnov chce mít vánoční trhy na náměstí bez aut, uzavře frekventovanou silniciZdroj: Město Turnov
Článek byl publikován 02.11.2026 05:30
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