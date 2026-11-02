Užívání heroinu nebylo vždy jen zapovězené. Heroin býval původně lékem na různé obtíže

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Užívání heroinu nebylo vždy jen zapovězené. Heroin býval původně lékem na různé obtížePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Opiáty jsou dnes širokou veřejností považovány za tvrdé drogy, jejichž užívání je bez výjimky protizákonné. Historie nám však ukazuje, že např. takový heroin původně vystupoval jako léčivo.
Užívání heroinu nebylo vždy jen zapovězené. Heroin býval původně lékem na různé obtížeZdroj: Africa Studio / Shutterstock
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 02.11.2026 06:00
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