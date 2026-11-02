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Kosmické agentuře je v Praze těsno. Odcházet nechce, nové projekty ale může umístit jinam

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Dennívýzva
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Staronové vedení hlavního města si do nového volebního období přenese i jeden roky trvající problém: neschopnost dostavět objekt Nové Palmovky pro potřeby Agentury Evropské unie pro kosmický program EUSPA. To se roky nedaří. Agentura sice uvádí, že přesun sídla do jiného členského státu „není zvažován“, připouští ale, že některé nové činnosti by časem mohly vznikat
profimedia-0937528451

profimedia-0937528451

Zdroj: V sídle EUSPA v Praze. Foto: Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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