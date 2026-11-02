Kosmické agentuře je v Praze těsno. Odcházet nechce, nové projekty ale může umístit jinam

Staronové vedení hlavního města si do nového volebního období přenese i jeden roky trvající problém: neschopnost dostavět objekt Nové Palmovky pro potřeby Agentury Evropské unie pro kosmický program EUSPA. To se roky nedaří. Agentura sice uvádí, že přesun sídla do jiného členského státu „není zvažován“, připouští ale, že některé nové činnosti by časem mohly vznikat mimo Prahu. Takové varování potvrzuje i ministerstvo financí.
Budova unijní kosmické agentury v pražských Holešovicích sice nepůsobí zcela „zakřiknutě“, rostoucím potřebám a cílům, které EUSPA v oblasti využití vesmíru má, už ale kapacitně nestačí.
Pokud se pro ni nepodaří včas zajistit odpovídající prostory, hrozí, že část nových projektů a pracovních míst vznikne mimo Česko.
Svůj podíl má mít přitom EUSPA například i na klíčových projektech jako je IRIS², konkurence Starlinku amerického miliardáře Elona Muska.
Bez vesmíru to nejde
Když nedávno Elon Musk omezil ukrajinské armádě funkčnost svého systému Starlink, způsobil jí tím nemalé problémy – satelitní internet hraje totiž významnou roli například při navádění dronů, či protiraketové obraně.
I to je jeden z důvodů, proč Evropská unie zdůrazňuje důležitost vlastního systému IRIS². EUSPA má mít důležitou roli v jeho bezpečnosti a budoucím využití jednotlivými státy.
Co je IRIS²
Konstelaci IRIS² má tvořit 348 družic – 330 na nízké a 18 na střední oběžné dráze. První starty a postupné zavádění provozních služeb se plánují od roku 2029.
Smyslem evropské autonomní kapacity není jen konkurovat Starlinku cenou a rychlostí internetu, hlavním cílem je dostupnost kritické komunikace a její bezpečnost.
IRIS² má závislost na USA omezit, i když podle současného harmonogramu nemůže být okamžitou náhradou dnešních ukrajinských potřeb.
„Moderní vedení války je bez vesmíru skutečně nemožné. Nechceme být na nikom závislí. Starlink je velmi dobrá technologie, ale Evropa potřebuje mít vlastní alternativu: IRIS2. Pracujeme na něm,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas evropský komisař pro obranu a vesmír, bývalý premiér Litvy Andrius Kubilius.
Praha, jako sídlo agentury Evropské unie pro kosmický program, podle něj v celém projektu hraje důležitou roli.
Její odchod z Česka by byl podle kritiků reputační problém, ale nejen to – na její činnost jsou navázané i mnohé tuzemské vědecké, univerzitní i byznysové aktivity.
[caption id="attachment_151469" align="aligncenter" width="590"] Sídlo EUSPA v pražských Holešovicích. Foto: Profimedia[/caption]
„Mít takovou agenturu ve svém hlavním městě znamená stát se pomyslným centrem sítě aktérů v průmyslu, výzkumu a vývoji. Přítomnost agentury je pro Českou republiku nepochybně velmi přínosná,“ říká již citovaný eurokomisař Kubilius.
Opravdu potřebujeme nové prostory
Hrozí tedy odchod EUSPA z Prahy? Podle ministerstva financí zatím ze strany EU, respektive EUSPA, nezaznělo varování, že by agentura mohla ČR opustit.
„Výslovně ne. Obecně EUSPA opakovaně komunikuje směrem k ČR, že v případě neúspěchu celého projektu nového sídla bude muset zvolit jiné řešení pro nové projekty,“ říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
Stejně odpovídá i samotná agentura. Na dotazy HlídacíPes.org mluvčí Marie Ménardová uvedla, že „relokace sídla agentury do jiného členského státu není zvažována“.
Nový prostor pro agenturu je něco, co potřebuje celá Evropa, takže pokud by agentura nebyla schopná poskytovat příslušné služby a nebylo by možné to zajistit z Prahy, budeme muset hledat jiné řešení.
Legislativa EU také výslovně stanovuje sídlo agentury v Praze a přesun celé instituce do jiné země by proto vyžadoval předchozí změnu právního základu.
EUSPA ale připouští, že by „některé činnosti spojené s novými odpovědnostmi mohly nakonec vyžadovat provádění mimo Prahu“. Mluvčí Ménardová dodala, že současné prostory „již plně nevyhovují jejím vyvíjejícím se požadavkům, zejména v oblasti bezpečnosti, IT infrastruktury a lidských zdrojů, a to i s ohledem na možné rozšíření odpovědností podle budoucí legislativy EU“.
Nároky na agenturu rostou. V Praze nyní v kosmické agentuře působí 249 zaměstnanců a stážistů a přibližně 350 externích konzultantů. V roce 2027 celá agentura počítá se zhruba 352 pracovníky, do roku 2029 už se 422. Ne všechna tato místa budou nutně v Praze.
EUSPA již nyní oficiálně uvádí pracoviště ve Francii, Španělsku, Nizozemsku a Bruselu. A je možné, že při rozšiřování své činnosti a kapacit by agentura posílila právě své zahraniční složky.
Evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius o tématu jednal s Andrejem Babišem, vypadá to prý, že se český premiér „do hledání řešení osobně vloží“. Kubilius potvrdil, že existují termíny, kdy agentura „opravdu už musí mít novou možnost se rozrůst a mít tedy nové prostory“.
„Nový prostor pro agenturu je něco, co potřebuje celá Evropa, takže pokud by agentura nebyla schopná poskytovat příslušné služby a nebylo by možné to zajistit z Prahy, budeme muset hledat jiné řešení. Ale nevidím žádný důvod, proč by Praha a Česká republika měly selhat,“ dodal Kubilius.
Víra v Novou Palmovku trvá
Opakovaně se spekuluje o tom, že by agentura mohla získat dočasné sídlo v některém z nových projektů na pražském Hagiboru.
Údajně by mohlo jít o kancelářské prostory, které zde má již dokončené developerská společnost Crestyl či EP Real Estate Daniela Křetínského.
„Obecně se ke spekulacím ohledně jakýchkoliv potenciálních nájemců v našich projektech nevyjadřujeme,“ odráží mluvčí skupiny Crestyl Ondřej Micka dotazy na možný pronájem budov firmy ve prospěch EUSPA.
V obecné rovině nicméně dodává, že možnosti by byly: „V rámci našeho projektu na Hagiboru je nájemcům k dispozici jedna již dokončená zatím neobsazená kancelářská budova. Stavbu dalších budov v této lokalitě můžeme v případě zájmu nájemců prakticky ihned zahájit, potřebná povolení již máme.“
EUSPA tuto možnost nepotvrdila ani nevyvrátila. Odkázala na české úřady, které jsou podle ní odpovědné za zajištění vhodných prostor, a uvedla, že jednání o nejvhodnějším dlouhodobém řešení pokračují. „Požadavky na bezpečnost, personální zajištění a IT, které byly stanoveny před několika lety, zůstávají plně platné,“ konstatuje za EUSPA Maria Ménardová.
Původně zde měla vzniknout nová radnice Prahy 8, tato idea ale ztroskotala a následovaly spory o vlastnictví i spory se stavební firmou. V roce 2021 projekt převzal magistrát; o rok později rozpracovanou stavbu nabídl státu pro potřeby EUSPA.
Podle českého ministerstva financí se s žádnou dočasnou variantou v podobě pronájmu nepočítá. „Požadavky EUSPA na nové sídlo v technické a bezpečnostní oblasti jakékoliv přechodové varianty vylučují,“ říká mluvčí Běhal.
Praha ani ministerstvo financí tedy zatím nevzdávají představu, že se podaří dokončit projekt Nová Palmovka.
Původně tam měla vzniknout nová radnice Prahy 8, idea ale ztroskotala a následovaly spory o vlastnictví i spory se stavební firmou. Teprve v roce 2021 projekt, respektive torzo domu, převzal magistrát; o rok později rozpracovanou stavbu nabídl státu pro potřeby EUSPA.
Podle dohodnutého modelu město zaplatí stavební investici a budovu následně dlouhodobě pronajme Ministerstvu financí, které ji poskytne agentuře.
Začátek stěhování se tehdy předpokládal v červenci 2025.
Plán zní: do 660 dní
Ministerstvo financí už v roce 2022 vysvětlovalo, že projekt je technicky velmi náročný, protože agentura potřebuje vedle kanceláří také rozsáhlé technologické a bezpečnostní zázemí a kongresové prostory.
Magistrát nyní uvádí, že stavba by měla být hotova do 660 dnů. Smlouva s dodavatelem ale zatím nebyla uzavřena.
Zakázku za 2,16 miliardy korun opakovaně provázely námitky a přezkumy u antimonopolního úřadu. Ten ale zjistil také pochybení magistrátu. Letos v červenci jeho předseda Petr Mlsna potvrdil, že Praha při vyloučení společnosti PORR porušila zásadu transparentnosti.
Úřad městu vytkl i nedostatečné posouzení kvalifikace i nepřiměřeně krátkou lhůtu pro doložení požadovaných dokumentů.
Město pak v srpnu 2026 znovu vybralo jako zhotovitele stavební společnost PORR. Magistrát nyní uvádí, že stavba by měla být hotova do 660 dnů. Smlouva s dodavatelem ale zatím nebyla uzavřena.
„V současné době je možné podniknout další kroky k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Vybraný dodavatel poskytuje součinnost spočívající v předložení dokladů, jejichž předání je podmínkou uzavření smlouvy,“ říká na dotaz HlídacíPes.org Jitka Taussiková, poradkyně náměstka primátora (a pravděpodobného nového pražského primátora) Petra Hlaváčka.
Možnost, že by se pro Novou Palmovku muselo hledat jiné využití, si magistrát nyní nepřipouští:
„Vzhledem k platné a účinné smlouvě o budoucí nájemní smlouvě budovy sídla EUSPA uzavřené s Ministerstvem financí jako budoucím nájemcem nepřichází v současné době alternativní využití v úvahu.“