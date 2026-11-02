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Po příchodu z práce nalaďte Nova Cinema. Vtipná hollywoodská klasika vás vytrhne z dušičkových splínů

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Projekt se rodil od roku 1996 pod jiným názvem a první kandidát na hlavní roli ho odmítl kvůli kolizi s jiným natáčením. Výsledkem byl film, který při rozpočtu 70 milionů dolarů vydělal přes 374 milionů a přepsal historii romantické komedie.
Po příchodu z práce nalaďte Nova Cinema. Vtipná hollywoodská klasika vás vytrhne z dušičkových splínů

Po příchodu z práce nalaďte Nova Cinema. Vtipná hollywoodská klasika vás vytrhne z dušičkových splínů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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