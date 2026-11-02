Po příchodu z práce nalaďte Nova Cinema. Vtipná hollywoodská klasika vás vytrhne z dušičkových splínů

Chicagský reklamní manažer, jemuž navenek nechybí vůbec nic, naráží na tvrdou zeď vlastního egoismu. Pak přijde bouře, elektrický proud a koupelnová nehoda, která by za normálních okolností měla dohru na pohotovosti. Tentokrát ale postiženého katapultuje do zcela jiné reality.
Místo zdravotních následků se probouzí se schopností slyšet nejsoukromější myšlenky každé ženy ve svém okolí. Zpočátku nesnesitelné prokletí se rychle přetaví v chladně kalibrovanou zbraň, kterou namíří především na svou novou ambiciózní šéfovou Darcy.
Jenže čím víc cizích hlasů vstřebává, tím víc se jeho cynismus začíná drolit. Příběh pracuje s věčným kontrastem mužského a ženského pohledu na svět a staví ho do vyhrocených komediálních situací.
Klenot, který si razil cestu přes odmítnutí
Snímek Po čem ženy touží (v originále What Women Want) režírovala Nancy Meyers a do kin vstoupil v roce 2000. V hlavní roli se nakonec ocitl Mel Gibson po boku Helen Hunt – ovšem původně byl projekt od roku 1996 vyvíjen pod názvem Head Games a první volbou byl Tim Allen. Ten roli odmítl kvůli termínové kolizi s natáčením snímku Z džungle do džungle, čímž nechtěně uvolnil prostor Gibsonovi.
Depilace naostro a manažeři Nike bez hereckého průkazu
Na place platilo pravidlo autenticity. Scéna, v níž si hrdina strhává voskové pásky z nohou, nebyla podpořena žádnou prostetikou ani trikovým natáčením. Mel Gibson si chlupy odstraňoval skutečně a v přestávkách mezi záběry si z přítomného štábu dělal legraci.
Stejný přístup zvolili tvůrci u klíčové prezentace reklamní kampaně pro Nike. Místo komparzistů obsadili scénu skuteční manažeři společnosti, kteří přinesli do záběru přirozenou reakci lidí, jež nejsou zvyklí stát před kamerou.
Výsledná chemie mezi Gibsonem a Hunt funguje i díky tomu, jak Meyers pracovala s rytmem dialogů. Každá scéna konfrontace Nicka s Darcy je postavena na asymetrii informací – on ví, co si ona myslí, ale musí předstírat, že neví. Tato dramatická ironie drží tempo celého druhého aktu.
Čísla, která přepsala historii žánru
Na portálu Kinobox.cz si snímek drží hodnocení 74 %. Mel Gibson za roli Nicka Marshalla získal nominaci na Zlatý glóbus v kategorii nejlepší herec v komedii nebo muzikálu.
Při produkčním rozpočtu 70 milionů USD film celosvětově utržil 374,1 milionu USD a stal se čtvrtým nejvýdělečnějším filmem roku 2000. V době premiéry nesl titul nejvýdělečnějšího snímku režírovaného ženou v historii, což byl rekord, který Nancy Meyers držela řadu let.
Uznávaný kritik Roger Ebert tehdy napsal, že film „sice skáče z jedné výborné scény do druhé přes občasná hluchá místa, ale rozhodně nenudí a bývá velmi vtipný.“ Cestu hrdiny od cynického svůdce k muži schopnému naslouchat označil za důkaz plného rozsahu Gibsonova hereckého rejstříku.
Snímek Po čem ženy touží vysílá stanice Nova Cinema v pondělí v 17:20. Film sedne každému, kdo má chuť na precizně vystavěnou komedii s psychologickým podtextem a hereckým duetem, který funguje i po čtvrt století od premiéry.
Zdroje článku: mirror.co.uk, csfd.cz, cs.wikipedia.org, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá