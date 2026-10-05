5 večeří, které tě přesvědčí, že dát obyčejné mrkvi šanci opravdu dává smysl

1. Pečená mrkev s fetou, kuskusem a citronem
Na 2 porce potřebuješ: 500 g mrkve, 150 g kuskusu, 100 g fety, 1 citron, 2 lžíce olivového oleje, lžičku medu, římský kmín, sůl, pepř a hrst petrželky nebo koriandru.
Mrkev podélně rozpůl, tenčí kusy nech celé. Promíchej ji s olivovým olejem, trochou římského kmínu, solí a pepřem a peč při 200 °C asi 25–35 minut, dokud nebude měkká a na hranách lehce opečená.
Kuskus zalij podle návodu horkou vodou nebo vývarem. Hotovou mrkev zakápni trochou citronové šťávy a medu, polož na kuskus a rozdrob navrch fetu. Přidej bylinky a ještě trochu citronu.
Slaná feta, sladší upečená mrkev a kyselost citronu udělají přesně to, co mrkev potřebuje: přesvědčí tě, že rozhodně není pouze komparz ve vývaru.
2. Mrkvové kari s cizrnou a kokosovým mlékem
Na 2–3 porce potřebuješ: 400 g mrkve, plechovku cizrny, 400 ml kokosového mléka, menší cibuli, 2 stroužky česneku, lžíci kari pasty nebo 2 lžičky kari koření, kousek zázvoru, olej, sůl a limetku.
Cibuli nech na oleji zesklovatět, přidej česnek, nastrouhaný zázvor a kari. Krátce opeč, aby se koření rozvonělo, a potom přidej mrkev nakrájenou na tenčí kolečka.
Přilij kokosové mléko a zhruba 100 ml vody, osol a nech přibližně 15 minut mírně vařit. Přidej scezenou cizrnu a pokračuj dalších 5–10 minut, dokud nebude mrkev měkká.
Nakonec ochutnej a přidej limetku. Podávej s rýží nebo jen s plackou či chlebem. Pokud máš koriandr, dej ho navrch; pokud chutná jako mýdlo, nic zásadního se neděje.
3. Mrkvové placičky s česnekovým jogurtem
Na 2 porce potřebuješ: 400 g mrkve, 2 vejce, 60 g cizrnové nebo hladké mouky, 2 jarní cibulky, sůl, pepř, mletý kmín nebo koriandr a olej na smažení. Na dip 150 g bílého jogurtu, malý stroužek česneku a citron.
Mrkev nahrubo nastrouhej a promíchej s vejci, moukou, nakrájenou cibulkou a kořením. Směs nech pět minut stát. Pokud pustila hodně vody a je příliš řídká, přidej lžíci mouky.
Na pánvi rozehřej tenkou vrstvu oleje a vytvoř menší placičky. Smaž je z obou stran dozlatova, přibližně tři až čtyři minuty na každé straně.
Jogurt promíchej s prolisovaným česnekem, citronem a špetkou soli. Přidej salát nebo rukolu a máš večeři, která se mrkví netají, ale zároveň nechutná jako příloha ze školní jídelny.
Podobný princip mrkvových placiček používá i Bon Appétit, kde je kombinují s cizrnovou moukou a slaným jogurtem.
4. Krémová mrkvová polévka s chilli, zázvorem a kokosovým mlékem
Na 3 porce potřebuješ: 600 g mrkve, cibuli, 2 stroužky česneku, kus čerstvého zázvoru, 700 ml zeleninového vývaru, 200 ml kokosového mléka, chilli podle chuti, olej, sůl a limetku.
Na troše oleje opeč cibuli, česnek, zázvor a chilli. Přidej nakrájenou mrkev, minutu všechno promíchej a zalij vývarem.
Vař přibližně 20 minut, dokud mrkev úplně nezměkne. Rozmixuj dohladka, přidej kokosové mléko a podle potřeby trochu vody nebo vývaru. Dochutíš solí a limetkovou šťávou.
Pokud chceš z polévky skutečnou večeři, přidej navrch opečenou cizrnu, dýňová semínka nebo kousek pečiva. Bez toho je skvělá také, jen existuje riziko, že za hodinu začneš hledat sušenky.
5. Pečená mrkev s čočkou, jogurtem a bylinkami
Na 2 porce potřebuješ: 500 g mrkve, 250 g uvařené zelené nebo černé čočky, 150 g hustého bílého jogurtu, citron, olivový olej, lžičku medu, sůl, pepř, římský kmín a hrst čerstvých bylinek.
Mrkev upeč stejně jako v prvním receptu, ale tentokrát ji před pečením promíchej také s trochou medu. Čočku ohřej a zakápni citronem a olivovým olejem.
Na talíř rozetři jogurt, přidej čočku a navrch polož horkou pečenou mrkev. Dokonči bylinkami, pepřem a případně trochou chilli oleje.
Funguje tu kombinace teplého a studeného, sladkého a kyselého, měkkého a lehce opečeného. A hlavně je to jeden z těch talířů, které vypadají jako jídlo z bistra, přestože nejdražší surovina byla pravděpodobně olivový olej.
Mrkev si zaslouží lepší kariéru než věčné čekání na vývar
Na mrkvi je užitečné, že zvládá mnoho různých chutí. S medem a fetou je sladkoslaná, v kari nasaje koření a kokos, s chilli a zázvorem získá úplně jiný charakter a v placičkách funguje skoro jako hlavní surovina, ne jako povinná zeleninová dekorace.
Takže pokud ti v lednici zase leží půlkilový sáček, nemusíš čekat, až někdo oznámí, že se bude vařit polévka.
Tentokrát může mít mrkev hlavní roli.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další jednoduché recepty, večeře a nápady, co udělat z obyčejných surovin, které už máš doma, najdeš na Poudrée.
Zdroje: Bon Appétit – Carrot Pancakes With Salted Yogurt [1].