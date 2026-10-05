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5 večeří, které tě přesvědčí, že dát obyčejné mrkvi šanci opravdu dává smysl

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Mrkev většinou čeká v lednici, až ji potřebuješ do vývaru, svíčkové nebo jako povinnou zeleninu ke svačině. Přitom stačí trouba, pánev, trochu koření a pár obyčejných surovin a z nenápadného oranžového kořene je regulérní večeře. Tady je pět způsobů, po kterých už ji nebudeš kupovat jen „do základu“.
5 večeří, které tě přesvědčí, že dát obyčejné mrkvi šanci opravdu dává smysl

5 večeří, které tě přesvědčí, že dát obyčejné mrkvi šanci opravdu dává smysl

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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