Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Tempranillo není jen Rioja. Jak poznat, co vlastně piješ, a proč může jedna odrůda chutnat pokaždé jinak

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na etiketě může stát Rioja, Ribera del Duero, Tinto Fino nebo Tempranillo a člověk má pocit, že vstoupil do sommelierského escape roomu. Ve skutečnosti stačí pár orientačních bodů. Tempranillo je španělská klasika, která umí být šťavnatá a ovocná stejně jako temná, kořenitá a uhlazená dřevem.
Tempranillo není jen Rioja. Jak poznat, co vlastně piješ, a proč může jedna odrůda chutnat pokaždé jinak

Tempranillo není jen Rioja. Jak poznat, co vlastně piješ, a proč může jedna odrůda chutnat pokaždé jinak

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 12:00

Reklama
Další články z Poudree.cz
Když tě aplikace nutí hledat tlačítko deset minut, nejsi neschopná. Je prostě špatně navržená
Když tě aplikace nutí hledat tlačítko deset minut, nejsi neschopná. Je prostě špatně navržená
Kdy už kašel není jen kašel: co dělat, když máš podezření na zápal plic a kdy nečekat doma
Kdy už kašel není jen kašel: co dělat, když máš podezření na zápal plic a kdy nečekat doma

Kašel, teplota a únava patří k běžným infekcím. Jenže někdy se k nim přidá dušnost, bolest na hrudi nebo...

I v listopadu si zasloužíš zmrzlinu: 5 pohárů, které vypadají jako dezert za 200 Kč a uděláš je doma za pět minut
I v listopadu si zasloužíš zmrzlinu: 5 pohárů, které vypadají jako dezert za 200 Kč a uděláš je doma za pět minut

Zmrzlinový pohár má jednu zásadní výhodu: skoro všechno už je hotové předtím, než začneš. Dobrá zmrzlina,...

Papír, deset minut a klid v hlavě. Origami je překvapivě dobrý večerní anti-scroll
Papír, deset minut a klid v hlavě. Origami je překvapivě dobrý večerní anti-scroll

Nemusíš meditovat, zapisovat tři stránky vděčnosti ani si kupovat další aplikaci na digitální detox....

Demi Moore strávila desítky let v průmyslu, který ji měřil vzhledem. Největší herecké uznání přišlo až po šedesátce
Demi Moore strávila desítky let v průmyslu, který ji měřil vzhledem. Největší herecké uznání přišlo až po šedesátce

Demi Moore byla ve třiceti jednou z nejlépe placených žen Hollywoodu, ve čtyřiceti se o ní mluvilo často...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

Web se věnuje tématům blízkým moderním ženám – od módy, krásy a životního stylu přes zdraví a vztahy až po inspirativní příběhy a praktické tipy do každodenního života. Články kombinují lehkost a čtivost s užitečnými radami, které pomáhají pečovat o sebe, hledat rovnováhu a nacházet inspiraci v...

Všechny články tohoto autora →
Poudree.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.