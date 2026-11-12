Tempranillo není jen Rioja. Jak poznat, co vlastně piješ, a proč může jedna odrůda chutnat pokaždé jinak

Nejdřív jedna jednoduchá věc: Tempranillo je odrůda, Rioja je místo
Tempranillo je modrá odrůda vinné révy. Rioja je vinařská oblast a apelace, kde je Tempranillo nejdůležitější červenou odrůdou. To je trochu jako rozdíl mezi Chardonnay a Burgundskem: jedno je hrozen, druhé místo.
A protože je Tempranillo ve Španělsku rozšířené, potkáš ho pod různými jmény. Rioja uvádí například Tinto Fino, Tinto del País nebo Cencibel jako synonyma. Takže láhev nemusí mít na přední etiketě slovo Tempranillo, i když ho ve skutečnosti piješ.
Jak chutná? Nejčastěji ovoce, trochu koření a podle stáří i vanilka nebo kakao
V mladších vínech bývají časté tóny červeného a tmavého ovoce: jahody, švestky, lesní plody. Rioja u Tempranilla zmiňuje také květinové tóny a u déle zrajících vín vanilku, kokos, kakao nebo lékořici.
Ty poslední chutě nejsou tajná přísada. Vznikají mimo jiné během zrání ve dřevě a dalším vývojem vína. Proto může mladé Tempranillo působit velmi ovocně a starší láhev podstatně uhlazeněji, kořenitěji a komplexněji.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Rioja není jeden jediný styl
Rioja se táhne přes různé klimatické a výškové podmínky a dělí se na Rioja Alta, Rioja Alavesa a Rioja Oriental. Rozdíly v nadmořské výšce, mikroklimatu a způsobu výroby znamenají, že dvě lahve se stejnou odrůdou mohou chutnat překvapivě odlišně.
Navíc se v Rioje Tempranillo může používat samostatně nebo ve směsi s dalšími povolenými odrůdami, třeba Garnachou, Gracianem nebo Mazuelem. Proto je lepší číst víno jako kombinaci odrůdy, místa, ročníku a práce vinaře než jako jednoduché „Tempranillo chutná takhle“.
A co Ribera del Duero?
V Ribera del Duero se Tempranillo tradičně označuje také jako Tinto Fino nebo Tinta del País. Obecně bývají zdejší vína často plnější, strukturovanější a tmavší než stereotypní představa lehčího ovocného Tempranilla, ale samozřejmě záleží na konkrétní láhvi.
Pokud tedy ochutnáš jedno Tempranillo a řekneš si „tohle není pro mě“, nedělala bych z toho doživotní rozsudek. Odrůda má dost široký rozsah stylů.
K čemu ho dát, když nechceš studovat párování tři semestry
Mladší, ovocnější Tempranillo je vděčné k tapas, pečeným paprikám, uzeninám, burgeru nebo těstovinám s rajčatovou omáčkou. Plnější a dřevem vyzrálejší styl zvládne hovězí, jehněčí, pečené maso, houby nebo vyzrálý sýr.
A pokud právě jíš pizzu na gauči, žádný vinařský soud tě nepřijde zatknout. Víno má fungovat s jídlem a večerem, ne jako test kulturní gramotnosti.
Jak vybrat láhev bez půlhodiny u regálu
Chceš-li šťavnatější a jednodušší styl, hledej mladší víno a méně důrazu na dlouhé zrání ve dřevě. Chceš-li víc koření, vanilky, struktury a uhlazenosti, dívej se po víně se zráním v sudu a lahvi.
U Riojy ti orientaci pomáhají i kategorie zrání, ale nemají být jediným měřítkem kvality. Čím víc vína ochutnáš, tím rychleji zjistíš, jestli tě baví spíš ovocný, nebo vyzrálejší styl.
A to je na Tempranillu vlastně nejlepší. Není to víno, které musíš pochopit před prvním douškem. Stačí začít jednou lahví, všimnout si, co ti na ní chutná, a příště zkusit trochu jiný styl.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o jídle, víně a malých radostech najdeš na Poudrée.
Zdroje: Consejo Regulador DOCa Rioja – Tempranillo [1], Consejo Regulador DOCa Rioja – Production Areas [2], Consejo Regulador DOCa Rioja – Grape Varieties [3].