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Herec Oldřich Vízner koupil polorozpadlý mlýn na Plzeňsku. Proměnil ho v krásnou luxusní chatu

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Když herec Oldřich Vízner před desítkami let objevil starý mlýn na Plzeňsku, rozhodně nešlo o nemovitost, do které by se člověk mohl rovnou nastěhovat. Budova měla nejlepší léta dávno za sebou a čekala ji rozsáhlá rekonstrukce. Vízner se přesto rozhodl, že jí vdechne nový život.
Herec Oldřich Vízner koupil polorozpadlý mlýn na Plzeňsku. Proměnil ho v krásnou luxusní chatu

Herec Oldřich Vízner koupil polorozpadlý mlýn na Plzeňsku. Proměnil ho v krásnou luxusní chatu

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.11.2026 07:30

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