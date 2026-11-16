Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max jsme vyzkoušeli. Po 2,5 dnech bez nabíječky mění pohled na výdrž mobilů

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Mobilní telefon, který nemusíte každý večer připojovat k nabíječce, není žádnou novinkou. Jenže vydržet dva a půl dne při sledování videí, používání internetu a běžné práci s aplikacemi, to už je trochu jiná disciplína. Přesně takového výsledku jsme dosáhli při testování Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G. Telefon s baterií o kapacitě 9 210 mAh přitom nestojí třicet tisíc korun a rozměry připomíná běžný větší smartphone.
Xiaomi se u tohoto modelu rozhodlo pro neobvyklou strategii. Místo nejvýkonnějšího procesoru nebo soustavy několika špičkových fotoaparátů vsadilo na vlastnosti, které člověk ocení při každodenním používání. Velký AMOLED displej, odolnější konstrukci, rychlé nabíjení a především mimořádnou kapacitu akumulátoru.
Na českém trhu se telefon pohybuje přibližně kolem 12 500 Kč, podle aktuální nabídky a prodejce může být i levnější. Za takové peníze už ovšem zákazník právem očekává víc než jen dobrou baterii. A právě proto jsme se zaměřili také na jeho slabší stránky.
Baterie je hlavním důvodem, proč o tomto telefonu přemýšlet
Kapacita 9 210 mAh vypadá působivě už na papíře.
Xiaomi přitom využívá křemíkovo-uhlíkový akumulátor, který umožňuje dosáhnout vyšší energetické hustoty než u řady tradičních bateriových řešení. Díky tomu se takto velká kapacita vešla do telefonu o tloušťce přibližně 8,65 mm.
Výrobce slibuje až tři dny provozu při mírném běžném používání. Podobná čísla je samozřejmě potřeba brát s rezervou, protože výsledky laboratorních testů se často liší od skutečného života.
V redakci ITTB jsme proto telefon používali způsobem, který odpovídá běžnému majiteli. Sledovali jsme videa a filmy, procházeli internet a sociální sítě a průběžně pracovali s aplikacemi. Nešlo o nepřetržité zatížení telefonu od rána do večera ani o speciálně připravený laboratorní test.
Výsledek nás příjemně překvapil. Redmi Note 17 Pro Max vydržel na jedno nabití přibližně dva a půl dne. To je zkušenost z našeho konkrétního způsobu používání, nikoliv univerzální údaj, kterého musí dosáhnout každý majitel.
Při nepřetržité navigaci, hraní náročných her nebo intenzivním fotografování bude spotřeba pochopitelně vyšší. Přesto jde o telefon, u kterého může velká baterie skutečně změnit každodenní návyky. Nemusíte automaticky hledat zásuvku pokaždé, když se blíží večer.
Pro zajímavost, mezi smartphony, které jsme dosud v ITTB vyzkoušeli, nám právě Redmi Note 17 Pro Max nabídlo nejdelší výdrž. Výjimkou byl tlačítkový myPhone Hammer Boost, což je však konstrukčně i způsobem používání úplně jiná kategorie zařízení.
Dalším příjemným překvapením je možnost využívat telefon jako powerbanku. Přes USB-C podporuje reverzní kabelové nabíjení s výkonem až 27 W. Můžete tak dobít kompatibilní druhý telefon nebo jiné zařízení, aniž byste s sebou museli nosit samostatný zdroj energie. Maximální výkon se ale může lišit podle připojeného zařízení a stavu baterie.
Samotné Redmi podporuje až 100W kabelové nabíjení. To je u akumulátoru s tak velkou kapacitou důležité, protože s obyčejnou pomalou nabíječkou by doplnění energie trvalo podstatně déle.
Tady však přichází první nepříjemnost.
Nabíjecí adaptér není součástí balení. Pokud doma nemáte kompatibilní výkonnou nabíječku, musíte počítat s dalším výdajem. A ani připojení libovolného adaptéru s označením 100 W samo o sobě nezaručuje maximální rychlost.
Zajímavé jsou také výrobcem uváděné parametry dlouhodobé životnosti baterie. Xiaomi deklaruje zachování alespoň 80 % původní kapacity po 1 600 nabíjecích cyklech. To je slibný předpoklad pro několik let používání, nikoliv výsledek, který bychom v rámci krátkodobé recenze mohli osobně ověřit.
Výborný displej a odolnost. Jenže Pro Max neznamená maximální výkon
Redmi Note 17 Pro Max je velký telefon. Jeho 6,83palcový AMOLED displej má rozlišení 2 772 × 1 280 pixelů a podporuje obnovovací frekvenci až 120 Hz. Taková kombinace dává smysl zejména při sledování filmů, prohlížení fotografií, čtení článků nebo práci s mapami.
Xiaomi udává špičkový jas až 3 500 nitů. Tento údaj se ovšem vztahuje ke specifickým podmínkám, nikoliv k trvalému jasu celé obrazovky. Pro režim vysokého jasu HBM výrobce uvádí 2 000 nitů. Rozlišovat tato čísla je důležité, protože marketingová hodnota maximálního jasu sama o sobě neříká všechno o čitelnosti venku.
Displej podporuje také 3 840Hz PWM stmívání a další technologie zaměřené na omezení blikání při nižších úrovních jasu. Pro citlivější uživatele to může být vítaná vlastnost, ale nelze automaticky tvrdit, že obrazovka bude vyhovovat každému.
Pozornost zaslouží i konstrukce. Přední sklo chrání Gorilla Glass Victus 2 a telefon disponuje stupni krytí IP66 a IP68. Xiaomi navíc uvádí laboratorní odolnost při pádu z výšky až tří metrů za přesně stanovených podmínek.
Tyto extrémní zkoušky jsme neprováděli. Stejně tak jsme telefon záměrně neponořovali do vody. Certifikace totiž neznamená absolutní nezničitelnost a odolnost může postupem času slábnout. Výrobce výslovně upozorňuje také na omezení záruky při poškození kapalinou.
Výhodou je, že Redmi i přes obrovskou baterii nepřipomíná typický masivní outdoorový smartphone. S hmotností kolem 225 gramů ale rozhodně nepatří mezi lehké telefony. Šířka přes 78 mm navíc může komplikovat ovládání jednou rukou.
Uvnitř pracuje osmijádrový Snapdragon 6 Gen 5 vyráběný 4nm technologií. Jeho zaměření je poměrně jasné. Nabídnout dostatek výkonu pro běžné aplikace, prohlížení internetu, multimédia a méně náročné hraní při rozumné energetické spotřebě.
Název Pro Max tak může vyvolat trochu přehnaná očekávání. Nejde o čip, který by měl soupeřit s nejvýkonnějšími procesory současných vlajkových telefonů. Náročnější hráči nebo uživatelé pravidelně zpracovávající velká videa mohou za podobnou cenu najít modely s výkonnější čipovou sadou.
Naše testované zařízení má 256GB úložiště. Zajímavostí je údaj 16 GB operační paměti, který máme u telefonu k dispozici. Česká oficiální specifikace ovšem uvádí 8 GB fyzické paměti LPDDR5X. Vyšší systémový údaj proto pravděpodobně zahrnuje také virtuální rozšíření RAM, které využívá část interního úložiště.
To je podstatný rozdíl. Virtuálně přidělená paměť nemá stejné vlastnosti ani rychlost jako fyzická RAM. Samotné číslo 16 GB proto nelze považovat za důkaz, že telefon disponuje šestnácti gigabajty skutečně osazené operační paměti. Pozitivem zůstává rychlé úložiště UFS 4.1.
Ani u fotografické výbavy Xiaomi nepředstírá, že jde o fotomobil nejvyšší třídy. Hlavní 50Mpx fotoaparát nabízí světelnost f/1,5 a optickou stabilizaci obrazu. To představuje dobrý technický základ, zejména při fotografování z ruky.
Vedle něj však najdeme pouze 8Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. Samostatný teleobjektiv chybí, takže vzdálenější objekty budete fotografovat pomocí digitálního přiblížení nebo výřezů. Právě zde bychom u telefonu za více než deset tisíc korun uvítali bohatší výbavu.
Naopak příjemným detailem je 32Mpx přední fotoaparát, který zvládá nahrávání ve 4K při 30 snímcích za sekundu. Stejné maximální rozlišení a snímkovou frekvenci podporuje i zadní kamera. Pro videohovory, natáčení sebe sama nebo tvorbu obsahu na sociální sítě jde o zajímavou vlastnost.
Ve výbavě nechybí Android 16 s prostředím HyperOS 3, podpora 5G, eSIM, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 ani stereoreproduktory s Dolby Atmos. Praktickým detailem je infračervený vysílač, díky kterému může telefon fungovat také jako dálkové ovládání kompatibilních domácích zařízení.
Xiaomi přidává rovněž funkce umělé inteligence pro úpravy fotografií, odstraňování objektů, rozšiřování snímků nebo vyhledávání pomocí Circle to Search. Dostupnost některých nástrojů však závisí na regionu, jazyce a softwarové verzi. Bez samostatného vyzkoušení konkrétních funkcí v češtině by nebylo správné hodnotit jejich spolehlivost.
Z pohledu dlouhodobého používání je důležitý také výrobcem deklarovaný šestiletý horizont softwarové podpory. U telefonu, který může díky velké baterii sloužit několik let, má taková informace větší význam než další efektní položka v seznamu funkcí.
Po testování hodnotíme Redmi Note 17 Pro Max převážně pozitivně, ale s jasnými výhradami. Není to nejvýkonnější telefon za své peníze a fotografická výbava mohla být ambicióznější. Někomu bude vadit také vyšší hmotnost, velké rozměry nebo chybějící nabíječka.
Xiaomi ale dokázalo něco, co u běžných chytrých telefonů stále není samozřejmostí. Nabídlo nám přibližně dva a půl dne používání bez zásuvky, aniž by kvůli tomu muselo vytvořit neforemný outdoorový přístroj. A právě tato zkušenost je pro naše hodnocení důležitější než samotná kapacita uvedená na krabici.
Pokud hledáte telefon především na fotografování s optickým přiblížením nebo hraní nejnáročnějších her, existují vhodnější možnosti. Jestliže je však vaší prioritou velký displej, dlouhá výdrž a praktická výbava pro každodenní používání, Redmi Note 17 Pro Max stojí za pozornost. V našem testu přesvědčil především tím, že svůj největší slib dokázal splnit i mimo laboratoř výrobce.
Děkujeme společnosti Xiaomi za spolupráci.
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