Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max jsme vyzkoušeli. Po 2,5 dnech bez nabíječky mění pohled na výdrž mobilů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max slibuje až třídenní výdrž. Při našem používání zvládl přibližně dva a půl dne bez zásuvky. Vyzkoušeli jsme, co nabízí baterie s kapacitou 9 210 mAh a kde se naopak projevují kompromisy.
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max jsme vyzkoušeli. Po 2,5 dnech bez nabíječky mění pohled na výdrž mobilů

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max jsme vyzkoušeli. Po 2,5 dnech bez nabíječky mění pohled na výdrž mobilů

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:09

Reklama
Další články z IT pro Tebe
Windows 11 záměrně zpomaluje spouštění programů. Skrytá úprava to může změnit
Windows 11 záměrně zpomaluje spouštění programů. Skrytá úprava to může změnit
Webbův teleskop objevil led, který může být starší než samotná hvězda. Vědci mají vysvětlení
Webbův teleskop objevil led, který může být starší než samotná hvězda. Vědci mají vysvětlení

Teleskop Jamese Webba objevil u mladé hvězdy Beta Pictoris vodní led, který mohl vzniknout ještě před jejím...

Google mění Gemini zdarma. Nový model je chytřejší, ale má to jeden háček
Google mění Gemini zdarma. Nový model je chytřejší, ale má to jeden háček

Google uvedl Gemini 4 Hydrogen, rychlejší model s lepšími výsledky v náročných úlohách. Dostanou se k němu...

Vesmír může být dvakrát starší, než jsme si mysleli. Vědci přišli s číslem 26,7 miliardy let
Vesmír může být dvakrát starší, než jsme si mysleli. Vědci přišli s číslem 26,7 miliardy let

Vesmír nemusí být starý 13,8 miliardy let, jak uvádí současná kosmologie. Vědci z Ottawy představili...

Zeptali jsme se AI, které zákony by v Česku zrušila. Její návrhy by změnily život milionům lid
Zeptali jsme se AI, které zákony by v Česku zrušila. Její návrhy by změnily život milionům lid

Co kdyby české zákony mohla změnit umělá inteligence? Položili jsme jí jednoduchou otázku: Co zrušit a co...

Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

Všechny články tohoto autora →
IT pro Tebe
Další články z kategorie IT a technologie
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologie
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.