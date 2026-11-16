Po závadě na komínu začalo večer hořet na půdě, škoda je sedm milionů

Po závadě na komínu začalo večer hořet na půdě, škoda je sedm milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Po závadě na komínu začalo večer hořet na půdě, škoda je sedm milionůZdroj: HZS Kraje Vysočina
Článek byl publikován 16.11.2026 06:47
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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