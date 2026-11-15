Stanislav Hložek zdědil pilu z 2. světové války. Proměnil ji v krásné moderní rodinné sídlo

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Dědeček postavil dům za války
Historie nemovitosti sahá do počátku 40. let minulého století. Hložkův dědeček tehdy v Hulíně postavil dům, v němž měla rodina nejen své bydlení, ale také zázemí pro podnikání. V přízemí se nacházely tři garáže pro traktory, v prvním patře byly vedle rodinného bytu také dva pokoje pro zaměstnance pily.
Rodinný podnik ovšem čekal po nástupu komunistického režimu tvrdý zásah. Pila byla rodině zabavena a následky se neomezily pouze na ztrátu firmy.
"Pilu nám sebrali a všechny stroje, které děda s tátou koupili na leasing, rozbili. Byly to úplně nové švédské mašiny a leasing ještě nebyl splacený. Místo aby to vzali nebo ukradli, rozbili to," popsal zpěvák v rozhovoru pro časopis Sedmička.
Rodina se přitom po změně režimu náhrady nedočkala. „V restituci jsme vlastně nedostali nic,“ doplnil Hložek.
Dům zdědil po mamince
Zpěvák se sice během života usadil v Praze, na rodnou Moravu ale nezapomněl. Když jeho maminka zestárla, začal se do Hulína pravidelně vracet. Dokonce přijal práci v Českém rozhlasu ve Zlíně, aby za ní mohl častěji jezdit.
Maminka zůstala v domě až do konce života. Hložek tehdy respektoval její soukromí a zařídil si vlastní pokoj v přízemí, zatímco její obytné prostory ponechal beze změn.
Po její smrti rodinná nemovitost připadla jemu. Dům potřeboval opravy, a tak se pustil do jeho rekonstrukce. Nechtěl přitom smazat jeho historii, ale zachovat rodinné dědictví, které pro něj má velkou osobní hodnotu. Dnes je budova příjemným rodinným sídlem s veškerým komfortem.
Prahu vyměnil za chalupu
Rodný dům v Hulíně není jedinou nemovitostí, o kterou Stanislav Hložek pečuje. Se svou manželkou Alenou v současné době tráví většinu času na chalupě ve Středočeském kraji nedaleko Kolína. Tu si pořídili jako starší stavení, které potřebovalo rozsáhlou opravu.
Zpěvák se do rekonstrukce pustil s velkým nasazením. Manuální práce mu totiž není cizí. Sám přiznává, že potřebuje mít stále co dělat a nedokáže jen tak nečinně sedět. Právě práce kolem domu a jeho zvelebování mu vyhovuje.
Pražský byt mezitím přenechal nejmladšímu synovi Matyášovi. S manželkou se tak přesunul na venkov, kde si užívá klidnější život.
Hulín však z jeho života nezmizel. K rodinnému domu se stále vrací a považuje ho za důležitou součást svého života. Jak sám říká, domov má pro něj zvláštní význam právě na Moravě, kde vyrůstal.
Zdroje článku: tyden.cz, in-lifestyle.cz, readzone.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová