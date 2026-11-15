Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Stanislav Hložek zdědil pilu z 2. světové války. Proměnil ji v krásné moderní rodinné sídlo

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zpěvák Stanislav Hložek má k rodnému Hulínu na Kroměřížsku stále silné pouto. Stojí tam totiž dům, který postavil jeho dědeček za druhé světové války. Budova sloužila také jako administrativní zázemí rodinné pily, kterou Hložkova rodina vlastnila.
Stanislav Hložek zdědil pilu z 2. světové války. Proměnil ji v krásné moderní rodinné sídlo

Stanislav Hložek zdědil pilu z 2. světové války. Proměnil ji v krásné moderní rodinné sídlo

Zdroj: Next Foto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Herec Oldřich Vízner koupil polorozpadlý mlýn na Plzeňsku. Proměnil ho v krásnou luxusní chatu
Herec Oldřich Vízner koupil polorozpadlý mlýn na Plzeňsku. Proměnil ho v krásnou luxusní chatu
KVÍZ: Otestujte si, jak dobře dokážete pochopit odlišné světy svých dětí, rodičů nebo prarodičů
KVÍZ: Otestujte si, jak dobře dokážete pochopit odlišné světy svých dětí, rodičů nebo prarodičů

Vítejte v našem generačním kvízu. Ponořte se s námi do světa rozdílů a podobností mezi generací Z,...

Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna
Nejkrásnější termály v Česku. Léčbu v nich může zaplatit pojišťovna

Česká republika se pyšní hned několika místy, kde se pod povrchem země ukrývá skutečný poklad: přirozeně...

Ženy ve středověku menstruovaly jinak než ty dnešní. Vložky nahrazovaly třemi způsoby
Ženy ve středověku menstruovaly jinak než ty dnešní. Vložky nahrazovaly třemi způsoby

Dnešní ženy mají na výběr z desítek menstruačních pomůcek. Ve středověku takový komfort neexistoval....

V mládí bývala krásná. Eva Holubová sdílela fotku z doby svých hereckých začátků
V mládí bývala krásná. Eva Holubová sdílela fotku z doby svých hereckých začátků

Divadlo a humor přitahovalo Evu Holubovou už od mládí. Cesta k profesionálnímu herectví ale nebyla...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.