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Lidstvo vyslalo do vesmíru zprávu o sobě. Na odpověď by ale čekalo desítky tisíc let

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Dennívýzva
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Jak vysvětlit neznámé civilizaci, kdo jsme, když nevíme, zda má oči, rozumí číslům nebo vůbec existuje? V listopadu 1974 se vědci pokusili odpovědět pomocí necelých tří minut rádiového signálu. Vznikla jedna z nejslavnějších zpráv v dějinách lidstva. Její skutečný smysl byl ale trochu jiný, než by se mohlo zdát.
Lidstvo vyslalo do vesmíru zprávu o sobě. Na odpověď by ale čekalo desítky tisíc let

Lidstvo vyslalo do vesmíru zprávu o sobě. Na odpověď by ale čekalo desítky tisíc let

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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