Lidstvo vyslalo do vesmíru zprávu o sobě. Na odpověď by ale čekalo desítky tisíc let

Tři minuty, které měly překonat mezihvězdné ticho
V portorických horách stál radioteleskop, který už svou velikostí připomínal stavbu z vědeckofantastického filmu. Třistapětimetrová parabola observatoře Arecibo byla vložena do přírodní prohlubně a nad ní visela konstrukce s přijímači a vysílačem. Dne 16. listopadu 1974 se odtud do prostoru vydala mimořádně soustředěná rádiová zpráva. Jejím vzdáleným cílem byla kulová hvězdokupa M13, početná skupina hvězd v souhvězdí Herkula. Odesílatelé přitom neměli žádný důkaz, že by tam někdo mohl naslouchat.
Zpráva vznikla při příležitosti dokončení významné modernizace observatoře. Nebyl to začátek pravidelného mezihvězdného vysílání ani plán na rychlé navázání kontaktu. Šlo také o demonstraci výkonu nového vysílacího systému a o intelektuální experiment: dokážeme vlastní existenci popsat bez jediného lidského slova?
Obraz ukrytý v proudu nul a jedniček
Vysílaný obsah tvořilo 1 679 bitů. Toto číslo nebylo náhodné: součin prvočísel 23 a 73 umožňuje seřadit signál do obdélníkové mřížky, v níž se při správném uspořádání objeví obrázková zpráva. Pro nás je takové uspořádání poměrně elegantní; pro případného adresáta ovšem samo o sobě nemusí být samozřejmé. Ani matematika nezaručuje, že neznámá inteligence zvolí stejné čtení obrazce jako jeho autoři.
Na pomyslném portrétu Země se ocitla čísla od jedné do deseti, atomová čísla prvků důležitých pro pozemský život, molekulární stavební kameny DNA, její dvojitá šroubovice, jednoduchá lidská postava a schéma Sluneční soustavy. Poslední část znázorňovala samotný radioteleskop, který zprávu vysílal. Vědci tak do několika řádků vtěsnali jakousi kosmickou vizitku – od chemie života až po místo, odkud signál přišel.
Proč právě hvězdokupa M13
M13 patří k výrazným hvězdokupám severní oblohy a obsahuje velké množství hvězd. Není však blízkým sousedem Slunce: leží zhruba přes dvacet tisíc světelných let daleko. Pokud by někde v jejím směru existoval příjemce a pokud by dokázal signál zachytit a rozluštit, zpráva by k němu dorazila až v daleké budoucnosti. Případná odpověď by na Zemi putovala přibližně stejně dlouho. Jediná výměna pozdravů by tedy zabrala desítky tisíc let.
Navíc nejde o statickou adresu. Hvězdy i hvězdokupy se pohybují a během tak dlouhé doby se jejich poloha mění. Paprsek rádiového vysílání se také se vzdáleností rozšiřuje a slábne. Přesná představa jedné civilizace, která si ve vzdálené hvězdokupě zapne přijímač a přečte pozemský pozdrav, je proto spíše ilustrací než realistickým očekáváním autorů.
Mohla by zpráva vůbec dávat smysl?
Problém není jen v dosahu. Obsah zprávy stojí na předpokladu, že příjemce rozumí určitému typu matematického zápisu a dokáže spojit jednotlivé části ve výsledný obraz. Že identifikuje schéma chemických prvků a rozpozná v jednoduché siluetě živého tvora. Z pozemského hlediska je zpráva promyšlená, ale ve skutečnosti říká mnoho také o nás: o tom, které informace považujeme za základní a jak si představujeme univerzální jazyk.
To je možná nejpozoruhodnější odkaz celého experimentu. Když vědci posílali signál do kosmu, museli se sami rozhodnout, co charakterizuje lidstvo lépe než národní vlajky, jazyky či politické hranice. Zvolili matematiku, chemii, biologii a technologii. Kosmickou zprávu tak lze číst i jako dokument o vědecké kultuře sedmdesátých let.
Pozdrav bez doručenky
Arecibský radioteleskop se v roce 2020 zřítil a jednu z nejvýznamnějších observatoří minulého století už ve stejné podobě neuvidíme. Jeho krátký listopadový signál však pokračuje prostorem. Zpráva nemusí nikdy doputovat k nikomu, kdo by ji dokázal přečíst, aby měla historický význam. Ukázala, jak nesmírně obtížné je dorozumět se s představovaným posluchačem, o kterém nevíme vůbec nic – a jak neobvyklé je pokusit se vysvětlit celý lidský svět na ploše 1 679 bitů.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], The Staff at the National Astronomy and Ionosphere Center – The Arecibo Message of November, 1974 (Icarus, DOI 10.1016/0019-1035(75)90116-5) [2], SETI Institute – News Archive: The Arecibo Message [3]; img ai generated